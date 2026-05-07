  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Роналду 26 голов в 28 матчах саудовской лиги. 41-летний форвард «Аль-Насра» – третий бомбардир чемпионата после Тоуни и Киньонеса
33

У Роналду 26 голов в 28 матчах саудовской лиги. 41-летний форвард «Аль-Насра» – третий бомбардир чемпионата после Тоуни и Киньонеса

Роналду забил 26 голов в 28 матчах саудовской лиги.

Криштиану Роналду забил 26-й гол в текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии.

Форвард «Аль-Насра» забил «Аль-Шабабу» в матче 33-го тура чемпионата (4:2). Это 26-й гол португальца в 28 матчах лиги в этом сезоне.

Роналду занимает третье место в списке бомбардиров турнира, уступая форварду «Аль-Ахли» Айвену Тоуни, забившему 31 гол в 29 матчах, и Хулиану Киньонесу из «Аль-Кадисии», на счету которого 29 мячей в 28 играх.

Подробную статистику 41-летнего футболиста можно найти здесь.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37897 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКриштиану Роналду
logoАль-Шабаб Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Португалии по футболу
logoХулиан Андрес Киньонес
logoАль-Кадисия
logoАйвен Тоуни
logoАль-Ахли Джидда
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Сегодняшний гол был 100-м в Про-лиге СА. Теперь у Криша 100+ голов в трех лигах: АПЛ, Ла Лиге и Про-лиге. Полной статистикой не владею, но вполне возможно, что это тоже рекорд.
Ответ CrishForever
Сегодняшний гол был 100-м в Про-лиге СА. Теперь у Криша 100+ голов в трех лигах: АПЛ, Ла Лиге и Про-лиге. Полной статистикой не владею, но вполне возможно, что это тоже рекорд.
Ещё больше впечатляет 5 команд с 100+ голами, с учетом сборной
Ответ CrishForever
Сегодняшний гол был 100-м в Про-лиге СА. Теперь у Криша 100+ голов в трех лигах: АПЛ, Ла Лиге и Про-лиге. Полной статистикой не владею, но вполне возможно, что это тоже рекорд.
и в Серии А
Представьте бы сколько в лиге фермеров МЛС бы забил.
Ответ Роман
Представьте бы сколько в лиге фермеров МЛС бы забил.
0
Ответ Роман
Представьте бы сколько в лиге фермеров МЛС бы забил.
Хехехе , МЛС на втором месте стоит, после Премьер Лиги , мне это один БарСук сказал.
Он и в Насре не лучший. Но цацку на Жлоб Мендеш Авардс выторгует себе.. 😄
И тут не первый
Ответ CopaAmerica
И тут не первый
1ый в Мире по голам
Ответ CopaAmerica
И тут не первый
Как жы ты горишь ))
Даже в оравии оно третье, что ж такое(
Ответ Алексей Сид
Даже в оравии оно третье, что ж такое(
Оно 2ой так и остался вторым в лч Уефа по факту на вечно
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
28 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Компани об 1:0 с «Вольфсбургом»: «Бавария» часто теряла мяч и проигрывала важные единоборства. Во втором тайме сыграли гораздо лучше»
только что
«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
15 минут назад
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
27 минут назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
45 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
55 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:27
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
Рекомендуем