  • Первый тренер Сафонова: «Не уверен, что «ПСЖ» вышел бы в финал ЛЧ с другим вратарем. Заслуга Матвея большая»
Первый тренер Матвея Сафонова оценил вклад вратаря «ПСЖ» в выход парижан в финал Лиги чемпионов по итогам матчей с «Баварией» (5:4, 1:1).

«За ответную игру с «Баварией» я бы поставил Матвею как минимум 7,5 по 10-балльной шкале. Выше не ставлю, потому что не хочу, чтобы обвинили в предвзятости из-за того, что я первый тренер. Он отыграл очень здорово, помог команде в двух матчах. 

Да, по итогам полуфинала я бы поставил ему 9. А во второй игре были моменты, где он выбивал в аут. Но были два спасения, хорошо играл на выходах. В выходе в финал заслуга Матвея большая, не уверен, что «ПСЖ» добился бы такого успеха с другим вратарем.

Частые выносы в аут — может быть, техническая ошибка, а может, и вынужденная. Он действовал по ситуации, а результат показал, что Матвей прав. Рисковать в такой игре нельзя. 

Кейн забил сумасшедший гол. Конечно, обидно, что «сухарь» сорвался. Перед игрой я говорил, что Матвей сыграет на своем уровне: не ниже, чем в первом матче, если защита будет лучше, чем в Париже. Так и получилось», — сказал Алексей Чистяков.

В прошлом году ведь вышел
С доннарумой да, но с Шевалье как будто реально нет, парень поплыл в определенный момент
Уже кто то писал . С Месси у ПСЖ ноль финалов. С Сафоновым два. вот и думайте)))
Так с другим вратарём и иначе бы матч складывался, просто один раз выбил в другую сторону и эффект бабочки уже иначе все разложит, чё тут думать вообще
Есть Сафонов - есть ПСЖ, нет Сафонова - нет ПСЖ)
Сафонов потрогал пенис, в ответ на крики : «Доннарума»
"Татьяна Павленко_1116979134
28 апреля, 09:58

Кирилл.С-Пб
Ох и напихают же Моте с такой защитой...
Кто о чем. А то Танюха все о том же
Сафонов стал увереннее очевидно, но ошибок тоже не мало. Главное, чтобы в межсезонье опять не начали чудить с вратарями
Да они даже с группы не вышли бы, какой там финал
Желаю тебе, чтобы он в Барсу перешел)
Спасибо, можете оставить Псж. Гарси ещё молодой
Мне кажется он стал лучше играть чем вмкрамнодаое
у вас память отшибло, прошлый сезон лавочку полировал, команда в нём не нуждалась, в играх ЛЧ не участвовал.
ПСЖ Сафонова
