Тюкавин и Касерес не забили «Краснодару» в серии – Агкацев отбил их удары. Аугусто пробил в перекладину ворот «Динамо»
Тюкавин, Аугусто и Касерес не забили пенальти в серии «Краснодара» и «Динамо».
«Краснодар» вышел в Суперфинал FONBET Кубка России по итогам противостояния с «Динамо» в финале пути РПЛ. В ответном матче команда Мурада Мусаева одержала победу в серии пенальти (0:0, пенальти – 6:5).
В составе бело-голубых свои попытки в серии одиннадцатиметровых не реализовали Константин Тюкавин и Хуан Касерес – их удары отразил Станислав Агкацев. У «Краснодара» не смог забить Дуглас Аугусто, пробивший в перекладину ворот Андрея Лунева.
В Суперфинале Кубка России «Краснодар» сыграет со «Спартаком». Игра пройдет в «Лужниках» 24 мая.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Зато Тюкавин игроком апреля признан))0
Странно конечно.
Это другое😂
Лунев не взял ничего ((
Лунёв дно в этом отношении. Расулова надо было ставить. Гусев просто струсил.
А что он мог, способен?
Агкацев гений пенальти, статистика говорит сама за себя
Пора в МанСити, засиделся в этом Краснодаре.
Доннарумма второго конкурента из России не переживёт — придётся ехать не знаю даже куда. В Осасуну?
Тюкавина и Лунева надо в вторую команду отправить, 35 летний Кокорин и то лучше играть будет чем Тюкавин
Будем честны - начиная с Тюкавина, все бьющие игроки Динамо просто паршиво и безобразно исполняли пенальти. Какие-то удары низом и по центру - такую шляпу даже во дворе не исполняют. Усугубила ситуацию бездарность Лунева в пенальти, который почти ничего не угадывал, а если угадывал в редкие моменты, то не отбивал, а просто обозначал полёт.
Тюкавин, конечно, топ-форвард, неясно правда на каком основании так считают. Абсолютно пустой, еще и пенальти не забил. Осталось еще в понедельник так же раствориться, и можно смело вписывать его имя в исторю клуба коричневыми буквами.
Тюкавин стабилен в каждом матче
Вот так нам и надо, Осипенко пенальтиста заменил наш цыган. 11 го буду, и жду реванша.
Привет Виктор!!! И снова идём дальше с высоко поднятой головой. Снова просрали всё. Лунёва на лавку. Гуся в шею.
Привет Валера! Вообще не понял,зачем после травмы этого Лунëва поставил. А так и должно было быть. Ну что, нам не привыкать, и в сотый раз начнëм сначала, пора не меркнет свет, горит свеча. 🥲
Костя Тюкавин- г.....
Ну не совсем конечно.
Может не в кубе, а только в квадрате)
Тюкавин сейчас и Тюкавин при Личке разного уровня игроки. Но ведёт себя как топ
Тюкавин сейчас очень хорошо, не гони. На пеналь его ставить было не нужно, но играет он блестяще. Все, что прилетает ему в штрафную в ноги почти всегда гол или пас. Но такие моменты ему создают не в каждом матче. Это не тюкавинская проблема, а гусевская.
