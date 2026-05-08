Глебов о травме в игре со «Спартаком»: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца в ноге, поэтому захромал»

Глебов о травме: чувствовал пустоту, будто нет пальца в ноге.

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о травме, полученной в матче со «Спартаком » (0:1) в финале Фонбет Кубка России в Пути регионов.

«Эта травма совсем не та, которая была до этого. Задняя поверхность бедра хорошо себя чувствует, все прошло. Был другой момент, в эпизоде с Жедсоном попал в бутсу, что-то произошло с пальцем.

Самый явный момент, когда я бежал за Маркиньосом, чувствовал пустоту, как будто нет пальца в ноге, поэтому захромал. До 89-й минуты я дотерпел, а дальше надо было поменяться, чтобы другой игрок смог больше помочь. В тот момент я уже не мог, лег от того, что идти было больно», — сказал Глебов.