В «Марселе» недовольны Гринвудом, пропускающим обязательные уроки французского и игнорирующим указания на тренировках. Мэйсона считают неблагодарным и не видят самоотдачи
В «Марселе» разочарованы Мэйсоном Гринвудом.
По данным L’Equipe, у вингера испортились отношения с новым тренерским штабом. На этой неделе Хабиб Бейе прервал тренировку в том числе из-за того, что англичанин игнорировал указания и действовал эгоистично. Гринвуда выгонял с занятий и Роберто Де Дзерби, предыдущий тренер.
Также руководство летом было недовольно отказом Мэйсона от участия в маркетинговой акции, организованной совместно с поставщиком экипировки. Еще один повод для возмущений – нежелание вингера ходить на обязательные уроки французского. Периодические пропуски игрок объяснял тем, что в раздевалке все говорят по-английски, и попытки изменить его отношение с помощью разговоров и штрафов ни к чему не привели.
В «Марселе» раздражены тем, что футболист не демонстрирует самоотдачи и благодарности за то, что ему дали шанс перезапустить карьеру после скандала с насилием над девушкой.
Сам игрок постоянно чувствовал, что за ним следят. Сотрудники тренерского штаба фиксировали все этапы его восстановительных процедур (массаж, ледяные ванны и так далее), которые Гринвуд часто пропускал перед матчами. Также охране базы было поручено не пропускать курьеров с едой, которых Мэйсон иногда вызывал после матчей.
«Марсель» надеялся выгодно продать англичанина, но из-за нестабильности футболист котируется не так высоко, как того хотели бы в клубе.
В этом сезоне экс-вингер «Манчестер Юнайтед» забил 15 мячей в 30 турах чемпионата Франции. Сейчас у него сухая серия – шесть игр без голов.
Марсель: подержите, моё пиво.
Больше 60 по г+п во всех матчах за 2 сезона
Интересно как он еще должен их благодарить
Недавно Гринвуда боготворили
Тут резко стал ужасным
Пока ты приносишь результат ты топ
Как только что то идёт не так
Начинается возня )))
Но в целом с мыслью скорее согласен