  Компани не планирует менять систему «Баварии» из-за большого количества пропущенных: «Разница мячей +81 – рекорд. Не хотим терять то, что делает нас сильными»
Компани не планирует менять систему «Баварии» из-за большого количества пропущенных: «Разница мячей +81 – рекорд. Не хотим терять то, что что делает нас сильными»

Венсан Компани ответил, планирует ли менять игровую систему «Баварии» из-за большого количества пропущенных голов в последних матчах.

Главный тренер мюнхенцев заявил, что команда не должна отказываться от того, что делает ее сильной. По словам Компани, «Бавария» находится на правильном пути, а проблемы нужно решать через работу над деталями.

«Я из Бельгии, а у нас это похоже на немцев – мы очень прагматичны. У нас нет какой-то мечтательной философии.

Если разница мячей у вас +81 – рекорд за всю историю Бундеслиги, – значит, вы многое сделали для того, чтобы не проигрывать. Мы не хотим терять то, что делает нас сильными, – и мы хотим побеждать.

Разница мячей также показывает, что мы добиваемся этого не с минимальным перевесом, а часто с большим. Такой матч, как с «ПСЖ», решается в мельчайших деталях. Конечно, нам нужно делать некоторые вещи намного лучше. Но не было такого, что соперник был гораздо лучше нас.

То, что мы хотим улучшить, не должно стоить нам того, что делает нас сильными. И если смотреть на это рационально, мы на правильном пути – нам просто нужно прибавить в деталях», – сказал Компани.

Все логично. В футболе задача забить больше, чем соперник. Бавария отлично с этим справляется
И с ПСЖ справилась? Я болею за Баварию очень давно, и разочарован играми с Псж
И с ПСЖ справилась? Я болею за Баварию очень давно, и разочарован играми с Псж
В чем разочарование? ПСЖ сейчас сильнейшая команда мира.
Ну тогда так и будешь отлетать в 1/4-1/2 Финала ЛЧ. Эти рекорды в Бундеслиге ни о чем не говорят. Там один Кейн получает больше чем большинство соперников вместе с уборщиками.
Я буду последним, кто выскажется за то, чтобы менять атакующий, доминирующий, пусть и рискованный стиль Баварии. Но Компани должен понять, если до сих пор не понял (жаль, если так), что его персональный прессинг, в играх с топовыми, равными соперниками, не работает. Доказательством матчи с Реалом и ПСЖ, это настолько очевидно, что даже глупо возражать, по-моему. Топовые и быстрые составы делают с этим типом прессинга ровно то, что сама Бавария делает с соперниками ниже уровнем, пытающимися играть с ней в персоналку. Даже рискованный зонный прессинг Флика в Барселоне видится намного более надёжным, чем этот провал.
Я буду последним, кто выскажется за то, чтобы менять атакующий, доминирующий, пусть и рискованный стиль Баварии. Но Компани должен понять, если до сих пор не понял (жаль, если так), что его персональный прессинг, в играх с топовыми, равными соперниками, не работает. Доказательством матчи с Реалом и ПСЖ, это настолько очевидно, что даже глупо возражать, по-моему. Топовые и быстрые составы делают с этим типом прессинга ровно то, что сама Бавария делает с соперниками ниже уровнем, пытающимися играть с ней в персоналку. Даже рискованный зонный прессинг Флика в Барселоне видится намного более надёжным, чем этот провал.
Vse-taki ot personaliy zavisit, Vot esli zamenit Stanisica i Pavlovica na bolee zvezdnıx iqrokov, provalov budet menshe. U Atalantı ves sostav eto Stanisicı, potomu i oqrebla s personalkoy ot Bavarii. S individualno silnımi iqrokami etot variant mojet i prokatit, u Flika toje poxojie problemı v Barcelone, no tam osobo variantov net)
Если хотите надежности в обороне, тогда не нужно было выгонять Тухеля, в 1/2 финала тоже были в том сезоне. Но, чем отличаются болельщики Баварии, для них важно то как играет команда а не только результат и тут Компани на порядок лучше.
Пусть Компани свой наряд драгдилера или PIMP сменит - уже будет лучше.
Пусть Компани свой наряд драгдилера или PIMP сменит - уже будет лучше.
И как это влияет на игру?
Пусть Компани свой наряд драгдилера или PIMP сменит - уже будет лучше.
Какая разница, в каком он наряде?
Не в халате и тапочках–значит нормально всё.
В Бундесе ничего менять не надо, а вот в ЛЧ надо. На домашний матч против Псж вышли какие то расслабленные.
Если согласен вылетать в 1/4 или 1/2 ЛЧ, то пожалуйста 🤦
Этот закончился. Несите следующего.
Это называется итеративный подход, Компани шарит
Кан о «Баварии»: «Система Компани уязвима, сопряжена с большим риском. Не получится постоянно забивать по четыре мяча, пропустив 2-3. В современном футболе важно иметь план Б»
8 мая, 13:05
Энрике схитрил, «ПСЖ» сел в автобус, ставка «Баварии» не сыграла, творец Хвича – лучший. Разбор полуфинала ЛЧ
7 мая, 13:00
Венсан Компани: «Бавария» выигрывала ЛЧ 6 раз – то есть даже лучшие обычно побеждают раз в 10 лет, если это не «Реал». Возможно, в следующем году детали будут в нашу пользу»
7 мая, 07:59
