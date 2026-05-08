Губерниев о «Спартаке»: «Карседо рассмотрел потенциал россиян – Литвинов, Зобнин, Дмитриев проводят хороший сезон»
Губерниев о «Спартаке»: Карседо рассмотрел потенциал россиян.
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о прогрессе российских игроков «Спартака» при тренере Хуане Карседо.
«Гол Литвинова [в матче Фонбет Кубка России с ЦСКА – 1:0] получился красивым. Сейчас русскоязычные парни активизировались в клубе. Зобнин тоже проводит хороший сезон, Дмитриев, Литвинов. Карседо смог рассмотреть потенциал парней.
Я скептически относился к его приходу, но он наладил игру команды в нападении. В защите есть хаос, но футболисты дошли до финала Кубка России», – сказал Губерниев.
ПСЖ
Арсенал
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
38 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Может уместно было бы извиниться? За ранее сделанные высказывания?
Может уместно было бы извиниться? За ранее сделанные высказывания?
Так майонез не знает что это. И снова начнет изрыгать помои, при первой ошибке тренера.
Может уместно было бы извиниться? За ранее сделанные высказывания?
Мерзкие люди не знают, что это такое
какой потенциал рассмотрел Карседо, Литвинов давно играет в основе, просто при Станковиче играл больше в обороне...Дмитриев стабильно играл у серба, Зобнин опытный футболист универсал, ничего нового...
какой потенциал рассмотрел Карседо, Литвинов давно играет в основе, просто при Станковиче играл больше в обороне...Дмитриев стабильно играл у серба, Зобнин опытный футболист универсал, ничего нового...
Тренер - это 10%. Классика.
Тренер - это 10%. Классика.
он просто не стал рушить старые связки, плюс при разговорах с игроками он должен был учитывать их основные позиции и тактические нюансы которые игрок способен воплощать на поле...да, по составу чуть поменялись и некоторые игроки в ряде матчей выходили на другие позиции, но это всё поиск...
Меня одного бесит, что губастое ч.... залезло в футбол и даёт свои никому не нужные комментарии?
Меня одного бесит, что губастое ч.... залезло в футбол и даёт свои никому не нужные комментарии?
он должен с Бузовой петь
он должен с Бузовой петь
Да лучше вообще не видеть эту самодовольную гадость. И не слышать
А кто такой Губерниев?
А кто такой Губерниев?
Я завидую тебе. Лучше не знать, не слышать , тем более смотреть
Умяров проводит хороший сезон. И главное стабильный, а не вспышками. Так можно и договориться, что Максименко отличный сезон проводит, один матч с ЦСКА отыграв на уровне
Присоединился к заданному министром тренду...
Присоединился к заданному министром тренду...
Потихоньку начал лизать
Даже Максименко выдавал сейвы , ну посмотрим как будет дальше
Даже Максименко выдавал сейвы , ну посмотрим как будет дальше
Максименку не трожь!
Даже Максименко выдавал сейвы , ну посмотрим как будет дальше
раз в год и палка стреляет. Максименко должен часто так играть
В атаке поширше в защите поуже
Точно так.
Нам в нашем футболе только Губера не хватало...
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем