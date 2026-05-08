Гусев о поражении от «Краснодара» в Кубке: «Вы видели какой‑то комплекс? Его нет ни перед кем. «Динамо» показало, что может переигрывать чемпионов – не хватило забитых голов»

Гусев о матче с «Краснодаром»: показали, что можем переигрывать чемпионов.

Главный тренер «Динамо » Ролан Гусев заявил, что в матче с «Краснодаром » его команда показала способность переигрывать чемпионов.

В ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России бело-голубые уступили в серии пенальти (0:0, пенальти – 5:6). 11 мая «Динамо» сыграет с «Краснодаром» в Мир РПЛ.

– Есть ли у команды комплекс «Краснодара»? Какая мотивация будет на следующую игру?

– Вы видели сегодня какой‑то комплекс? О каком комплексе вы говорите? Его нет ни перед кем. Настрой на следующую игру будет максимальный.

– Чего не хватило для победы?

– И тактически, и физически все было нормально. Не хватило забитых голов. Это единственное. Были подходы, заходили в штрафную. Да, «Краснодар» иногда перехватывал инициативу, во втором тайме мы ее перехватили. Надо было выжать максимум.

– Что изменится в вашей игре с «Краснодаром» в РПЛ в понедельник?

– Что‑то поменяется. Надо посмотреть, что у нас по повреждениям, какие футболисты смогут помочь.

– Как оцените сэйв Скопинцева носом?

– Честно, не видел. Видел, что вытащил удар, он молодец.

– Почему сняли с игры Бителло? Понимали, что близится серия пенальти?

– Понимал. Это уже игроки просили, Бителло подошел сказал, что у него задняя [поверхность бедра болит]. И Макс Осипенко показал, что ему нужно [замениться]. Если бы все было нормально, я бы их не менял.

– Какой итог весенней части сезона для команды под вашим руководством вы можете подвести?

– За прошедший матч ребятам огромное спасибо. Показали, что могут переигрывать чемпионов. Итог не мне подводить, для этого есть руководители. Мое дело – готовить команду к следующей игре, – сказал Гусев.