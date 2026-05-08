Нигматуллин о Сафонове в финале ЛЧ: «Вызывает гордость за российскую школу вратарей»

Нигматуллин: Сафонов вызывает гордость за российскую школу вратарей.

Руслан Нигматуллин гордится, что вратарь «ПСЖ » Матвей Сафонов помог парижанам выйти в финал Лиги чемпионов.

«Можно поздравить Сафонова с выдающимся достижением — российский вратарь в основном составе команды вышел в финал Лиги чемпионов. Такого никогда не было. Были, конечно, и победители у нас, но чтобы это был голкипер...

Вызывает гордость за российскую школу вратарей. Поздравляем Матвея и будем болеть за него в финале», — сказал бывший голкипер сборной России.