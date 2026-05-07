Тюкавин и Касерес не забили «Краснодару» в серии – Агкацев отбил их удары. Аугусто пробил в перекладину ворот «Динамо»

Тюкавин, Аугусто и Касерес не забили пенальти в серии «Краснодара» и «Динамо».

«Краснодар» вышел в Суперфинал FONBET Кубка России по итогам противостояния с «Динамо » в финале пути РПЛ . В ответном матче команда Мурада Мусаева одержала победу в серии пенальти (0:0, пенальти – 6:5).

В составе бело-голубых свои попытки в серии одиннадцатиметровых не реализовали Константин Тюкавин и Хуан Касерес – их удары отразил Станислав Агкацев. У «Краснодара » не смог забить Дуглас Аугусто, пробивший в перекладину ворот Андрея Лунева .

В Суперфинале Кубка России «Краснодар» сыграет со «Спартаком». Игра пройдет в «Лужниках» 24 мая.