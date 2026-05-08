Роналду после 4:2 с «Аль-Шабабом»: «Что за победа! Давайте продолжать в том же духе!»

Роналду о победе «Аль-Насра»: давайте продолжать в том же духе!.

Нападающий «Аль-Насра » Криштиану Роналду опубликовал пост после победы над «Аль-Шабабом » в 32-м туре чемпионата Саудовской Аравии (4:2).

«Что за победа сегодня! Давайте продолжать в том же духе!» – написал португальский футболист.

Команда под руководством тренера Жорже Жезуша лидирует в турнирной таблице, набрав 82 очка после 32 матчей – ей осталось провести 2 игры. Второе место занимает «Аль-Хилаль» – на его счету 77 баллов после 31 игры.

12 мая «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль» встретятся в перенесенном матче 32-го тура саудовской лиги.