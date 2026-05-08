В финалах еврокубков сыграют три клуба из Англии и по одному из Франции, Германии и Испании

3 английских клуба сыграют в финалах еврокубков.

У Англии наибольшее число представителей в финалах еврокубков.

До последней стадии международных европейских клубных турниров дошли сразу три клуба АПЛ : «Арсенал » поборется за титул Лиги чемпионов, «Астон Вилла » примет участие в финале Лиги Европы, а «Кристал Пэлас » претендует на трофей Лиги конференций.

Также до финалов еврокубков дошли по одной команде из Франции, Германии и Испании : «ПСЖ» играет в Лиге чемпионов, «Фрайбург» – в Лиге Европы, а «Райо Вальекано» – в Лиге конференций.

Финал Лиги Европы пройдет 20 мая, решающий матч Лиги конференций – 27-го, а победитель Лиги чемпионов будет определен 30-го.