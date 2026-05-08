Глебов о травме в игре со «Спартаком»: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца в ноге, поэтому захромал»
Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о травме, полученной в матче со «Спартаком» (0:1) в финале Фонбет Кубка России в Пути регионов.
«Эта травма совсем не та, которая была до этого. Задняя поверхность бедра хорошо себя чувствует, все прошло. Был другой момент, в эпизоде с Жедсоном попал в бутсу, что-то произошло с пальцем.
Самый явный момент, когда я бежал за Маркиньосом, чувствовал пустоту, как будто нет пальца в ноге, поэтому захромал. До 89-й минуты я дотерпел, а дальше надо было поменяться, чтобы другой игрок смог больше помочь. В тот момент я уже не мог, лег от того, что идти было больно», — сказал Глебов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
7 комментариев
Кирилл, будь здоров! Пусть травмы минуют тебя! Побед - любимой команде и благополучия ее игрокам!
давай, выздоравливай и в бой. только забудь о загранице - она нам не поможет...
Здоровья, Кирилл!
отпустите уже парня в досрочный отпуск, пусть залечит все болячки к старту летних сборов.
Генич наванговал, получается.
нужно в Спартак его покупать, хороший игрок.
Есть лозунг. Идите и бейтесь. Так только можно побеждать
