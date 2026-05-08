Алаев о ЦСКА: «Удивительно, что вторая часть сезона не получилась. Надеюсь, в следующем году поборются за самые высокие места»
Президент Мир РПЛ Александр Алаев удивлен спадом ЦСКА в весенней части сезона.
«Это жизнь. У любого тренера может получиться или нет. Не буду делить на зарубежного специалиста или нет. Это спортивная реальность. Тренер отвечает за результат, если что-то не так. Я видел ЦСКА на предсезонном турнире, который мы проводили. Команда произвела сильное впечатление. Были сильные трансферы.
Для меня удивительно, что вторая часть [сезона] не получилась. Они выбыли из чемпионской гонки, на которую наверняка рассчитывали. Выбыли и из Кубка. Но в клубе работают грамотные специалисты — они разберутся. Надеюсь, в следующем году ЦСКА будет бороться за самые высокие места», — сказал Алаев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Конечно прибавит,кто забивать то будет Гонда или Мусаев, что один что другой -в ЦСКА специально что ли их выискивает таких- еще Алерандро и как его белоруса в крылья отдали- они вообще с мячом хоть умеют дружить? Краснодар берёт Боссели,эти же какого то Воронова - это просто жоп@,он где играет то -дома что ли? - Выпустят ни разу мяч не тронет и не знает что с ним делать? И защита- здравствуй привоз Рейс аля Виктор
