  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Астон Вилла» вышла в финал еврокубка впервые с 1982 года – тогда выиграли КЕЧ. У «Фрайбурга» первый финал в истории
18

«Астон Вилла» вышла в финал еврокубка впервые с 1982 года – тогда выиграли КЕЧ. У «Фрайбурга» первый финал в истории

«Астон Вилла» вышла в финал еврокубка впервые за 44 года.

«Астон Вилла» сыграет в финале еврокубка впервые за 44 года.

Команда под руководством Унаи Эмери вышла в финал Лиги Европы, победив «Ноттингем Форест» в полуфинале (0:1, 4:0). В финале «Астон Вилла» встретится с «Фрайбургом», обыгравшим в полуфинале «Брагу» (1:2, 3:1).

Последний раз «Астон Вилла» играла в финале еврокубка в 1982 году – тогда клуб выиграл Кубок европейских чемпионов, обыграв в решающем матче «Баварию» (1:0). Отметим, что бирмингемцы также дважды выигрывали Кубок Интертото – в 2001 и 2008 годах.

«Фрайбург» дошел до финала в еврокубках впервые в своей истории. До этого лучшим результатом немецкого клуба был выход в 1/8 финала Лиги Европы – команда делала это в сезонах 2022/23 и 2023/24.

Финал Лиги Европы пройдет 20 мая в Стамбуле.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37900 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Англия
logoАстон Вилла
logoФрайбург
logoЛига Европы УЕФА
logoбундеслига Германия
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Эмери хоть Баварию возглавь, хоть Амкар, всё равно Лигу Европы возьмёт
Ответ LevSmith
Эмери хоть Баварию возглавь, хоть Амкар, всё равно Лигу Европы возьмёт
Бавария напряглась)
Эмери своё не отдаст.
Эмери просто скачал ответы на Лигу Европы и никому не отдает
Потрясающий тренер, настолько хорош в этом турнире, что каждый раз поражаешься
Асто Вилла - Спартак 1:2 (1983 год, дубль Черенкова).
Ответ Н.Ф.
Асто Вилла - Спартак 1:2 (1983 год, дубль Черенкова).
Да, есть что вспомнить. Два гола Гаврилова с ничьей в Москве и дубль Феди в Англии. И аплодисменты на стадионе от английских болел.
Астон Вилла преобразилась с Эмери! Всё таки тренеришка оказался большим тренером в очередной раз) Желаю ему и Вилле забрать Лигу Европы!
Дзюба всё равно свои поганые слова не заберёт обратно??😅
Ответ Aarfxv Cc
Дзюба всё равно свои поганые слова не заберёт обратно??😅
Будет блудить руками на победу Фрайбурга весь матч, чтобы вновь не облажаться)
За Фрайбург!
Ответ Эд
За Фрайбург!
За Бундеслигу!
Ответ Иван Петров
За Бундеслигу!
Фермер лига никому не нужна, сори
Верю во Фрайбург. Удачи им
У Фрайбурга хороший сезон в Германии, зря их так недооценивают. Астон Вилла наоборот забуксовала в АПЛ, так что финал всё же 50/50
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
29 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Компани об 1:0 с «Вольфсбургом»: «Бавария» часто теряла мяч и проигрывала важные единоборства. Во втором тайме сыграли гораздо лучше»
1 минуту назад
«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
16 минут назад
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
28 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
46 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
56 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:27
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
Рекомендуем