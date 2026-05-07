«Астон Вилла» и «Фрайбург» сыграют в финале Лиги Европы 20 мая в Стамбуле

«Астон Вилла» и «Фрайбург» встретятся в финале ЛЕ.

Определились финалисты Лиги Европы.

В решающем матче турнира встретятся «Астон Вилла», которая в полуфинале победила «Ноттингем Форест» (0:1, 4:0), и «Фрайбург», выбивший «Брагу» (1:2, 3:1).

Финальный матч пройдет 20 мая 2026 года на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Насколько же невезучий клуб Арсенал что именно с ними Эмери не выиграл собственный турнир
У Челси был очень сильный состав.
Пахан заберёт чашку,скриньте😏
Если снова заберёт, то можно смело трофей называть "имени Эмери"
Эмери - красавчик
Удачи Астон Вилле Эмери!
Все так увлечены «Астон Виллой», выкидывая из головы тот факт, что клуб из «Фермер лиги» (как выражаются тут многие) выходит в финал еврокубка (пусть и не главного, но все же). Люди всегда говорят о том, что на слуху, но в данной ситуации стоит отдать должное «Фрайбургу». Ребята в первый раз в истории добились подобного успеха. Огромные молодцы. Сама абсурдность в какой-то степени навязывает определенное желание поболеть за клуб из Бундеслиги.
Я чисто из-за "тренеришки" будут смотреть, как он возьмет очередную чашку. И за Челестинни буду болеть, когда он с каким-нибудь Хетафе возьмет хотя бы ЛК. У нас не умеют ценить людей, и ждать.
Челестини дальше Швейцарии не уедет
Посмотрим. У него есть идеи, и, если попадется подходящий контингент, то все получится.
Астон вилла, Кристалпелес, Арсенал, как же это круто
А где Лестер? Как без Лестера?
Ну тут вероятность победы Фрайбурга над Виллой меньше, чем Арсенала над ПСЖ)
как много шансов ты даёшь фрайбургу!
Почему ле играется раньше лк?
Как будто бы по идее разогрев должен идти по нарастающей и заканчиваться главным блюдом
сначала два интересных "пре-топа" (суть есть топы), потом говеешь и ожидаешь в предвкушении главного финала - дают разговеться финалом ЛК. к тому же есть немаленький риск, что при очевидном расположении финал ЛК "никто не будет смотреть".

финал ЛЕ - основное/второе блюдо
финал ЛК - лёгкий десерт
финал ЛЧ - стриптиз
