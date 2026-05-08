  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нигматуллин о Сафонове в финале ЛЧ: «Вызывает гордость за российскую школу вратарей»
13

Нигматуллин о Сафонове в финале ЛЧ: «Вызывает гордость за российскую школу вратарей»

Нигматуллин: Сафонов вызывает гордость за российскую школу вратарей.

Руслан Нигматуллин гордится, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов помог парижанам выйти в финал Лиги чемпионов.

«Можно поздравить Сафонова с выдающимся достижением — российский вратарь в основном составе команды вышел в финал Лиги чемпионов. Такого никогда не было. Были, конечно, и победители у нас, но чтобы это был голкипер... 

Вызывает гордость за российскую школу вратарей. Поздравляем Матвея и будем болеть за него в финале», — сказал бывший голкипер сборной России.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37910 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМатвей Сафонов
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПСЖ
logoРуслан Нигматуллин
logoлига 1 Франция
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Дада, щас все будут себя причислять к успеху Сафонова )))) классика
Нет в футболе своего Третьяка, кто рассказал бы про количество высаженных газонов, надутых мячей и построенных ворот, вкупе с собственными примерами :)
а вообще конечно хорошую рекламу вратарской школе Краснодара сделал Сафонов.
Теперь селекция клубов топ 5 лиг будут тщательней смотреть на вратарей Краснодара.
И если уж по мастерству будут уступать конкурентам, то точно будут подкупать менталитетом и проф.отношением к делу
За краснодарскую, которая как раз вне российской футбольной системы. Это исключение. Лучшие вратари страны сейчас именно из академии Краснодара: Сафонов, Агкацев, Латышонок, Адамов.
Мне кажется после перехода в ПСЖ мотя стал играть лучше чем в Краснодаре
А Сафонов вообще чеканить умеет? Вдруг выиграет ЛЧ , а чеканить не умеет, Мостовой его тогда за футболиста считать не будет!
Ответ Dinamik1
А Сафонов вообще чеканить умеет? Вдруг выиграет ЛЧ , а чеканить не умеет, Мостовой его тогда за футболиста считать не будет!
Так он уже выиграл ЛЧ 😁
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Первый тренер Сафонова: «Не уверен, что «ПСЖ» вышел бы в финал ЛЧ с другим вратарем. Заслуга Матвея большая»
8 мая, 02:31
Экс-вратарь «Ланса» Вармюз о выносах Сафонова в аут: «Это не совпадение, а тактический ход, Энрике перехитрил «Баварию». Что-то позволяет ему вдохновлять своих игроков на любые идеи»
7 мая, 17:41
Депутат Свищев: «Сафонов и Головин – наши послы мира в международном футболе. Матвей в шаге от второй победы в ЛЧ – гордимся, что он играет в основе «ПСЖ»
7 мая, 16:59
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
32 минуты назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Компани об 1:0 с «Вольфсбургом»: «Бавария» часто теряла мяч и проигрывала важные единоборства. Во втором тайме сыграли гораздо лучше»
4 минуты назад
«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
19 минут назад
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
31 минуту назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
49 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
59 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:27
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
Рекомендуем