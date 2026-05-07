  • «Игроки «Реала» друг другу лица бьют перед класико. Маркиньос должен извиниться перед Карседо и командой». Радимов о недовольстве игрока заменой в дерби с ЦСКА
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов считает, что форвард «Спартака» Маркиньос должен извиниться перед командой и Хуаном Карлосом Карседо за реакцию на замену в дерби с ЦСКА.

В среду «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в финале Пути регионов FONBET Кубка России. Маркиньос был заменен на 60‑й минуте, после чего не пожал руку главному тренеру и выразил недовольство на скамейке запасных.

«Сейчас футболисты мадридского «Реала» второй день бьют друг другу лица на тренировках в преддверии класико с «Барселоной». В футболе может быть что угодно.

Думаю, что Карседо вызовет его на разговор один на один. Маркиньос должен извиниться не только перед тренером, но и перед командой. Почему? Потому что другие футболисты тоже должны играть, есть тренер, который всем управляет. И если он сейчас не сделает внушение Маркиньосу, то остальные будут иметь право на точно такое же поведение», – сказал Радимов.

Ранее сообщалось, что полузащитники «Реала» Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени подрались в раздевалке во время сегодняшней тренировки – уругваец упал и ударился об стол, после чего был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Я думаю ничего там такого не было, игрок не доволен, что его поменяли, а какой будет доволен? Карседо ему все объяснит на трезвую голову Марки, нагнетает Радимов.
Обычный рабочий момент, обсуждать нечего. Лучше там у себя в Питере Вендела учите 2+2 складывать, вместо придумок своих
Радимов и сам дрался с Риксеном. А потом они вместе выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА
Мне кажется, что Радимову не стоит комментировать то, что он знает только по картинке в телевизоре. Я, например, не видел там ничего ужасного
Какую-то прям незримую взаимосвязь уловил Радимов между дракой в Реале и «загибоном» Маркиньоса в Спартаке.
Под белочкой и не такое вместе свяжешь
В эмоциях Марки было видно его желание играть. Тем более, он не просто номер отбывал на поле, а постоянно искал мяч и таскал оборону армейцев. На мой взгляд, его рановато поменяли. А с тренером они сами разберутся.
Ну вот и всё ну вот и всё ну вот и всё я ухожу из твоееей жизниии - пропел Реал своим фанатам
Без тебя разберемся, огрызок человека
А кто за левые пенальти спб будет извиняться?
