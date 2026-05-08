«Милан» выставил Нкунку на трансфер и требует 40 млн евро за форварда

«Милан» выставил форварда Кристофера Нкунку на трансфер, сообщив об этом его агенту Пини Захави.

«Россонери» рассчитывают продать француза за 40 млн евро и купить другого нападающего.

В 29 матчах сезона Серии А на счету Нкунку 5 голов и 3 ассиста.