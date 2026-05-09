Компани не планирует менять систему «Баварии» из-за большого количества пропущенных: «Разница мячей +81 – рекорд. Не хотим терять то, что что делает нас сильными»

Компани не планирует менять систему «Баварии» из-за пропущенных мячей.

Венсан Компани ответил, планирует ли менять игровую систему «Баварии» из-за большого количества пропущенных голов в последних матчах.

Главный тренер мюнхенцев заявил, что команда не должна отказываться от того, что делает ее сильной. По словам Компани, «Бавария» находится на правильном пути, а проблемы нужно решать через работу над деталями.

«Я из Бельгии, а у нас это похоже на немцев – мы очень прагматичны. У нас нет какой-то мечтательной философии.

Если разница мячей у вас +81 – рекорд за всю историю Бундеслиги, – значит, вы многое сделали для того, чтобы не проигрывать. Мы не хотим терять то, что делает нас сильными, – и мы хотим побеждать.

Разница мячей также показывает, что мы добиваемся этого не с минимальным перевесом, а часто с большим. Такой матч, как с «ПСЖ», решается в мельчайших деталях. Конечно, нам нужно делать некоторые вещи намного лучше. Но не было такого, что соперник был гораздо лучше нас.

То, что мы хотим улучшить, не должно стоить нам того, что делает нас сильными. И если смотреть на это рационально, мы на правильном пути – нам просто нужно прибавить в деталях», – сказал Компани.