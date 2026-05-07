  • Гусев о своем будущем после вылета из Кубка: «Хоть один тренер скажет, что не хочет тренировать «Динамо»? Неуместный вопрос»
Гусев о своем будущем после вылета из Кубка: «Хоть один тренер скажет, что не хочет тренировать «Динамо»? Неуместный вопрос»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев заявил, что хочет продолжить работу с командой в следующем сезоне.

«Динамо» вылетело из FONBET Кубка России, уступив «Краснодару» по пенальти в ответном финальном матче Пути РПЛ (0:0, пенальти – 5:6). Контракт с Гусевым, возглавившим команду после ухода Валерия Карпина, действует до конца сезона.

– Понятно, что решение будет принимать руководство клуба. Но вы бы лично хотели продолжить работу в «Динамо» в следующем сезоне?

– А есть те, кто не хотел бы? Хоть один тренер скажет, что не хочет тренировать «Динамо»? Неуместный вопрос, – сказал Гусев.

Всё, порулил – дай Шаронову, а сам с Жирковым будете помощниками. Потом Жирков главным, так можно постепенно набираться опыта в нашем благотворительном клубе.
Хранитель маяка)))
Что-то у гуся не очень получается.
Ответ Любитель пожрать
А что у него должно было получиться с багажом Карпина?
Ответ Любитель пожрать
Забей Тюкавин пенальти - писали бы, какой классный тренер
Лоран, ты ни в чем не виноват. Во всем виноваты карпинские тренеры по физподготовке
Ответ Сергей Пичугин
Лоран Гусьен.
Ответ Neutral Сhaotic
Ахахахаха в голос
Мне понравилось, как Гусев оживил Динамо. И матч с Краснодаром неплохо провели. Считаю надо дать ещё год поработать. Тем более очень сомневаюсь, что с таким Динамо другой спициалист что-то выиграет.
Ответ Seroga
С гораздо более слабым Динамо Личка был третьим, а потом шел четвертым, играя всю весну без Тюкавина.
Ответ riverman1980
На каком месте Гусев начинал?
Если бы руководители Динамо не поверили что они ’’великий клуб", и 3 место с Личкой это супер успех и дали бы человеку работать дальше, возможно он и привёл бы их к долгожданному трофею. А в итоге ни игры ни трофеев и Динамо как обычно согласно кричалке про три тысячи кое чего принимает 😁
желание сосаться из динамо деньги конечно есть у многих
а вот нормально тренировать не каждому дано.
Марцел Личка Ваш ответ!?
Иди Ролан на кошках тренируйся.
Обыграй Краснодар в Москве, выиграй у Балтики, тогда будем считать это поражение несчастным случаем. А так это ля-ля!
