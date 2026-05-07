  • Тюкавин упал в штрафной «Краснодара» – Пальцев подталкивал его в спину. Чистяков не назначил пенальти в пользу «Динамо»
28

Тюкавин упал в штрафной «Краснодара» – Пальцев подталкивал его в спину. Чистяков не назначил пенальти в пользу «Динамо»

«Динамо» не дали пенальти после падения Тюкавина в штрафной «Краснодара».

Судьи не стали назначать пенальти в пользу «Динамо» в игре с «Краснодаром». 

«Быки» принимают бело-голубых в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, второй тайм). На 54-й минуте нападающий гостей Константин Тюкавин упал в штрафной площади соперника во время подачи с фланга – Валентин Пальцев подталкивал его в спину. 

Игроки москвичей апеллировали к главному арбитру Артему Чистякову, но тот не стал назначать 11-метровый. ВАР не вмешался в этот эпизод. 

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoВалентин Пальцев
logoКраснодар
logoДинамо Москва
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Тюкавин
logoсудьи
Артем Чистяков судья
А на Кордобе такой бы дали)
Ответ ТрактоПоктер
На Кордоба руками хватали.
Ничего нового Краснодару пендали не ставят )))
Господи, как же орет ипотечник. Включил звук на минуту, а там эта истеричка. Выключил
Ответ Gardarike
Видать кто-то ему на кохонесы присел 😂😂😂
Это ожидаемо, пенальти в ворота Краснодара - это нонсенс))
Не при нынешней благосклонности судей к Краснодару
А чё за комментатор такой, орёт как блаженный.
Ответ Georgii_1116326083
Жора-придурашный
Ответ RUSSERG
Сам ты дебил
Подобное не новость, нет смысла даже публиковать)
Да в принципе в матче, если в результате борьбы падает игрок динамо - это не фол, если падает игрок краснодара то сразу свисток
Ответ petia.subbotin
Почему же тогда фолов в пользу Динамо судья больше свистнул? Карточек тоже в пользу Динамо больше.
в псих больницу ,комментатора
Даже не удивлён, что в ворота ушных в этом эпизоде пенальти не поставили.
Пока будут такие двойные трактовки, ничерта у нас не поменяется. Я даже боюсь представить истерику Мусаева, Сперцяна и Кордобы, если бы условный Осипенко так кого-нибудь подтолкнул у себя в штрафной
