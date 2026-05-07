Гусев о своем будущем после вылета из Кубка: «Хоть один тренер скажет, что не хочет тренировать «Динамо»? Неуместный вопрос»

Ролан Гусев: хоть один тренер скажет, что не хочет работатть в «Динамо»?.

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев заявил, что хочет продолжить работу с командой в следующем сезоне.

«Динамо» вылетело из FONBET Кубка России, уступив «Краснодару » по пенальти в ответном финальном матче Пути РПЛ (0:0, пенальти – 5:6). Контракт с Гусевым, возглавившим команду после ухода Валерия Карпина, действует до конца сезона.

– Понятно, что решение будет принимать руководство клуба. Но вы бы лично хотели продолжить работу в «Динамо» в следующем сезоне?

– А есть те, кто не хотел бы? Хоть один тренер скажет, что не хочет тренировать «Динамо »? Неуместный вопрос, – сказал Гусев.