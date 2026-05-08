«Астон Вилла» вышла в финал еврокубка впервые с 1982 года – тогда выиграли КЕЧ. У «Фрайбурга» первый финал в истории

«Астон Вилла» сыграет в финале еврокубка впервые за 44 года.

Команда под руководством Унаи Эмери вышла в финал Лиги Европы, победив «Ноттингем Форест» в полуфинале (0:1, 4:0). В финале «Астон Вилла» встретится с «Фрайбургом », обыгравшим в полуфинале «Брагу» (1:2, 3:1).

Последний раз «Астон Вилла » играла в финале еврокубка в 1982 году – тогда клуб выиграл Кубок европейских чемпионов, обыграв в решающем матче «Баварию» (1:0). Отметим, что бирмингемцы также дважды выигрывали Кубок Интертото – в 2001 и 2008 годах.

«Фрайбург» дошел до финала в еврокубках впервые в своей истории. До этого лучшим результатом немецкого клуба был выход в 1/8 финала Лиги Европы – команда делала это в сезонах 2022/23 и 2023/24.

Финал Лиги Европы пройдет 20 мая в Стамбуле.