Министр просвещения РФ Кравцов: «Хочется больше российских тренеров в РПЛ. Главная проблема российского футбола – не судейство, а подготовка специалистов»

Министр просвещения РФ: хочется, чтобы в РПЛ было больше российских тренеров.

Министр просвещения РФ, болельщик «Спартака» Сергей Кравцов заявил, что хотел бы видеть в Мир РПЛ больше российских тренеров.

«Конечно, хотелось бы, чтобы было больше российских тренеров в клубах РПЛ. Но это зависит от многих факторов, в том числе от квалификации тренеров. Стоит отметить, что иностранные специалисты тоже вносят большой вклад в развитие нашего футбола.

Не считаю, что судейство – главная проблема российского футбола. Все-таки главная проблема – подготовка хороших специалистов и повышение квалификации.

Частая смена тренеров накладывает свой отпечаток. А так, в российском футболе бывают очень хорошие моменты, а бывает и такое, когда надо подтянуться. Нет постоянства», – сказал Кравцов.