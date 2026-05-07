«Бавария» провела переговоры по Гордону, хавбек также интересен «Барсе», «Ливерпулю» и «Арсеналу». Мюнхенцы не готовы платить «Ньюкаслу» 90 млн евро (Флориан Плеттенберг)

«Бавария» провела переговоры по Энтони Гордону.

«Бавария» провела переговоры с «Ньюкаслом » по поводу трансфера Энтони Гордона , сообщает журналист Флориан Плететнберг.

Сообщается, что «Ньюкасл» изначально запросил за 25-летнего полузащитника около 90 миллионов евро. Такую же сумму клуб назвал и другим претендентам на Гордона – «Барселоне», «Арсеналу» и «Ливерпулю».

Ожидается, что реальная сумма трансфера составит порядка 75–85 млн евро. «Бавария » не готова платить такую сумму, поэтому «Ньюкасл» продолжает переговоры с другими клубами.