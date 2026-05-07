  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Министр просвещения РФ Кравцов: «Хочется больше российских тренеров в РПЛ. Главная проблема российского футбола – не судейство, а подготовка специалистов»
31

Министр просвещения РФ Кравцов: «Хочется больше российских тренеров в РПЛ. Главная проблема российского футбола – не судейство, а подготовка специалистов»

Министр просвещения РФ: хочется, чтобы в РПЛ было больше российских тренеров.

Министр просвещения РФ, болельщик «Спартака» Сергей Кравцов заявил, что хотел бы видеть в Мир РПЛ больше российских тренеров.

«Конечно, хотелось бы, чтобы было больше российских тренеров в клубах РПЛ. Но это зависит от многих факторов, в том числе от квалификации тренеров. Стоит отметить, что иностранные специалисты тоже вносят большой вклад в развитие нашего футбола.

Не считаю, что судейство – главная проблема российского футбола. Все-таки главная проблема – подготовка хороших специалистов и повышение квалификации.

Частая смена тренеров накладывает свой отпечаток. А так, в российском футболе бывают очень хорошие моменты, а бывает и такое, когда надо подтянуться. Нет постоянства», – сказал Кравцов.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37883 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoПолитика
logoСпартак
logoболельщики
logoсудьи
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Куда уж больше? У нас и так 2-3 иностранных тренера на всю РПЛ.
Ответ Amalfitano
Куда уж больше? У нас и так 2-3 иностранных тренера на всю РПЛ.
Хочет 20 главных россиян на 16 клубов видимо.
Зато с просвещением всё зашибись. Вы то куда лезете?
Ответ Клирик
Зато с просвещением всё зашибись. Вы то куда лезете?
Что скажет министр финансов и министр обороны? Ну раз уж пошла такая пляска, что не профильные министры решили высказаться на тему в которой они не разбираются, то пусть все выскажутся и навяжут частным клубам кого им ставить руководить командами. А Дегтярёв пусть посоветует план улучшения экономики и реформ в армии
А что скажет министр тяжелой промышленности?
Ответ Мукунку хороший
А что скажет министр тяжелой промышленности?
Министр: *звук падающей тяжёлой шпалы* Извините, образец продукции упал. Так вот, а я и говорю - разогнать всех этих бездельников бегающих по травке за мячиком и на завод. То ли дело металлургия и тяжёлое машиностроение!
Ещё один кринжовый министр. Куда больше-то своих тренеров? У нас в Чемпе: Карседо, Артига, Альба. ВСЁ!!!! Три испанца осталось. Из 16. Все остальные свои, доморощенные.
Главная проблема российских учебников и образования - отсутствие компетентных и умных людей.
Министр просвещения нетфутбольный человек. К его мнению прислушиваться не будут.
Главная проблема что министры получают больше в сотни раз детских тренеров и для детей нихера толком нет а когда строят то все больше там зер ремонт делают , ходил с дочкой в Дмитров на секундочку дворец спорта потолок ссыпется в раздевалке вот как ? Офигенно построенный комплекс несколько ледовых полей керлинг хоккей всякая х… я и ссыпется потолок в раздевалке как ? А так что министру по х.. и никто их за пох…м не наказывает даже штрафами на зп элементарно
Ты бы лучше просвещением занялся, которое находится в плачевном состоянии. Зарплату учителям поднял, права школьные им вернул. У тебя проблемы на каждом шагу, а ты в футбол лезешь.
Главная проблема- не судейство, а подготовка специалистов. Судейского корпуса. :))
Главная проблема у нас в недалеких чиновниках, которые на корню душат всю конкуренцию в спорте только ради своих. Полено - да, корявое - да, но зато НАШЕ РОССИЙСКОЕ.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
25 минут назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
12 минут назад
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
24 минуты назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
42 минуты назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
52 минуты назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:27
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Рекомендуем