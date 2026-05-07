«Игроки «Реала» друг другу лица бьют перед класико. Маркиньос должен извиниться перед Карседо и командой». Радимов о недовольстве игрока заменой в дерби с ЦСКА

Радимов о реакции Маркиньоса на замену: он должен извиниться.

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов считает, что форвард «Спартака » Маркиньос должен извиниться перед командой и Хуаном Карлосом Карседо за реакцию на замену в дерби с ЦСКА.

В среду «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в финале Пути регионов FONBET Кубка России. Маркиньос был заменен на 60‑й минуте, после чего не пожал руку главному тренеру и выразил недовольство на скамейке запасных.

«Сейчас футболисты мадридского «Реала » второй день бьют друг другу лица на тренировках в преддверии класико с «Барселоной». В футболе может быть что угодно.

Думаю, что Карседо вызовет его на разговор один на один. Маркиньос должен извиниться не только перед тренером, но и перед командой. Почему? Потому что другие футболисты тоже должны играть, есть тренер, который всем управляет. И если он сейчас не сделает внушение Маркиньосу, то остальные будут иметь право на точно такое же поведение», – сказал Радимов.

Ранее сообщалось, что полузащитники «Реала» Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени подрались в раздевалке во время сегодняшней тренировки – уругваец упал и ударился об стол, после чего был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы . Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки.