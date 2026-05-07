«Милан» близок к подписанию Горетцки свободным агентом. «Интер» и «Ювентус» интересовались хавбеком «Баварии»
Итальянский клуб близок к завершению работы по подписанию полузащитника «Баварии», который станет свободным агентом по окончании этого сезона, пишет журналист ESPN Хавьер Родригес Паскуаль.
Ранее сообщалось, что интерес к 31-летнему футболисту также проявляют «Интер» и «Ювентус».
В текущем сезоне Бундеслиги Горетцка провел 29 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативных паса.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Хавьера Родригеса Паскуаля
