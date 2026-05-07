«Реал» начал дисциплинарное разбирательство в отношении Вальверде и Тчуамени после драки игроков на тренировке

«Реал» сделал заявление о драке Вальверде и Тчуамени.

«Реал» сделал официальное заявление относительно конфликта Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени .

Ранее сообщалось , что футболисты подрались в раздевалке во время командной тренировки, уругваец упал и ударился об стол, после чего был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы . Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки.

«Футбольный клуб «Реал Мадрид » объявляет, что после инцидентов, произошедших сегодня утром во время тренировки первой команды, он принял решение открыть дисциплинарное производство в отношении наших игроков Федерико Вальверде и Орельена Чуамени.

Клуб предоставит обновленную информацию о результатах обоих разбирательств, как только будут завершены соответствующие внутренние процедуры», – заявил мадридский клуб.