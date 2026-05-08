«Кристал Пэлас» вышел в финал ЛК, впервые участвуя в еврокубках. Он встретится с «Райо Вальекано» – для испанцев это дебютный сезон в этом турнире
Команда Оливера Гласнера победила «Шахтер» в полуфинале Лиги конференций (3:1, 2:1) и пробилась в следующий этап турнира. Лондонский клуб впервые в своей истории участвует в еврокубках.
В решающем матче турнира «орлы» встретятся с «Райо Вальекано», выбившим «Страсбур» (1:0, 1:0). Испанский клуб впервые участвует в этом соревновании и во второй раз в своей истории играет в еврокубках – в сезоне-2000/01 он дошел до 1/4 финала Кубка УЕФА.
Финал Лиги конференций пройдет 27 мая в Лейпциге.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
4 комментария
Гласнер за пару лет работы в Пэлас вписал себя в историю клуба навсегда, по-хорошему ему памятник надо ставить за единственные трофеи в истории клуба, 2 уже есть и третий на подходе.
Перес прекрасно поработал в Райо. Жаль терять такую команду в будущем..
Удачи Кристалу в финале
В нулевых был кубок интертото) теперь это чудище
