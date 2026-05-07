«Реал» начал дисциплинарное разбирательство в отношении Вальверде и Тчуамени после драки игроков на тренировке
«Реал» сделал официальное заявление относительно конфликта Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени.
Ранее сообщалось, что футболисты подрались в раздевалке во время командной тренировки, уругваец упал и ударился об стол, после чего был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки.
«Футбольный клуб «Реал Мадрид» объявляет, что после инцидентов, произошедших сегодня утром во время тренировки первой команды, он принял решение открыть дисциплинарное производство в отношении наших игроков Федерико Вальверде и Орельена Чуамени.
Клуб предоставит обновленную информацию о результатах обоих разбирательств, как только будут завершены соответствующие внутренние процедуры», – заявил мадридский клуб.
