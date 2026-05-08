  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алаев о ЦСКА: «Удивительно, что вторая часть сезона не получилась. Надеюсь, в следующем году поборются за самые высокие места»
1

Алаев о ЦСКА: «Удивительно, что вторая часть сезона не получилась. Надеюсь, в следующем году поборются за самые высокие места»

Алаев о ЦСКА: удивительно, что вторая часть сезона не получилась.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев удивлен спадом ЦСКА в весенней части сезона.

«Это жизнь. У любого тренера может получиться или нет. Не буду делить на зарубежного специалиста или нет. Это спортивная реальность. Тренер отвечает за результат, если что-то не так. Я видел ЦСКА на предсезонном турнире, который мы проводили. Команда произвела сильное впечатление. Были сильные трансферы.

Для меня удивительно, что вторая часть [сезона] не получилась. Они выбыли из чемпионской гонки, на которую наверняка рассчитывали. Выбыли и из Кубка. Но в клубе работают грамотные специалисты — они разберутся. Надеюсь, в следующем году ЦСКА будет бороться за самые высокие места», — сказал Алаев.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37906 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Алаев
logoFONBET Кубок России
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Конечно прибавит,кто забивать то будет Гонда или Мусаев, что один что другой -в ЦСКА специально что ли их выискивает таких- еще Алерандро и как его белоруса в крылья отдали- они вообще с мячом хоть умеют дружить? Краснодар берёт Боссели,эти же какого то Воронова - это просто жоп@,он где играет то -дома что ли? - Выпустят ни разу мяч не тронет и не знает что с ним делать? И защита- здравствуй привоз Рейс аля Виктор
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глебов о травме в игре со «Спартаком»: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца в ноге, поэтому захромал»
8 мая, 02:45
«Локомотив» рассмотрит Талалаева, если Галактионов уйдет в ЦСКА. Приоритет армейцев – приглашение иностранного тренера (Legalbet)
7 мая, 19:12
Владимир Пономарев: «Лусиано просто никакой. Я думал, ЦСКА поменял кукушку на ястреба, а получилось наоборот. Дивеев в «Зените» здорово прибавил»
7 мая, 18:55
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
31 минуту назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Компани об 1:0 с «Вольфсбургом»: «Бавария» часто теряла мяч и проигрывала важные единоборства. Во втором тайме сыграли гораздо лучше»
3 минуты назад
«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
18 минут назад
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
30 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
48 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
58 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:27
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
Рекомендуем