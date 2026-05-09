  • Кавазашвили о серии пенальти в игре «Краснодар» – «Динамо»: «Ну говорят же в тысячный раз: не гадайте! Стой на месте – мяч сам тебе в лоб попадет. Никак не могут перестроить свою психику»
Анзор Кавазашвили прокомментировал действия вратарей Андрея ЛуневаДинамо») и Станислава Агкацева («Краснодар») в серии пенальти в FONBET Кубке России.

«Ну говорят же в тысячный раз: не гадайте вы удар, не гадайте на пенальти! Стой на месте – мяч сам тебе в лоб попадет.

Никак не могут перестроить свою психику, сколько игроки нервничали перед ударом. Вратарь, стой на месте – и все.

Это просто «Краснодару» повезло», – сказал экс-голкипер сборной СССР.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Евро-футбол»
Что-то я не увидел чтобы кто-нибудь ударил по центру. После прыжка, обманув вратаря били, да, но если бы вратари просто стояли по центру то они пропустили бы все удары и пенальти били бы до тех пор пока бить не начали бы уже тренеры, врачи и уже болельщики.
И закончили бы после паненки Смолова)
Просто он играл ещё в то время , когда нападающий не мог подпрыгивать и останавливаться по 3 раза перед ударом .
Это Анзору надо свою психику перестраивать.
Если бы все вратари стояли по его методике, счета в серии были бы 11:10, потому что очередь доходила бы до вратарей, а из них не все могут хорошо пробить.

Что характерно - Агкацев отбил пенальти Тюкавина как раз, когда прыгнул в угол, и когда "гадал" (то есть, начал прыгать ещё до удара).
Не ругал бы Кавазашвили. У нас считают, что надо гадать и по стадному принципу поливают такие высказывания. Но южноамериканские вратари, чаще выигрывающие такие дуэли, обычно рассчитывают на реакцию. Это, кстати, дико нервирует бьющих и те излишне выцеливают по углам, что приводит к промахам.
Галицкий не просто так настаивает на реакции, а не угадывании. Надеюсь, не надо напоминать, что его вратари у нас сейчас лучшие.
Где это "у нас считают"?! Каждый вратарь действует по своему.
Среагировать на хороший удар невозможно. А вот угадать – вполне
Надеюсь, что Великий аналитик Глебчик это не увидит, иначе может сойти с ума
А некоторые альтернативно одаренные вообще пенальти лотереей называют
Никак нет. Это Динамо повезло,что в первом тайме не получили три гола.
