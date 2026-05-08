«Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)
В «Реале» обеспокоены ситуацией с утечками информации.
Ранее стало известно, что Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени подрались в раздевалке во время командной тренировки, уругваец упал и ударился о стол, после чего был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки и начал дисциплинарное разбирательство. Федерико из-за черепно-мозговой травмы пропустит до 14 дней.
Как пишет El Mundo, из-за последних утечек информации в мадридском клубе царит атмосфера недоверия, и ситуация с конфликтом Тчуамени и Вальверде стала последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства.
«Сейчас никто никому не доверяет. [Кто-то] явно заинтересован в том, чтобы причинить вред», – сообщил источник в «Реале».
Вальверде о конфликте с Тчуамени: «Он меня не бил, я сам случайно ударился о стол, немного порезав лоб. Понимаю, что вам проще поверить, будто мы подрались»
Вальверде: "Меня никто не бил, Тчуамени хотел заключить меня в объятия в процессе завершения конфликта, но я случайно упал фейсом о тейбл несколько раз подряд. Всё хорошо, у нас дружная команда!"
