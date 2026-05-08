  • «Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)
В «Реале» обеспокоены ситуацией с утечками информации.

Ранее стало известно, что Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени подрались в раздевалке во время командной тренировки, уругваец упал и ударился о стол, после чего был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки и начал дисциплинарное разбирательство. Федерико из-за черепно-мозговой травмы пропустит до 14 дней.

Как пишет El Mundo, из-за последних утечек информации в мадридском клубе царит атмосфера недоверия, и ситуация с конфликтом Тчуамени и Вальверде стала последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства.

 «Сейчас никто никому не доверяет. [Кто-то] явно заинтересован в том, чтобы причинить вред», – сообщил источник в «Реале». 

Вальверде о конфликте с Тчуамени: «Он меня не бил, я сам случайно ударился о стол, немного порезав лоб. Понимаю, что вам проще поверить, будто мы подрались»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Mundo
В смысле кто-то?:) Негрейра прятался в душевой кабине, когда Тчуамени ударил Вальверде и слил всю инфу:))
Ответ rigobersong
Ага , а Эвребе сфотал улыбающегося Мбапе
Ответ rigobersong
Это Эвребе его и ударил
В конце окажется, что инфу слил Реал ТВ по заказу Лапорты и вселенная схлопнетеся.
Ответ Krogan_
Под общим руководством Негрейры
Ответ Krogan_
В конце окажется, что Негрейра - главный масон, глава мирового правительства. Лапорта его друг, член мирового правительства, а Перес работает на них.
Щас выйдут на след Лапорты :DDD
Да что это такое?! Когда уже этот ваш Негрейра успокоится?)
Ответ mastadon
Это тот самый Себастьян Негрейра, Торговец " черным деревом?"
Ответ verter75
Не, тот Хуан Себастьян Парейро ))
ну реал мадрид смог переплюнуть дом2
Ответ Vlad Ivanov
Арбелоа: Мы счастливы!
Избавьтесь от чёрного стукача
Ответ За Валенсию с 1999
вот это ты сократил список конечно....
Ответ За Валенсию с 1999
От Рюдигера?
пришёл африканский вуду мбапе, и навёл порчу
Что скажет Клубное ТВ?
Ответ Crazy Writer
Что все это Негрейра
В поисках вредителя, Пересу, самое главное в ходе следствия не выйти на самого себя)))
Тчуамени: "Я вспылил, мы с Феде поспорили на тренировке, в раздевалке я хотел с ним помириться, и пошёл его обнять, но в процессе объятий Вальверде поскользнулся и ударился о стол. Три раза подряд. Такова судьба".
Вальверде: "Меня никто не бил, Тчуамени хотел заключить меня в объятия в процессе завершения конфликта, но я случайно упал фейсом о тейбл несколько раз подряд. Всё хорошо, у нас дружная команда!"
И только стол такой: "Привет, я тот стол из той самой раздевалки, и здесь не всё так однозначно!"
