  «Реал» на фоне слухов о драке Вальверде и Тчуамени показал видео с тренировки. Болельщики ответили мемами
«Реал» на фоне слухов о драке Вальверде и Тчуамени показал видео с тренировки. Болельщики ответили мемами

«Реал» на фоне слухов про драку полузащитников Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени опубликовал видео с тренировки и получил много реакций от болельщиков.

В ответ на обычное видео с тренировки, на которой не происходит ничего особенного, люди в соцсети X стали массово отвечать мемами про драку Вальверде с Тчуамени, диктатора Килиана Мбаппе и прочие скандалы в клубе.

Изображения: x.com/realmadrid

Примерно через два часа после видео с тренировки «Мадрид» объявил, что начал дисциплинарное разбирательство в отношении футболистов, а следом сообщил о черепно-мозговой травме уругвайца.

Ранее стало известно, что Вальверде подрался с Орельеном Тчуамени в раздевалке во время сегодняшней тренировки «Реала» – уругваец упал и ударился об стол, после чего был отправлен в больницу. Полузащитнику потребовалось наложить швы, также сообщалось, что после повреждения он испытывал проблемы с памятью. Утверждалось, что одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия.

Драка Вальверде и Тчуамени. Главное

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт «Реала» в X
За первую картинку зачёт 😂
Ответ Н.Ф.
За первую картинку зачёт 😂
В стиле мстителей тоже ничего, так)
Дональд Трамп: я закончил 10 войн, закончу и одиннадцатую, между Тчуамени и Вальверде!
Наконец-то годные новости о шапито пошли)
Позор для такого клуба!
ахах 😁 это очень смешно!! 😁
Самое Первое что надо сделать Реалу для оздоровления - это Реал ТВ разогнать
Перес не мог долго контролировать всё это ерьмо в клубе. Это только начало
Почему до Мбаппе такого не было? А тут прям стенка на стенку
Комментарий удален модератором
Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий удален модератором
Видимо Федерико ему об этом напомнил, ну и …)
Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий удален модератором
Таки отчётливо помните?
Первая картинка реально огонь)
Материалы по теме
Драка Вальверде и Тчуамени: заплатят по 500 тысяч евро штрафа, «Реал» объявил о примирении
вчера, 04:53
У Вальверде черепно-мозговая травма после драки с Тчуамени. Хавбек «Реала» пропустит до 14 дней
7 мая, 20:07
«Реал» начал дисциплинарное разбирательство в отношении Вальверде и Тчуамени после драки игроков на тренировке
7 мая, 19:19
У Вальверде были проблемы с памятью после драки с Тчуамени. Уругваец упал и ударился об стол (Эду Агирре)
7 мая, 18:31
