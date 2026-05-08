Нигматуллин о Сафонове в финале ЛЧ: «Вызывает гордость за российскую школу вратарей»
Руслан Нигматуллин гордится, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов помог парижанам выйти в финал Лиги чемпионов.
«Можно поздравить Сафонова с выдающимся достижением — российский вратарь в основном составе команды вышел в финал Лиги чемпионов. Такого никогда не было. Были, конечно, и победители у нас, но чтобы это был голкипер...
Вызывает гордость за российскую школу вратарей. Поздравляем Матвея и будем болеть за него в финале», — сказал бывший голкипер сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Теперь селекция клубов топ 5 лиг будут тщательней смотреть на вратарей Краснодара.
И если уж по мастерству будут уступать конкурентам, то точно будут подкупать менталитетом и проф.отношением к делу