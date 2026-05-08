  Губерниев о «Спартаке»: «Карседо рассмотрел потенциал россиян – Литвинов, Зобнин, Дмитриев проводят хороший сезон»
Губерниев о «Спартаке»: «Карседо рассмотрел потенциал россиян – Литвинов, Зобнин, Дмитриев проводят хороший сезон»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о прогрессе российских игроков «Спартака» при тренере Хуане Карседо.

«Гол Литвинова [в матче Фонбет Кубка России с ЦСКА – 1:0] получился красивым. Сейчас русскоязычные парни активизировались в клубе. Зобнин тоже проводит хороший сезон, Дмитриев, Литвинов. Карседо смог рассмотреть потенциал парней. 

Я скептически относился к его приходу, но он наладил игру команды в нападении. В защите есть хаос, но футболисты дошли до финала Кубка России», – сказал Губерниев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
Может уместно было бы извиниться? За ранее сделанные высказывания?
Так майонез не знает что это. И снова начнет изрыгать помои, при первой ошибке тренера.
Мерзкие люди не знают, что это такое
какой потенциал рассмотрел Карседо, Литвинов давно играет в основе, просто при Станковиче играл больше в обороне...Дмитриев стабильно играл у серба, Зобнин опытный футболист универсал, ничего нового...
Тренер - это 10%. Классика.
он просто не стал рушить старые связки, плюс при разговорах с игроками он должен был учитывать их основные позиции и тактические нюансы которые игрок способен воплощать на поле...да, по составу чуть поменялись и некоторые игроки в ряде матчей выходили на другие позиции, но это всё поиск...
Меня одного бесит, что губастое ч.... залезло в футбол и даёт свои никому не нужные комментарии?
он должен с Бузовой петь
Да лучше вообще не видеть эту самодовольную гадость. И не слышать
А кто такой Губерниев?
Я завидую тебе. Лучше не знать, не слышать , тем более смотреть
Умяров проводит хороший сезон. И главное стабильный, а не вспышками. Так можно и договориться, что Максименко отличный сезон проводит, один матч с ЦСКА отыграв на уровне
Присоединился к заданному министром тренду...
Потихоньку начал лизать
Даже Максименко выдавал сейвы , ну посмотрим как будет дальше
Максименку не трожь!
раз в год и палка стреляет. Максименко должен часто так играть
В атаке поширше в защите поуже
Нам в нашем футболе только Губера не хватало...
