У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие

Испания получила 5-е место в Лиге чемпионов.

Пять испанских команд сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

После того, как «Райо Вальекано » победил «Страсбур» (1:0, 1:0) и вышел в финал Лиги конференций, Ла Лига гарантировала себе участие дополнительной команды в следующем розыгрыше ЛЧ.

УЕФА предоставляет дополнительное место в турнире двум странам, показавшим лучшие результаты по итогам сезона во всех трех еврокубках. Больше всего баллов набрала Англия (28,125) и первой получила пятую путевку . Испания (22,093) занимает вторую строчку – Германия, набравшая 21,785 балла, уже не сможет ее опередить.

Сейчас в топ-5 команд Ла Лиги входят «Барселона », «Реал », «Вильярреал», «Атлетико » и «Бетис». Первые четыре команды уже гарантировали себе участие в главном еврокубковом турнире в следующем сезоне.