Первый тренер Сафонова: «Не уверен, что «ПСЖ» вышел бы в финал ЛЧ с другим вратарем. Заслуга Матвея большая»

Первый тренер Сафонова оценил его вклад в выход «ПСЖ» в финал ЛЧ.

Первый тренер Матвея Сафонова оценил вклад вратаря «ПСЖ» в выход парижан в финал Лиги чемпионов по итогам матчей с «Баварией» (5:4, 1:1).

«За ответную игру с «Баварией» я бы поставил Матвею как минимум 7,5 по 10-балльной шкале. Выше не ставлю, потому что не хочу, чтобы обвинили в предвзятости из-за того, что я первый тренер. Он отыграл очень здорово, помог команде в двух матчах.

Да, по итогам полуфинала я бы поставил ему 9. А во второй игре были моменты, где он выбивал в аут. Но были два спасения, хорошо играл на выходах. В выходе в финал заслуга Матвея большая, не уверен, что «ПСЖ » добился бы такого успеха с другим вратарем.

Частые выносы в аут — может быть, техническая ошибка, а может, и вынужденная. Он действовал по ситуации, а результат показал, что Матвей прав. Рисковать в такой игре нельзя.

Кейн забил сумасшедший гол. Конечно, обидно, что «сухарь» сорвался. Перед игрой я говорил, что Матвей сыграет на своем уровне: не ниже, чем в первом матче, если защита будет лучше, чем в Париже. Так и получилось», — сказал Алексей Чистяков.