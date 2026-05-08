Хавбек «Динамо» Глебов о вылете из Кубка: пенальти – это лотерея.

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов заявил, что бело-голубые заслуживали победы в матче с «Краснодаром ».

В ответной игре финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо » уступило в серии пенальти (0:0, пенальти – 5:6).

– Понятно, что все переживали. Как играли во втором тайме, заслуживали выиграть. В первом тайме «Краснодар» активнее играл, второй тайм за нами. Серия пенальти – это лотерея.

– Что было сказано в перерыве?

– Друг друга поддержали, понимали, какая игра нас ждет. Готовы были к этому, понимали: нужно добегать, контролировать игру. К сожалению, не забили. Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты. Подходы – да.

– Через пару дней снова «Краснодар», сил хватит?

– Конечно. Будем выходить, биться, – сказал Глебов.