«Кристал Пэлас» вышел в финал ЛК, впервые участвуя в еврокубках. Он встретится с «Райо Вальекано» – для испанцев это дебютный сезон в этом турнире

«Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано» впервые вышли в финал еврокубка.

«Кристал Пэлас » дошел до финала своего первого еврокубкового турнира.

Команда Оливера Гласнера победила «Шахтер » в полуфинале Лиги конференций (3:1, 2:1) и пробилась в следующий этап турнира. Лондонский клуб впервые в своей истории участвует в еврокубках.

В решающем матче турнира «орлы» встретятся с «Райо Вальекано », выбившим «Страсбур » (1:0, 1:0). Испанский клуб впервые участвует в этом соревновании и во второй раз в своей истории играет в еврокубках – в сезоне-2000/01 он дошел до 1/4 финала Кубка УЕФА.

Финал Лиги конференций пройдет 27 мая в Лейпциге.