«Кристал Пэлас» сыграет с «Райо Вальекано» в финале Лиги конференций 27 мая в Лейпциге

«Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано» встретятся в финале ЛК.

Определилась пара финалистов Лиги конференций.

В финале турнира сыграют «Кристал Пэлас », обыгравший в полуфинале «Шахтер » (3:1, 2:1) и «Райо Вальекано », одержавший победу в противостоянии со «Страсбуром » (1:0, 1:0).

Финальный матч Лиги конференций пройдет 27 мая на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге.