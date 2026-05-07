«Астон Вилла» и «Фрайбург» сыграют в финале Лиги Европы 20 мая в Стамбуле

«Астон Вилла» и «Фрайбург» встретятся в финале ЛЕ.

В решающем матче турнира встретятся «Астон Вилла », которая в полуфинале победила «Ноттингем Форест» (0:1, 4:0), и «Фрайбург », выбивший «Брагу» (1:2, 3:1).

Финальный матч пройдет 20 мая 2026 года на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле.