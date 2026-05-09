Кавазашвили о серии пенальти в игре «Краснодар» – «Динамо»: «Ну говорят же в тысячный раз: не гадайте! Стой на месте – мяч сам тебе в лоб попадет. Никак не могут перестроить свою психику»

Анзор Кавазашвили: вратари, стойте на месте, не гадайте на пенальти.

Анзор Кавазашвили прокомментировал действия вратарей Андрея Лунева («Динамо ») и Станислава Агкацева («Краснодар») в серии пенальти в FONBET Кубке России.

«Ну говорят же в тысячный раз: не гадайте вы удар, не гадайте на пенальти! Стой на месте – мяч сам тебе в лоб попадет.

Никак не могут перестроить свою психику, сколько игроки нервничали перед ударом. Вратарь, стой на месте – и все.

Это просто «Краснодару » повезло», – сказал экс-голкипер сборной СССР.