«Кристал Пэлас» сыграет с «Райо Вальекано» в финале Лиги конференций 27 мая в Лейпциге
В финале турнира сыграют «Кристал Пэлас», обыгравший в полуфинале «Шахтер» (3:1, 2:1) и «Райо Вальекано», одержавший победу в противостоянии со «Страсбуром» (1:0, 1:0).
Финальный матч Лиги конференций пройдет 27 мая на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Кто бы мог подумать в начале сезона, что единственным представителем Ла Лиги в финалах еврокубков станет «Райо Вальекано»?
Если Гласнер принесет второй кубок КП, то будет капитальным красавцем. Хотя он и так уже легенда клуба считай
За Орлов !
И это с учетом потерь Олисе и Эзе.
Притоплю за пиратов. В сентябре 24-го был в Мадриде и снимал квартиру в Вальекасе, в 5 минутах от их "легендарного" стадиона. Охреневал, что сюда приезжают Реал, Барса, Атлетико. Из плюсов, станция метро Портазго, которая выходит почти под трибуну стадиона. Фан-шоп вообще песня, похож на павильон, в подземном переходе, где на двери было распечатано на А4, что футболок Хамеса нет. А еще вычислил балкон, того самого дома, куда Валверде мяч запулил, он сам уже не помнит наверное, говорят ему память отшибло.
Думаю этот комментарий должен быть в числе легендарных
Английский футбол на подъёме, радует
Астон вилла, Кристалпелес, Арсенал, как же это круто
И все обделаются
я обидчивая
Победы Райо в финале! Это был бы настоящий праздник для небогатого клуба и его фанатов. Хотя, конечно, будет очень трудно.
во всех трёх финалах еврокубков есть английская команда. Уровень!
За Райо со времен Онопко!
он же за Овьедо играл.
Ну, я, и видимо не только я, помню его по Райо
С детства за Райо! Лучший клуб Мадрида!
выглядит так, что английским командам играющим в ЛЕ и ЛК проще побороться за кубок, нежели через внутренние соревнования
