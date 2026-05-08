Роналду вступил в перепалку с тренерским штабом «Аль-Шабаба» после матча – вмешался арбитр

У Роналду случилась перепалка с тренерским штабом «Аль-Шабаба».

Форвард «Аль-Насра » Криштиану Роналду после матча чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Шабабом » (4:2) вступил в перепалку с тренерским штабом соперника.

Покидая поле, португалец и два представителя «Аль-Шабаба» стали обмениваться претензиями. Конфликт был погашен после вмешательства арбитра и других участников игры.