У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие
Пять испанских команд сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
После того, как «Райо Вальекано» победил «Страсбур» (1:0, 1:0) и вышел в финал Лиги конференций, Ла Лига гарантировала себе участие дополнительной команды в следующем розыгрыше ЛЧ.
УЕФА предоставляет дополнительное место в турнире двум странам, показавшим лучшие результаты по итогам сезона во всех трех еврокубках. Больше всего баллов набрала Англия (28,125) и первой получила пятую путевку. Испания (22,093) занимает вторую строчку – Германия, набравшая 21,785 балла, уже не сможет ее опередить.
Сейчас в топ-5 команд Ла Лиги входят «Барселона», «Реал», «Вильярреал», «Атлетико» и «Бетис». Первые четыре команды уже гарантировали себе участие в главном еврокубковом турнире в следующем сезоне.
В Европе у Инженера провалом можно только назвать работу в Вест Хэме (больше 100 Млн на трансферы перед сезоном 18/19 с всего лишь 10 местом и падение в зону вылета на момент увольнения в конце 2019). Зато в других клубах...
- Вильярреал - Кубок Интертото и Серебро Ла Лиги в сезоне 07/08 (пусть Барса тогда была в кризисе, а в Атлетико не было Симеоне)
- Реал - Ранние вылеты из Кубка и ЛЧ, но тот Реал навязал борьбу Барсе Пепа и отстал всего лишь на 3 очка в итоговой таблице (отрыв от 3 места был 25 очков - прямо как в АПЛ 18/19)
- Малага - Тот матч в ЛЧ против Боруссии Клоппа навсегда останется в истории. К тому же при нем Иско забрал Голден Боя.
- Манчестер Сити - Представьте себе, не только Пеп умеет побеждать в АПЛ с "горожанами". В тот год (13/14) в АПЛ была плотная гонка - Ман Сити, Челси, Ливерпуль, Арсенал. Причем Инженер проделал то, о чем сейчас мечтает половина читателей Спортса - стал чемпионом, ворвавшись на 1 место под самый конец сезона (Гвардиола в этот раз не сможет повторить). Потом был сезон в никуда, а на 3 сезон был взят Кубок Лиги и 1/2 ЛЧ. В Манчестере Инженера всегда вспоминают добрым словом.
- Бетис - красивое возвращение после провала в Лондоне. Есть Кубок Испании и финал ЛК 24/25. Стабильные выходы в Еврокубки. Плюс современный Пеллегрини научился "чинить" сбитых летчиков - Антони, Иско, да даже Бельерин.
Да с МС первый полуфинал, Пеп потом тратят лярды долго не мог до него добраться.
Очень было стыдно тогда за наш Пищевик.