  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Кристал Пэлас» вышел в финал ЛК, впервые участвуя в еврокубках. Он встретится с «Райо Вальекано» – для испанцев это дебютный сезон в этом турнире
4

«Кристал Пэлас» вышел в финал ЛК, впервые участвуя в еврокубках. Он встретится с «Райо Вальекано» – для испанцев это дебютный сезон в этом турнире

«Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано» впервые вышли в финал еврокубка.

«Кристал Пэлас» дошел до финала своего первого еврокубкового турнира.

Команда Оливера Гласнера победила «Шахтер» в полуфинале Лиги конференций (3:1, 2:1) и пробилась в следующий этап турнира. Лондонский клуб впервые в своей истории участвует в еврокубках.

В решающем матче турнира «орлы» встретятся с «Райо Вальекано», выбившим «Страсбур» (1:0, 1:0). Испанский клуб впервые участвует в этом соревновании и во второй раз в своей истории играет в еврокубках – в сезоне-2000/01 он дошел до 1/4 финала Кубка УЕФА. 

Финал Лиги конференций пройдет 27 мая в Лейпциге. 

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37900 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoСтрасбур
logoЛига конференций УЕФА
logoОливер Гласнер
logoРайо Вальекано
logoШахтер
logoпремьер-лига Англия
logoКристал Пэлас
logoЛа Лига
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Гласнер за пару лет работы в Пэлас вписал себя в историю клуба навсегда, по-хорошему ему памятник надо ставить за единственные трофеи в истории клуба, 2 уже есть и третий на подходе.
Перес прекрасно поработал в Райо. Жаль терять такую команду в будущем..
Удачи Кристалу в финале
В нулевых был кубок интертото) теперь это чудище
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
29 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Компани об 1:0 с «Вольфсбургом»: «Бавария» часто теряла мяч и проигрывала важные единоборства. Во втором тайме сыграли гораздо лучше»
1 минуту назад
«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
16 минут назад
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
28 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
46 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
56 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:27
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
Рекомендуем