«Реал» на фоне слухов о драке Вальверде и Тчуамени показал видео с тренировки. Болельщики ответили мемами

«Реал» на фоне драки Вальверде и Тчуамени показал обычное видео с тренировки.

«Реал» на фоне слухов про драку полузащитников Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени опубликовал видео с тренировки и получил много реакций от болельщиков.

В ответ на обычное видео с тренировки, на которой не происходит ничего особенного, люди в соцсети X стали массово отвечать мемами про драку Вальверде с Тчуамени, диктатора Килиана Мбаппе и прочие скандалы в клубе.

Изображения: x.com/realmadrid

Примерно через два часа после видео с тренировки «Мадрид» объявил , что начал дисциплинарное разбирательство в отношении футболистов, а следом сообщил о черепно-мозговой травме уругвайца.

Ранее стало известно, что Вальверде подрался с Орельеном Тчуамени в раздевалке во время сегодняшней тренировки «Реала » – уругваец упал и ударился об стол, после чего был отправлен в больницу. Полузащитнику потребовалось наложить швы , также сообщалось , что после повреждения он испытывал проблемы с памятью. Утверждалось, что одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия.

Драка Вальверде и Тчуамени. Главное