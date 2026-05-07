«Реал» начал дисциплинарное разбирательство в отношении Вальверде и Тчуамени после драки игроков на тренировке

«Реал» сделал заявление о драке Вальверде и Тчуамени.

«Реал» сделал официальное заявление относительно конфликта Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени.

Ранее сообщалось, что футболисты подрались в раздевалке во время командной тренировки, уругваец упал и ударился об стол, после чего был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки.

«Футбольный клуб «Реал Мадрид» объявляет, что после инцидентов, произошедших сегодня утром во время тренировки первой команды, он принял решение открыть дисциплинарное производство в отношении наших игроков Федерико Вальверде и Орельена Чуамени.

Клуб предоставит обновленную информацию о результатах обоих разбирательств, как только будут завершены соответствующие внутренние процедуры», – заявил мадридский клуб. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Реала»
В любой непонятной ситуации будь таким же радостным как Мбаппе:)
Ответ rigobersong
То, как Спортс под каждой новостью об этой ситуации публикует лицо Мбаппе - это слишком смешно )
Ответ rigobersong
Декстер сказал, что Арбелоа сплотил коллектив.
По мнению Декстера, сплочение выглядит именно так:
Завтра финал Тчуамени - Рюдигер
Ответ Денис Францев
Я вот кстати хз на кого ставить.
Ответ Денис Францев
🤣
Mood Мбаппе: приехал, развалил, посмеялся и уехал
Ответ Отец Абду
Hala Madrid! :))
Туда нужно закидывать Жозе, как мангуста в яму со змеями
Реал с этими ситуациями с Хаби Алонсо, облизыванием Винисиуса бестактностью Мбаппе стал из команды ,которая была выше игроков, теперь видится обычным цирком
Скорее всего штраф и обоих до конца сезона. Будут по телевизору смотреть как Барселона на Камп Ноу чемпионом станет
Ответ KorbenDaIlas
Так может это была хитрая техничная многоходовочка, чтобы не унижаться на Камп Ноу и побольше отдохнуть перед ЧМ. ))
Ответ KorbenDaIlas
Комментарий скрыт
Подкаблучник с голосом смешарика получил по делу от чуамени, который как игрок конечно и не уровня сегунды и переца люто кинули на бабки, но тут он прав, это не на парковке пищать 🐁
Даже винисиус менее мерзкий
Ответ vtsch4svws
Ну голос у него нормальный стал, он тогда слишком молодой был
Ответ KorbenDaIlas
Ему 28, когда он слишком молодой был?
Помню, как один местный эстонец писал, что Арбелоа нашел подход к игрокам)))
Удивляет не сам инцидент (в клубе шапито весь сезон), а лица. Тчуамени вообще никогда не отсвечивал, а у Феде репутация святоши и образца порядочности (парковка не в счет, там была мужская реакция за семью). Если бы это было между условным Рюдигером и Винисиусом - ноль вопросов. А тут прям неожиданные персонажи для такого замеса
Бардачина какая то в Реале. Не дали Алонсо порядок навести.
