  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эмери вышел в финал Лиги Европы в 6-й раз. Экс-тренер «Спартака» четырежды выигрывал турнир
105

Эмери вышел в финал Лиги Европы в 6-й раз. Экс-тренер «Спартака» четырежды выигрывал турнир

Эмери вышел в финал Лиги Европы в 6-й раз.

Унаи Эмери вышел в финал Лиги Европы в шестой раз в тренерской карьере.

«Астон Вилла» под руководством испанского специалиста разгромила «Ноттингем Форест» в ответном матче полуфинала турнира (4:0, первая игра – 0:1) и вышла в следующий раунд. 

Напомним, в период с 2014 по 2016 год «Севилья» под руководством Эмери трижды подряд становилась обладателем трофея.

В 2019 году «Арсенал» под руководством Унаи вышел в финал, где уступил «Челси» (1:4). В 2021-м бывший тренер «Спартака» выиграл Лигу Европы во главе «Вильярреала».

В решающем матче текущего розыгрыша Лиги Европы «Астон Вилла» встретится с «Фрайбургом». Матч состоится 20 мая. 

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37826 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoУнаи Эмери
logoЛига Европы УЕФА
logoпремьер-лига Англия
logoАстон Вилла
logoНоттингем Форест
logoВильярреал
logoСпартак
logoСевилья
105 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Жаль, что с нынешним форматом, когда нельзя из ЛЧ вылететь в ЛЕ, Эмери каждый раз после победы в ЛЕ будет терять год до следующей ЛЕ
Ответ _FoX-
Жаль, что с нынешним форматом, когда нельзя из ЛЧ вылететь в ЛЕ, Эмери каждый раз после победы в ЛЕ будет терять год до следующей ЛЕ
Это очень смешное наблюдение, зачёт!
Ответ _FoX-
Жаль, что с нынешним форматом, когда нельзя из ЛЧ вылететь в ЛЕ, Эмери каждый раз после победы в ЛЕ будет терять год до следующей ЛЕ
можно просто прописывать в контракте пункт о свободном уходе в другой клуб, если нынешний клуб не имеет возможности участвовать в ЛЕ!
Жалко конечно этих добряков из Фрайбурга
Ответ Nachalnik
Жалко конечно этих добряков из Фрайбурга
Хату на Астон Виллу 🤔
Ответ Nachalnik
Жалко конечно этих добряков из Фрайбурга
Эмери конечно мастер … Но два года назад все тоже гарантировали победу Байера, а победила разгромно Аталанта … (0-3)
а вы думали финал пройдет без папочки, это как день рождения без именинника)
Пора переименовать: Лига Эмери
Ответ Elementarno
Пора переименовать: Лига Эмери
Всё закономерно. Фрайбургу можно только посочувствовать.
Ответ Elementarno
Пора переименовать: Лига Эмери
Кубок Унаи Эмери
В будущем,лучшему тренеру Лиги Европы должен вручаться приз имени Унаи Эмери
У него проездной
Тренеришка конечно 🔝
Ответ wxvnpc5psr
Тренеришка конечно 🔝
Уникальный тренер напоминающий мне мои прохождения карьеры в Фифе за середняков)) только он в жизни ими чашки берет и через еврокубки пробивается в ЛЧ
Мне кажется, если Эмери назначить в любой клуб РПЛ (кроме Спартака), он все равно выиграет ЛЕ.
Такие мелочи, как отстранение, его не остановят...
Ответ Nothern Lord
Мне кажется, если Эмери назначить в любой клуб РПЛ (кроме Спартака), он все равно выиграет ЛЕ. Такие мелочи, как отстранение, его не остановят...
Через Путь регионов зайдет в ЛЕ и выиграет
Лига Европы им. Унаи Эмери
Фрайбург может даже не ехать на финал,они обречены))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
11 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
10 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
28 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
38 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
54 минуты назад
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Защитник «Родины» Бессмертный об РПЛ: «Будем биться и кусаться. У нас некоторые игроки по качеству даже намного лучше тех, кто сейчас в Премьер-лиге»
сегодня, 02:49
Рекомендуем