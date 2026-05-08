  • «Кристал Пэлас» сыграет с «Райо Вальекано» в финале Лиги конференций 27 мая в Лейпциге
«Кристал Пэлас» сыграет с «Райо Вальекано» в финале Лиги конференций 27 мая в Лейпциге

Определилась пара финалистов Лиги конференций.

В финале турнира сыграют «Кристал Пэлас», обыгравший в полуфинале «Шахтер» (3:1, 2:1) и «Райо Вальекано», одержавший победу в противостоянии со «Страсбуром» (1:0, 1:0).

Финальный матч Лиги конференций пройдет 27 мая на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37780 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Кто бы мог подумать в начале сезона, что единственным представителем Ла Лиги в финалах еврокубков станет «Райо Вальекано»?
Если Гласнер принесет второй кубок КП, то будет капитальным красавцем. Хотя он и так уже легенда клуба считай
За Орлов !
И это с учетом потерь Олисе и Эзе.
Притоплю за пиратов. В сентябре 24-го был в Мадриде и снимал квартиру в Вальекасе, в 5 минутах от их "легендарного" стадиона. Охреневал, что сюда приезжают Реал, Барса, Атлетико. Из плюсов, станция метро Портазго, которая выходит почти под трибуну стадиона. Фан-шоп вообще песня, похож на павильон, в подземном переходе, где на двери было распечатано на А4, что футболок Хамеса нет. А еще вычислил балкон, того самого дома, куда Валверде мяч запулил, он сам уже не помнит наверное, говорят ему память отшибло.
Думаю этот комментарий должен быть в числе легендарных
Английский футбол на подъёме, радует
Комментарий скрыт
Астон вилла, Кристалпелес, Арсенал, как же это круто
И все обделаются
Победы Райо в финале! Это был бы настоящий праздник для небогатого клуба и его фанатов. Хотя, конечно, будет очень трудно.
во всех трёх финалах еврокубков есть английская команда. Уровень!
За Райо со времен Онопко!
он же за Овьедо играл.
Ну, я, и видимо не только я, помню его по Райо
С детства за Райо! Лучший клуб Мадрида!
выглядит так, что английским командам играющим в ЛЕ и ЛК проще побороться за кубок, нежели через внутренние соревнования
Главные новости
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
53 минуты назад
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
сегодня, 05:00
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
16 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
26 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
42 минуты назад
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Защитник «Родины» Бессмертный об РПЛ: «Будем биться и кусаться. У нас некоторые игроки по качеству даже намного лучше тех, кто сейчас в Премьер-лиге»
сегодня, 02:49
«Судьба чемпионства решится в последнем туре: «Краснодар» победит «Динамо», «Сочи» проиграет «Зениту». Гришин об РПЛ
сегодня, 02:35
