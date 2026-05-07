У Роналду 26 голов в 28 матчах саудовской лиги. 41-летний форвард «Аль-Насра» – третий бомбардир чемпионата после Тоуни и Киньонеса

Роналду забил 26 голов в 28 матчах саудовской лиги.

Форвард «Аль-Насра » забил «Аль-Шабабу » в матче 33-го тура чемпионата (4:2). Это 26-й гол португальца в 28 матчах лиги в этом сезоне.

Роналду занимает третье место в списке бомбардиров турнира, уступая форварду «Аль-Ахли » Айвену Тоуни , забившему 31 гол в 29 матчах, и Хулиану Киньонесу из «Аль-Кадисии», на счету которого 29 мячей в 28 играх.

