Кавазашвили о серии пенальти в игре «Краснодар» – «Динамо»: «Ну говорят же в тысячный раз: не гадайте! Стой на месте – мяч сам тебе в лоб попадет. Никак не могут перестроить свою психику»
Анзор Кавазашвили: вратари, стойте на месте, не гадайте на пенальти.
Анзор Кавазашвили прокомментировал действия вратарей Андрея Лунева («Динамо») и Станислава Агкацева («Краснодар») в серии пенальти в FONBET Кубке России.
«Ну говорят же в тысячный раз: не гадайте вы удар, не гадайте на пенальти! Стой на месте – мяч сам тебе в лоб попадет.
Никак не могут перестроить свою психику, сколько игроки нервничали перед ударом. Вратарь, стой на месте – и все.
Это просто «Краснодару» повезло», – сказал экс-голкипер сборной СССР.
«Зенит» уже точно чемпион?12117 голосов
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Евро-футбол»
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Если бы все вратари стояли по его методике, счета в серии были бы 11:10, потому что очередь доходила бы до вратарей, а из них не все могут хорошо пробить.
Что характерно - Агкацев отбил пенальти Тюкавина как раз, когда прыгнул в угол, и когда "гадал" (то есть, начал прыгать ещё до удара).
Галицкий не просто так настаивает на реакции, а не угадывании. Надеюсь, не надо напоминать, что его вратари у нас сейчас лучшие.