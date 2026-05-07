  • «Бавария» провела переговоры по Гордону, хавбек также интересен «Барсе», «Ливерпулю» и «Арсеналу». Мюнхенцы не готовы платить «Ньюкаслу» 90 млн евро (Флориан Плеттенберг)
«Бавария» провела переговоры по Энтони Гордону.

«Бавария» провела переговоры с «Ньюкаслом» по поводу трансфера Энтони Гордона, сообщает журналист Флориан Плететнберг.

Сообщается, что «Ньюкасл» изначально запросил за 25-летнего полузащитника около 90 миллионов евро. Такую же сумму клуб назвал и другим претендентам на Гордона – «Барселоне», «Арсеналу» и «Ливерпулю».

Ожидается, что реальная сумма трансфера составит порядка 75–85 млн евро. «Бавария» не готова платить такую сумму, поэтому «Ньюкасл» продолжает переговоры с другими клубами.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
Гордону 25 лет, он Англичанин, он игрок основы сборной Англии, ключевой игрок своего клуба, притом не бедного клуба + шикарная статка в ЛЧ 10+2 в этом сезоне. Бавария серьёзно его хотела купить за условные 50 млн? Если он вдруг продаётся, то Арсенал спокойно за него и 90 млн заплатит и отправит Мартинелли куда-нибудь. А деньги у Арсенала на трансферы будут.
Ответ Микель Артета 65%
Комментарий скрыт
Ответ Микель Артета 65%
Он не лучше Троссара, только моложе
Это не с бедной Боруссии выторговывать
Ответ frimpong
Ничего, как-то Кейна, Олисе и Диаса заполучили, не переживайте, всё хорошо.)
Ответ frimpong
есть топы, а есть Бавария
Любой футболист с удовольствием перейдёт в Мюнхен
А для чего он им? Диас не устраивает или Олисе?
На самом деле, не первая необходимость. Игра с ПСЖ чётко показала - проблема в правом защитнике и игроке центра поля (причём можно в опорку, а можно на АПЗ). Плюс Вушковича надо забирать за любые деньги! Растёт невероятный топарь, который на долгие годы закроет позицию ЦЗ. Надеюсь я не один вижу все эти вещи?!
Искренне надеюсь, что Берта слишком жлоб, чтобы платить эти деньги за клона Мартинелли. Пеп и Энрике показали уже в этом сезоне, что креативные техничные вингеры решают
Ответ Catch You
И что Пеп показал? Выиграл КЛ не ну прекрасно, только Арсенал лидер в АПЛ и играет в финале ЛЧ.
Да и Доку прям не сильно отличается от Мадуэке, может ножками бельгиец и получше передвигает, но стиль игры 1 в 1. Сака прям на порядок креативнее любого вингера МС. А Семеньо это же прям классический бей беги. Там кроме бешенной физики и ударов с двух ног ничего и нет
Ответ Микель Артета 65%
Арсенал уже бы выиграл АПЛ и не считался бы андердогом в финале ЛЧ, если бы на левом фланге был классный игрок. Глупо отрицать, что левый фланг атаки - наша огромная проблема

Доку не прям сильно отличается от Мадуэке, только он не убегает с мячом за лицевую. Похожесть стилей не означает одинаковое качество, а в этом сезоне Доку раскрывается не как тупой дриблер, а как распасовщик в том числе, а про его удары по девяткам я вообще молчу

Сака прям на порядок креативнее любого вингера МС, только вот в этом сезоне у него провал. Может травмы мешали, может из-за нестабильных связей на фланге, но и сам Сака в марте был просто отвратителен.

А семеньо это классический бей беги, который за Борнмут наколотил столько, что до сих пор в топе бомбардиров. Ни один наш вингер ничем подобным похвастаться не может

Но главное, это то, что нам вообще не сдался Гордон. Он 1)такой же тупой бегунок, как и Мартинелли 2)безголовый. Может красную схватить просто потому что. То есть для того, чтобы превратить его в Мартинелли, уйдет года 2. А зачем 2 года тратить на превращение игрока в Мартинелли, когда у нас уже есть Мартинелли дома? А главное, что сам Мартинелли - это проблема и это просто не игрок необходимого для топ клуба уровня
Если Бавария хочет вингера, значит топ
Ответ Bazilic
лучшие вингеры всегда в Мюнхене
Ответ Bazilic
Мюнхен - город вингеров :)
Я всегда думал, Что Гордон нап.
Баварии нужен второй безголовый работоспособный левый вингер?
