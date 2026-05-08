  • Гусев о поражении от «Краснодара» в Кубке: «Вы видели какой‑то комплекс? Его нет ни перед кем. «Динамо» показало, что может переигрывать чемпионов – не хватило забитых голов»
Гусев о поражении от «Краснодара» в Кубке: «Вы видели какой‑то комплекс? Его нет ни перед кем. «Динамо» показало, что может переигрывать чемпионов – не хватило забитых голов»

В ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России бело-голубые уступили в серии пенальти (0:0, пенальти – 5:6). 11 мая «Динамо» сыграет с «Краснодаром» в Мир РПЛ.

– Есть ли у команды комплекс «Краснодара»? Какая мотивация будет на следующую игру?

– Вы видели сегодня какой‑то комплекс? О каком комплексе вы говорите? Его нет ни перед кем. Настрой на следующую игру будет максимальный.

– Чего не хватило для победы?

– И тактически, и физически все было нормально. Не хватило забитых голов. Это единственное. Были подходы, заходили в штрафную. Да, «Краснодар» иногда перехватывал инициативу, во втором тайме мы ее перехватили. Надо было выжать максимум.

– Что изменится в вашей игре с «Краснодаром» в РПЛ в понедельник?

– Что‑то поменяется. Надо посмотреть, что у нас по повреждениям, какие футболисты смогут помочь.

– Как оцените сэйв Скопинцева носом?

– Честно, не видел. Видел, что вытащил удар, он молодец.

– Почему сняли с игры Бителло? Понимали, что близится серия пенальти?

– Понимал. Это уже игроки просили, Бителло подошел сказал, что у него задняя [поверхность бедра болит]. И Макс Осипенко показал, что ему нужно [замениться]. Если бы все было нормально, я бы их не менял.

– Какой итог весенней части сезона для команды под вашим руководством вы можете подвести?

– За прошедший матч ребятам огромное спасибо. Показали, что могут переигрывать чемпионов. Итог не мне подводить, для этого есть руководители. Мое дело – готовить команду к следующей игре, – сказал Гусев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Вспоминается культовое интервью Эльмана Пашаева, адвоката Михаила Ефремова: мы очень довольны своей работой, к сожалению, она не принесла результата
Дайте нам забитые голы и мы обыграем кого угодно!

Роланчик прекрасен )
Ответ Pelerin
Дайте мне забитые голы и 11 мешков с картошкой и я обыграю любую команду!
Ответ Pelerin
Карпин мешает...и пенальти нормально бить тоже он мешает
Оренбург тоже может переигрывать ПСЖ, только голов забитых не хватит.
Динамо показало, что оно Динамо
Ответ Ебздрогыч
Согласен. Команда лузеров.
Ну за бабки от зенита ты конечно настроишься, даже нет сомнений! А вот за трофей - ты уже показал все что можешь!
Роланбол! Мы оказывается не тот футбол смотрели, тут Динамо оказывается чемпиона обыграло у Гусева в фантазиях ...
Ответ Максим Прокофьев
Ну как минимум не проиграло. А по игре переиграло
Ответ Поклонник Бышовца
Сколько опасных моментов у ворот Краснодара? Нуль
Напыщенный гусь.
Ответ Andrey Yaroslavtsev
С яблоками?)
Ответ verter75
А как же...
Ролан. все понимают кроме тебя что ты не тренер а говорун.
Ответ Andrey78
Нет он фантазёр.
Как обычно Динамо не позорно проигрывает. Как обычно если бы да кабы.(((
Ролан, теплое кресло в студии Газ ТВ уже ждёт нового эксперта!
