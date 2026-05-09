В «Марселе» недовольны Гринвудом, пропускающим обязательные уроки французского и игнорирующим указания на тренировках. Мэйсона считают неблагодарным и не видят самоотдачи

«Марсель» недоволен поведеним Гринвуда и хочет его продать.

По данным L’Equipe, у вингера испортились отношения с новым тренерским штабом. На этой неделе Хабиб Бейе прервал тренировку в том числе из-за того, что англичанин игнорировал указания и действовал эгоистично. Гринвуда выгонял с занятий и Роберто Де Дзерби, предыдущий тренер.

Также руководство летом было недовольно отказом Мэйсона от участия в маркетинговой акции, организованной совместно с поставщиком экипировки. Еще один повод для возмущений – нежелание вингера ходить на обязательные уроки французского. Периодические пропуски игрок объяснял тем, что в раздевалке все говорят по-английски, и попытки изменить его отношение с помощью разговоров и штрафов ни к чему не привели.

В «Марселе » раздражены тем, что футболист не демонстрирует самоотдачи и благодарности за то, что ему дали шанс перезапустить карьеру после скандала с насилием над девушкой.

Сам игрок постоянно чувствовал, что за ним следят. Сотрудники тренерского штаба фиксировали все этапы его восстановительных процедур (массаж, ледяные ванны и так далее), которые Гринвуд часто пропускал перед матчами. Также охране базы было поручено не пропускать курьеров с едой, которых Мэйсон иногда вызывал после матчей.

«Марсель» надеялся выгодно продать англичанина, но из-за нестабильности футболист котируется не так высоко, как того хотели бы в клубе.

В этом сезоне экс-вингер «Манчестер Юнайтед» забил 15 мячей в 30 турах чемпионата Франции. Сейчас у него сухая серия – шесть игр без голов.