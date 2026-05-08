Хавбек «Динамо» Глебов о вылете из Кубка: «Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты, по игре во 2-м тайме мы заслуживали выиграть. Пенальти – это лотерея»
Полузащитник «Динамо» Данил Глебов заявил, что бело-голубые заслуживали победы в матче с «Краснодаром».
В ответной игре финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» уступило в серии пенальти (0:0, пенальти – 5:6).
– Понятно, что все переживали. Как играли во втором тайме, заслуживали выиграть. В первом тайме «Краснодар» активнее играл, второй тайм за нами. Серия пенальти – это лотерея.
– Что было сказано в перерыве?
– Друг друга поддержали, понимали, какая игра нас ждет. Готовы были к этому, понимали: нужно добегать, контролировать игру. К сожалению, не забили. Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты. Подходы – да.
– Через пару дней снова «Краснодар», сил хватит?
– Конечно. Будем выходить, биться, – сказал Глебов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Заладили все лотерея- лотерея , а пытались сопоставить вратарей Агацева и Лунева ? А если бы сопоставили то поняли бы что у Динамо шансов вообще не было
Абсолютно так. Я когда увидел Лунева, то понял, что сегодня в воротах ничего.
Не хватило хорошего вратаря и исполнительского мастерства. Пенальти тоже тренируемы.
Лунёв это не для пенальти, Лещук тем более, про Расулова не могу ничего сказать, а вот Акгацев как раз пенальтист.
Хоть раз кто нибудь выигрывал в лотерею ?
Если так, то любой удар по воротам это лотерея - можно промазать или вратарь возьмёт. )) Пенальти это элемент игры в футбол. Лотерея была на ЧЕ-68, когда после ничейного результата в полуфинале финалист определялся подбрасыванием монеты и наша сборная вылетела. Для молодняка, это не шутка, а так и было. ))
Бить пенальти, готовить вратарей и выбирать состав пенальтистов, тоже нужно уметь
Если бы да кабы а получилось как и должно было получиться Динамо Москва большего не заслуживает...
Карпинская школа,не признаёт,сто быки на голову сильнее.
Если брать последние минут 15-20 второго тайма, вы также заслуживали и проиграть. Пенальти - это лотерея
Тюкавин неплохо ударил, а вот Касерес отвратительно, это не принижает отличную игру Акгацева, тащёр, ничего не скажешь. Впервые в финале ни за кого болеть не буду.(((
Федя + Костя = два сапога-пара. Когда Тюка шёл пробивать, уже по его виду было ясно, что не забьёт.
