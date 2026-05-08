  • У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие
Пять испанских команд сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне. 

После того, как «Райо Вальекано» победил «Страсбур» (1:0, 1:0) и вышел в финал Лиги конференций, Ла Лига гарантировала себе участие дополнительной команды в следующем розыгрыше ЛЧ.

УЕФА предоставляет дополнительное место в турнире двум странам, показавшим лучшие результаты по итогам сезона во всех трех еврокубках. Больше всего баллов набрала Англия (28,125) и первой получила пятую путевку. Испания (22,093) занимает вторую строчку – Германия, набравшая 21,785 балла, уже не сможет ее опередить. 

Сейчас в топ-5 команд Ла Лиги входят «Барселона», «Реал», «Вильярреал», «Атлетико» и «Бетис». Первые четыре команды уже гарантировали себе участие в главном еврокубковом турнире в следующем сезоне. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Дейла Джонсона
Будет здорово посмотреть на Бетис в ЛЧ. Мануэль Пеллегрини тотально недооценен и там не затеряется.
В Европе у Инженера провалом можно только назвать работу в Вест Хэме (больше 100 Млн на трансферы перед сезоном 18/19 с всего лишь 10 местом и падение в зону вылета на момент увольнения в конце 2019). Зато в других клубах...
- Вильярреал - Кубок Интертото и Серебро Ла Лиги в сезоне 07/08 (пусть Барса тогда была в кризисе, а в Атлетико не было Симеоне)
- Реал - Ранние вылеты из Кубка и ЛЧ, но тот Реал навязал борьбу Барсе Пепа и отстал всего лишь на 3 очка в итоговой таблице (отрыв от 3 места был 25 очков - прямо как в АПЛ 18/19)
- Малага - Тот матч в ЛЧ против Боруссии Клоппа навсегда останется в истории. К тому же при нем Иско забрал Голден Боя.
- Манчестер Сити - Представьте себе, не только Пеп умеет побеждать в АПЛ с "горожанами". В тот год (13/14) в АПЛ была плотная гонка - Ман Сити, Челси, Ливерпуль, Арсенал. Причем Инженер проделал то, о чем сейчас мечтает половина читателей Спортса - стал чемпионом, ворвавшись на 1 место под самый конец сезона (Гвардиола в этот раз не сможет повторить). Потом был сезон в никуда, а на 3 сезон был взят Кубок Лиги и 1/2 ЛЧ. В Манчестере Инженера всегда вспоминают добрым словом.
- Бетис - красивое возвращение после провала в Лондоне. Есть Кубок Испании и финал ЛК 24/25. Стабильные выходы в Еврокубки. Плюс современный Пеллегрини научился "чинить" сбитых летчиков - Антони, Иско, да даже Бельерин.
Полуфинал с Лодкой с населением в 40 тысяч человек, тоже ж Пеллегрини было, Или путаю?

Да с МС первый полуфинал, Пеп потом тратят лярды долго не мог до него добраться.
Да, про полуфинал Субмарины 20 лет назад я забыл
Бетис вряд ли упустит 5е место, отличный подарок для хорошей команды, смогут подзаработать, а может ещё и пошумят с Пеллегрини как Вильярреал и Малага:)
по реалу вопросы есть. доживут ли игроки до следующего розыгрыша
Ис нами Ксенья Собчак и Килюша Мбапе
Жаль что Хетафе притормозил, могли бы запрыгнуть на 5 место, остался бы Бордалас и вполне могли бы быть сюрреалистичные матчи ПСЖ-Хетафе или Хетафе-Бавария, топы из других стран тоже вкусили бы того, от чего плюётся вся Испания. Но даже Хетафе было бы очень трудно выступить хуже, чем это сделал Вильярреал в этом розыгрыше (да и про 0 очков в группе в 2011 году тоже не забываем, так опозориться надо ещё умудриться)
Спартак 0 очков и 1-18 в 2002 году легко бьет

Очень было стыдно тогда за наш Пищевик.
Иско будет играть в ЛЧ. Рад за него
Четыре команды и один бойцовский клуб
ЗА ФРАЙБУРГ !!!
Сколько грузин в ЛЧ собралось.
А для чего? Атлетик и Вильяреал с позором слили общий этап
Атлетик то бился до последнего, несмотря на травмы.
Всего 8 команд в еврокубках - больше всех.
