«Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)

В «Реале» недовольны утечками информации из клуба.

Ранее стало известно , что Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени подрались в раздевалке во время командной тренировки, уругваец упал и ударился о стол, после чего был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы . Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки и начал дисциплинарное разбирательство . Федерико из-за черепно-мозговой травмы пропустит до 14 дней .

Как пишет El Mundo, из-за последних утечек информации в мадридском клубе царит атмосфера недоверия, и ситуация с конфликтом Тчуамени и Вальверде стала последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства.

«Сейчас никто никому не доверяет. [Кто-то] явно заинтересован в том, чтобы причинить вред», – сообщил источник в «Реале ».

Вальверде о конфликте с Тчуамени: «Он меня не бил, я сам случайно ударился о стол, немного порезав лоб. Понимаю, что вам проще поверить, будто мы подрались»