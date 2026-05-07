Министр просвещения РФ Кравцов: «Хочется больше российских тренеров в РПЛ. Главная проблема российского футбола – не судейство, а подготовка специалистов»
Министр просвещения РФ: хочется, чтобы в РПЛ было больше российских тренеров.
Министр просвещения РФ, болельщик «Спартака» Сергей Кравцов заявил, что хотел бы видеть в Мир РПЛ больше российских тренеров.
«Конечно, хотелось бы, чтобы было больше российских тренеров в клубах РПЛ. Но это зависит от многих факторов, в том числе от квалификации тренеров. Стоит отметить, что иностранные специалисты тоже вносят большой вклад в развитие нашего футбола.
Не считаю, что судейство – главная проблема российского футбола. Все-таки главная проблема – подготовка хороших специалистов и повышение квалификации.
Частая смена тренеров накладывает свой отпечаток. А так, в российском футболе бывают очень хорошие моменты, а бывает и такое, когда надо подтянуться. Нет постоянства», – сказал Кравцов.
ПСЖ
Арсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Куда уж больше? У нас и так 2-3 иностранных тренера на всю РПЛ.
Куда уж больше? У нас и так 2-3 иностранных тренера на всю РПЛ.
Хочет 20 главных россиян на 16 клубов видимо.
Зато с просвещением всё зашибись. Вы то куда лезете?
Зато с просвещением всё зашибись. Вы то куда лезете?
Что скажет министр финансов и министр обороны? Ну раз уж пошла такая пляска, что не профильные министры решили высказаться на тему в которой они не разбираются, то пусть все выскажутся и навяжут частным клубам кого им ставить руководить командами. А Дегтярёв пусть посоветует план улучшения экономики и реформ в армии
А что скажет министр тяжелой промышленности?
А что скажет министр тяжелой промышленности?
Министр: *звук падающей тяжёлой шпалы* Извините, образец продукции упал. Так вот, а я и говорю - разогнать всех этих бездельников бегающих по травке за мячиком и на завод. То ли дело металлургия и тяжёлое машиностроение!
Ещё один кринжовый министр. Куда больше-то своих тренеров? У нас в Чемпе: Карседо, Артига, Альба. ВСЁ!!!! Три испанца осталось. Из 16. Все остальные свои, доморощенные.
Главная проблема российских учебников и образования - отсутствие компетентных и умных людей.
Министр просвещения нетфутбольный человек. К его мнению прислушиваться не будут.
Главная проблема что министры получают больше в сотни раз детских тренеров и для детей нихера толком нет а когда строят то все больше там зер ремонт делают , ходил с дочкой в Дмитров на секундочку дворец спорта потолок ссыпется в раздевалке вот как ? Офигенно построенный комплекс несколько ледовых полей керлинг хоккей всякая х… я и ссыпется потолок в раздевалке как ? А так что министру по х.. и никто их за пох…м не наказывает даже штрафами на зп элементарно
Ты бы лучше просвещением занялся, которое находится в плачевном состоянии. Зарплату учителям поднял, права школьные им вернул. У тебя проблемы на каждом шагу, а ты в футбол лезешь.
Главная проблема- не судейство, а подготовка специалистов. Судейского корпуса. :))
Главная проблема у нас в недалеких чиновниках, которые на корню душат всю конкуренцию в спорте только ради своих. Полено - да, корявое - да, но зато НАШЕ РОССИЙСКОЕ.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем