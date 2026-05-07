  • Владимир Пономарев: «Лусиано просто никакой. Я думал, ЦСКА поменял кукушку на ястреба, а получилось наоборот. Дивеев в «Зените» здорово прибавил»
Владимир Пономарев: «Лусиано просто никакой. Я думал, ЦСКА поменял кукушку на ястреба, а получилось наоборот. Дивеев в «Зените» здорово прибавил»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал игру футболистов армейцев в матче против «Спартака» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1). 

«Мусаев не забивает, потому что он не игрок стартового состава, а только на концовку матча. К тому же, мы полностью проиграли в центре поля. У нас не сработали ни Обляков, ни Кисляк, ни Баринов. Дима вообще в первом тайме проиграл бровку, когда нам чуть не забили. Большие претензии к центру поля, особенно к Баринову.

Лусиано, конечно, никакущий. Он просто никакой! Я зимой думал, что отличного игрока к нам берут, поменяли кукушку на ястреба, а получилось наоборот. Дивеев в «Зените» здорово прибавил: в позиционной игре, отборе, чтении позиции. А Лусиано по итогу нулевой, как с ним добывать результат? Сколько моментов со «Спартаком» не реализовали Бандикян, Мусаев и Гонду! Там должен был быть просто разгром во втором тайме, а мы 0:1 проиграли. ЦСКА могли разбомбить «Спартак», чтобы те даже больше не трепыхались.

Не могу сказать, что нужно сделать с Шевелевым за обмен Дивеева на Гонду, но нужно сделать тренерский совет в клубе, как в хоккейном ЦСКА. Вот у них в этом совете и Михайлов, и Третьяк. Не должен один человек из своего мнения производить какие-то мероприятия. Ни в коем случае так делать нельзя.

Ну как руководство может принимать решение, если оно в футболе мало смыслит? Как можно принимать такие решения? Колоссальная ошибка, что в клубе не принимаются решения людьми, игравшими в футбол», – сказал Пономарев. 

А вообще, укрепился во мнении, что Пономарёв здорово закладывает за воротник и смотрит футбол по радио.
Не просто по радио, а ещё и в записи
В пересказе записи ))
«...не принимаются решения людьми, игравшими в футбол», – сказал Пономарев.
«На самом высоком уровне!», — добавил Мостовой.
Отбросив все эмоции и ожидания, очевидно, что Лусиано объективно необходимо оценивать к середине 1 круга следующего чемпионата. Приехать и заиграть сходу в лихорадящей команде, которая еще и от тебя в завышенных ожиданиях - тот еще номер. У Дивея, при всем его классе и уровне, условия получше для дебюта были. Он ими и воспользовался
Такое впечатление, будто бы Гонду максимально не готов физически, при этом в его действиях часто проскакивает неплохая техника и классный подыгрыш, не зря Челестини хотел именно такого кейноподобного нападающего, поэтому безусловно рано списывать аргентинца.
А вот Мусаева пора. Спасибо ему за 20 с небольшим голов, за бешеную самоотдачу и огромный профессионализм, который положительно влиял на остальных игроков, но объективно Тамик не уровень команды, которая претендует на что-то серьезное, а как опцию держать его тоже смысла нет, потому что толком ничего не умеет. Поэтому самый оптимальный вариант это расстаться.
Полностью согласен. А насчет Мусаева: 20 голов и профессионализм всегда были фактором сдерживания негатива в его адрес, но такие шансы (уход Гуарирапы, приход мертвого Алеррандро) нельзя было упускать. Слишком много было надежд, и слишком много рухнуло. Я уже писал в другом посте, что не исключаю долю вины в том числе и Тамерлана в том, что клуб лихорадочно отдал лучшего защитника в обмен на Гонду, ибо с напами совсем беда была. Получилось как получилось. Но мне кажется, что у Евсеева в условной Махачкале есть шансы заиграть
Сам ты Никакой Старый пердун!
Лусиано в первом тайме и в обороне головой отлично играл и в нападении постоянно обострял и в качестве полузащитника великолепно выдавал пасы и вывел Мусаева один на один!
Узбек его заменил и всё сделал , чтобы ЦСКА проиграл.И выпустил недолеченного Глебова лишь бы остаться тренером ЦСКА. Не тренер -а Фраер в костюмчике.
Самый прикол что есть ещё и неадекватные, которые просят чтобы ему дали полноценный сезон поработать
Дитя, уроками займись,
да в каком именно месте он привал то? все такой же деревянный)) уровень соперников просто еще упал
Битва двух сине-бело-красно-голубых. Динамы для полного единения не хватает.
Такие вот специалисты.
