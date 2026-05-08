  • В финалах еврокубков сыграют три клуба из Англии и по одному из Франции, Германии и Испании
31

В финалах еврокубков сыграют три клуба из Англии и по одному из Франции, Германии и Испании

До последней стадии международных европейских клубных турниров дошли сразу три клуба АПЛ: «Арсенал» поборется за титул Лиги чемпионов, «Астон Вилла» примет участие в финале Лиги Европы, а «Кристал Пэлас» претендует на трофей Лиги конференций. 

Также до финалов еврокубков дошли по одной команде из Франции, Германии и Испании: «ПСЖ» играет в Лиге чемпионов, «Фрайбург» – в Лиге Европы, а «Райо Вальекано» – в Лиге конференций. 

Финал Лиги Европы пройдет 20 мая, решающий матч Лиги конференций – 27-го, а победитель Лиги чемпионов будет определен 30-го. 

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37899 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Здесь мы видим слабость АПЛ
Райо Вальекано Реалу, Барсе и Атлетико: "Как дела в качалке, пацаны?"
И четыре тренера испанца.
Заменили итальянскую школу
И четыре тренера испанца. Заменили итальянскую школу
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Там никого из барсы, кроме Энрике, да и тот не каталонец и успел в Реале поиграть.
А как в начале плей-офф все радовались, что вылетело несколько клубов АПЛ, говорили, что она слабая, ну вот, в каждом финале есть представитель и 100% кто-то один из них возьмёт кубок
А если все три? Тогда англофобы точно на себя руки наложат..
А если ни одного?)
Вместо Арсенала в итоге требл возьмет АПЛ
А может и зал..пл вместо требла) Как и Арсенал)
Мадридская команда пробилась в финал Еврокубка, но есть нюанс
Но доминирует Ла Лига(по мнению адептов Ла Лиги) смотрите не перепутайте
ЛЛ долгие годы постоянно обыгрывала англичан в очных матчах за исключением последних нескольких лет. И на уровне топов, и по вторым эшелонам, и даже когда условные Севилья/Вильярреал встречались с условными Ливерпулем/МЮ. Так что вообще не удивлюсь, если Райо отлупит Пэлас.
Кто бы мог подумать что честь Испании на данном этапе, будет отстаивать лишь Райо Вальекано )
Удачи Бундеслиге!
ЗА ФРАЙБУРГ!!!
Эх, эльзасцы все испортили, так проиграть этим
Мдаа, от кого от кого, но от Страсбург такой овноигры совсем не ожидал
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
28 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Компани об 1:0 с «Вольфсбургом»: «Бавария» часто теряла мяч и проигрывала важные единоборства. Во втором тайме сыграли гораздо лучше»
48 секунд назад
«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
15 минут назад
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
27 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
45 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
55 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:27
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
