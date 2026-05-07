Абаскаль может вернуться в Россию с семьей: «Мне бы хотелось. Это страна с огромной культурой и множеством талантливых людей»

Бывший главный тренер «Спартака » Гильермо Абаскаль признался, что хотел бы вернуться в Россию.

Испанский специалист работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год.

– Рассматриваете ли вы возможность снова жить в России со своей семьей в будущем?

– Да, мне бы этого хотелось. Россия – страна с огромной культурой и большим количеством талантливых людей, – сказал Абаскаль.