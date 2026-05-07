Мусаев о победе над «Динамо» в финале Пути РПЛ: «Это был один из самых важных матчей в истории «Краснодара». Эмоции от победы – наше главное топливо»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе над «Динамо» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 0:0, пен. 6:5).
– Вы изначально готовились к серии пенальти?
– Конечно, много тренировали, проделана большая аналитическая работа.
– Что сказал Сергей Николаевич [Галицкий]? Поздравил?
– Пока ни с кем не говорил еще. Самое главное – сделать последний шаг, чтобы поздравлять. Один шаг в Кубке и два – в чемпионате.
Эмоции дают силу, я считаю, что каждый матч проходит очень тяжело. Многие игры в концовках выигрываем, и то, что побеждаем, придает эмоций. Плюс наши болельщики, фантастическая поддержка.
Я думаю, что это был один из самых важных матчей в истории клуба. И рад, что мы смогли выйти победителями, поэтому эмоции от победы – это главное наше топливо, – сказал Мусаев.