«Локомотив» рассмотрит Талалаева, если Галактионов уйдет в ЦСКА. Приоритет армейцев – приглашение иностранного тренера (Legalbet)

«Локомотив» рассмотрит назначение Талалаева, если Галактионов уйдет.

По информации Legalbet, железнодорожники сделают это в том случае, если Михаил Галактионов покинет пост главного тренера – он ведет переговоры с ЦСКА . Утверждается, что приоритетом для армейцев является назначение иностранного специалиста.

Талалаев в данный момент возглавляет «Балтику». Калининградский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 46 очков после 28 туров.

«Локомотив » идет третьим с 50 баллами.