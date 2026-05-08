Алаев о ЦСКА: «Удивительно, что вторая часть сезона не получилась. Надеюсь, в следующем году поборются за самые высокие места»

Алаев о ЦСКА: удивительно, что вторая часть сезона не получилась.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев удивлен спадом ЦСКА в весенней части сезона.

«Это жизнь. У любого тренера может получиться или нет. Не буду делить на зарубежного специалиста или нет. Это спортивная реальность. Тренер отвечает за результат, если что-то не так. Я видел ЦСКА на предсезонном турнире, который мы проводили. Команда произвела сильное впечатление. Были сильные трансферы.

Для меня удивительно, что вторая часть [сезона] не получилась. Они выбыли из чемпионской гонки, на которую наверняка рассчитывали. Выбыли и из Кубка. Но в клубе работают грамотные специалисты — они разберутся. Надеюсь, в следующем году ЦСКА будет бороться за самые высокие места», — сказал Алаев.