  Мусаев о победе над «Динамо» в финале Пути РПЛ: «Это был один из самых важных матчей в истории «Краснодара». Эмоции от победы – наше главное топливо»
Мусаев о победе над «Динамо» в финале Пути РПЛ: «Это был один из самых важных матчей в истории «Краснодара». Эмоции от победы – наше главное топливо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе над «Динамо» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 0:0, пен. 6:5).

– Вы изначально готовились к серии пенальти?

– Конечно, много тренировали, проделана большая аналитическая работа.

– Что сказал Сергей Николаевич [Галицкий]? Поздравил?

– Пока ни с кем не говорил еще. Самое главное – сделать последний шаг, чтобы поздравлять. Один шаг в Кубке и два – в чемпионате.

Эмоции дают силу, я считаю, что каждый матч проходит очень тяжело. Многие игры в концовках выигрываем, и то, что побеждаем, придает эмоций. Плюс наши болельщики, фантастическая поддержка.

Я думаю, что это был один из самых важных матчей в истории клуба. И рад, что мы смогли выйти победителями, поэтому эмоции от победы – это главное наше топливо, – сказал Мусаев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Желаю Краснодару взять все трофеи этого сезона! Заслужили!
Мусаев молодец. Уважение!
Мусаев в паре шагов от золотого дубля, но для Мостового он останется галимым нефутбольным проходимцем, если даже получит приглашение в какую-нибудь Мальорку, с ней выиграет Примеру, а потом ЛЧ. Не играл в высших лигах - не смей даже приближаться к футбольному полю и бросать тень на футбольных заслуженных людей, которые 20 лет как ждут чтоб их кто-то позвал на тёпленькое местечко, но не зовут((
Почему молчит Мостовой?)
