Губерниев о «Спартаке»: «Карседо рассмотрел потенциал россиян – Литвинов, Зобнин, Дмитриев проводят хороший сезон»

Губерниев о «Спартаке»: Карседо рассмотрел потенциал россиян.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о прогрессе российских игроков «Спартака » при тренере Хуане Карседо .

«Гол Литвинова [в матче Фонбет Кубка России с ЦСКА – 1:0] получился красивым. Сейчас русскоязычные парни активизировались в клубе. Зобнин тоже проводит хороший сезон, Дмитриев, Литвинов. Карседо смог рассмотреть потенциал парней.

Я скептически относился к его приходу, но он наладил игру команды в нападении. В защите есть хаос, но футболисты дошли до финала Кубка России», – сказал Губерниев.