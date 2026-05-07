  • «Милан» близок к подписанию Горетцки свободным агентом. «Интер» и «Ювентус» интересовались хавбеком «Баварии»
Итальянский клуб близок к завершению работы по подписанию полузащитника «Баварии», который станет свободным агентом по окончании этого сезона, пишет журналист ESPN Хавьер Родригес Паскуаль.

Ранее сообщалось, что интерес к 31-летнему футболисту также проявляют «Интер» и «Ювентус». 

В текущем сезоне Бундеслиги Горетцка провел 29 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативных паса. Его статистику можно найти здесь

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Хавьера Родригеса Паскуаля
Будет полезен своим опытом в Милане)
Полезен то будет однозначно. Но трио Модрич, Рабьо,Горецка в центре более 100 лет в сумме. А потом Спортс пишет что необходимо омоложение состава....Интеру
Модрич в след сезоне не будет или будет сидеть со скамейки помогать как дядька. Рабьо и Горетцка будут играть
Хорошая новость, ещё попылит в Милане. Уверен, что отлично вольётся в команду.
Пока не состоится презентация - это всё слова
Отлично, Аллегри увольте только
сильный трансфер, Горецка пока еще вообще и близко не списанный игрок
конграц Милану
На бумаге связка Рабью и Горецка это мощно. А по факту будет мучительная игра если Аллегри останется.
Интеру он нахрен не нужон
А Милан тянет его запросы по зп? Там мультов 6-7 чистыми как минимум запрос будет, плюс подписной бонус не менее 10, как полагается свободному агенту такого уровня.
Если Модрич остается, то зачем это и игроку и клубу? Странно, если правда
