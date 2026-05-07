«Бавария» провела переговоры по Гордону, хавбек также интересен «Барсе», «Ливерпулю» и «Арсеналу». Мюнхенцы не готовы платить «Ньюкаслу» 90 млн евро (Флориан Плеттенберг)
«Бавария» провела переговоры по Энтони Гордону.
«Бавария» провела переговоры с «Ньюкаслом» по поводу трансфера Энтони Гордона, сообщает журналист Флориан Плететнберг.
Сообщается, что «Ньюкасл» изначально запросил за 25-летнего полузащитника около 90 миллионов евро. Такую же сумму клуб назвал и другим претендентам на Гордона – «Барселоне», «Арсеналу» и «Ливерпулю».
Ожидается, что реальная сумма трансфера составит порядка 75–85 млн евро. «Бавария» не готова платить такую сумму, поэтому «Ньюкасл» продолжает переговоры с другими клубами.
Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37857 голосов
ПСЖ
Арсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Любой футболист с удовольствием перейдёт в Мюнхен
Да и Доку прям не сильно отличается от Мадуэке, может ножками бельгиец и получше передвигает, но стиль игры 1 в 1. Сака прям на порядок креативнее любого вингера МС. А Семеньо это же прям классический бей беги. Там кроме бешенной физики и ударов с двух ног ничего и нет
Доку не прям сильно отличается от Мадуэке, только он не убегает с мячом за лицевую. Похожесть стилей не означает одинаковое качество, а в этом сезоне Доку раскрывается не как тупой дриблер, а как распасовщик в том числе, а про его удары по девяткам я вообще молчу
Сака прям на порядок креативнее любого вингера МС, только вот в этом сезоне у него провал. Может травмы мешали, может из-за нестабильных связей на фланге, но и сам Сака в марте был просто отвратителен.
А семеньо это классический бей беги, который за Борнмут наколотил столько, что до сих пор в топе бомбардиров. Ни один наш вингер ничем подобным похвастаться не может
Но главное, это то, что нам вообще не сдался Гордон. Он 1)такой же тупой бегунок, как и Мартинелли 2)безголовый. Может красную схватить просто потому что. То есть для того, чтобы превратить его в Мартинелли, уйдет года 2. А зачем 2 года тратить на превращение игрока в Мартинелли, когда у нас уже есть Мартинелли дома? А главное, что сам Мартинелли - это проблема и это просто не игрок необходимого для топ клуба уровня