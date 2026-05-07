Мусаев о победе над «Динамо»: это был один из важнейших матчей в истории клуба.

Главный тренер «Краснодара » Мурад Мусаев высказался о победе над «Динамо » в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 0:0, пен. 6:5).

– Вы изначально готовились к серии пенальти?

– Конечно, много тренировали, проделана большая аналитическая работа.

– Что сказал Сергей Николаевич [Галицкий]? Поздравил?

– Пока ни с кем не говорил еще. Самое главное – сделать последний шаг, чтобы поздравлять. Один шаг в Кубке и два – в чемпионате.

Эмоции дают силу, я считаю, что каждый матч проходит очень тяжело. Многие игры в концовках выигрываем, и то, что побеждаем, придает эмоций. Плюс наши болельщики, фантастическая поддержка.

Я думаю, что это был один из самых важных матчей в истории клуба. И рад, что мы смогли выйти победителями, поэтому эмоции от победы – это главное наше топливо, – сказал Мусаев.