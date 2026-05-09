  • В «Марселе» недовольны Гринвудом, пропускающим обязательные уроки французского и игнорирующим указания на тренировках. Мэйсона считают неблагодарным и не видят самоотдачи
По данным L’Equipe, у вингера испортились отношения с новым тренерским штабом. На этой неделе Хабиб Бейе прервал тренировку в том числе из-за того, что англичанин игнорировал указания и действовал эгоистично. Гринвуда выгонял с занятий и Роберто Де Дзерби, предыдущий тренер.

Также руководство летом было недовольно отказом Мэйсона от участия в маркетинговой акции, организованной совместно с поставщиком экипировки. Еще один повод для возмущений – нежелание вингера ходить на обязательные уроки французского. Периодические пропуски игрок объяснял тем, что в раздевалке все говорят по-английски, и попытки изменить его отношение с помощью разговоров и штрафов ни к чему не привели.

В «Марселе» раздражены тем, что футболист не демонстрирует самоотдачи и благодарности за то, что ему дали шанс перезапустить карьеру после скандала с насилием над девушкой.

Сам игрок постоянно чувствовал, что за ним следят. Сотрудники тренерского штаба фиксировали все этапы его восстановительных процедур (массаж, ледяные ванны и так далее), которые Гринвуд часто пропускал перед матчами. Также охране базы было поручено не пропускать курьеров с едой, которых Мэйсон иногда вызывал после матчей.

«Марсель» надеялся выгодно продать англичанина, но из-за нестабильности футболист котируется не так высоко, как того хотели бы в клубе.

В этом сезоне экс-вингер «Манчестер Юнайтед» забил 15 мячей в 30 турах чемпионата Франции. Сейчас у него сухая серия – шесть игр без голов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
Вся лента забита скандалами про Реал.
Марсель: подержите, моё пиво.
Ответ Sinister Kid
этл разве скандал? надменный бриташка не хочет учить язык лягушатников.
Ответ Sinister Kid
Кажется, мы стали забывать что сезон начинался с их скандала и драки Рабьо с Роу)
Просто избить и изнасиловать всех недовольных, делов-то :))
Ответ Tollie
Ну в Марселе все может ведь получиться наоборот
Ответ _FoX-
Поэтому Гринвуду лучше покинуть Марсель, пока не поздно 😅
Идеальный игрок для реала:)
Ответ rigobersong
Не перепутал случайно?Там намек на выгодно,дешево и бесплатно)Это к вам
Ответ olegaturin@yandex.ru
Так бесплатно это к Реалу, он пополнит коллекцию бесплатных игроков Реала: Алаба, Рюдигер, ТАА, Мбаппе
Нифига себе
Больше 60 по г+п во всех матчах за 2 сезона
Интересно как он еще должен их благодарить
Всем тем кто ноет, что МЮ его не удержал, посвящается )
Ответ No Name
В МЮ ему и не надо было ходить на уроки французского
Ответ No Name
Начинается возня
Недавно Гринвуда боготворили
Тут резко стал ужасным
Болельщики футбольных клубов
Это типичная женщина
Пока ты приносишь результат ты топ
Как только что то идёт не так
Начинается возня )))
Зря все-таки Мэйсон игнорирует уроки французского, хорошее ведь произведение.
Же не парле па франсе, фак ю
Он хорош даже в кризисном Марселе, пусть и не забивает уже несколько игр. Я бы не винил здесь только игрока, мне кажется в клубе к нему слишком требовательны. На сколько обязателен для него французский, если Марсель это скорее всего мостик для перехода в большой клуб? Разве все легионеры всегда сразу бегут учить язык той страны, где играют? А шанс ему дал изначально Хетафе, если что.
Ответ SoCool
Все же Марсель - это другой уровень по сравнению с Хетафе. Плюс Марсель взял его именно на контракт, а не просто на аренду.
Но в целом с мыслью скорее согласен
Кричал "Кале наш" и отказывался учить французский язык
Просто Бейе непонятный тренер, который сначала проиграл все, что можно, запер на базе команду и лишился авторитета в раздевалке. Может у Гринвуда так сбивают предпродажную цену
сегодня, 06:28
сегодня, 06:00
