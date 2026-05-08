Эмери вышел в финал Лиги Европы в 6-й раз. Экс-тренер «Спартака» четырежды выигрывал турнир

Эмери вышел в финал Лиги Европы в 6-й раз.

Унаи Эмери вышел в финал Лиги Европы в шестой раз в тренерской карьере.

«Астон Вилла » под руководством испанского специалиста разгромила «Ноттингем Форест » в ответном матче полуфинала турнира (4:0, первая игра – 0:1) и вышла в следующий раунд.

Напомним, в период с 2014 по 2016 год «Севилья» под руководством Эмери трижды подряд становилась обладателем трофея.

В 2019 году «Арсенал» под руководством Унаи вышел в финал, где уступил «Челси» (1:4). В 2021-м бывший тренер «Спартака» выиграл Лигу Европы во главе «Вильярреала».

В решающем матче текущего розыгрыша Лиги Европы «Астон Вилла» встретится с «Фрайбургом». Матч состоится 20 мая.