Эмери вышел в финал Лиги Европы в 6-й раз. Экс-тренер «Спартака» четырежды выигрывал турнир
Унаи Эмери вышел в финал Лиги Европы в шестой раз в тренерской карьере.
«Астон Вилла» под руководством испанского специалиста разгромила «Ноттингем Форест» в ответном матче полуфинала турнира (4:0, первая игра – 0:1) и вышла в следующий раунд.
Напомним, в период с 2014 по 2016 год «Севилья» под руководством Эмери трижды подряд становилась обладателем трофея.
В 2019 году «Арсенал» под руководством Унаи вышел в финал, где уступил «Челси» (1:4). В 2021-м бывший тренер «Спартака» выиграл Лигу Европы во главе «Вильярреала».
В решающем матче текущего розыгрыша Лиги Европы «Астон Вилла» встретится с «Фрайбургом». Матч состоится 20 мая.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
