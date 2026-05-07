Валентин Ковач: «ЦСКА нужны свои тренеры. Учитывая какие отношения с Европой, не надо кормить иностранцев. Челестини заработал на наших налогах и свалил, ему было плевать на клуб»

Валентин Ковач: ЦСКА нужны свои тренеры, не надо кормить иностранцев.

Бывший защитник ЦСКА Валентин Ковач ответил на вопрос о том, нужен ли армейцам иностранный тренер после увольнения Фабио Челестини .

«Честно, я не понимаю, кто руководит всей системой в ЦСКА. Гинер, Бабаев , Орешкин ? Что они хотят от ЦСКА? Я понимаю, что хочет «Газпром » от «Зенита ». Это же армейский клуб. Хотя, наверное, осталось только одно название. Но все понимают, какая сейчас ситуация в стране и мире. А мы приглашаем иностранца и платим бешеные деньги.

Уверен, ребята в ЦСКА, я имею в виду игроков, могли сделать больше. Но им этого не дал сделать тренерский штаб вместе с Челестини. Должна быть система. А у него никакой системы не было.

Когда меня пригласили в ЦСКА в 81-м, там были Чесноков, Тарханов, Глушаков, Швецов и так далее. Нам все говорили, что мы вторая сборная СССР. Главный тренер Базилевич работал по конспектам Лобановского. Но под критерии Лобановского надо подбирать игроков-лыжников. Мы их так называли, потому что они носились туда-сюда.

Поэтому к любой системе нужны подобающие игроки, а не просто набор футболистов. У Челестини получилось так, что он просил денег и делал трансферы. В итоге заработал денег, дали неустойку в 500 тысяч и свалил. Заработал на наших налогах. Ему плевать было на ЦСКА. Нужны свои тренеры, а не иностранцы а не иностранцы. Кто делал историю ЦСКА, кто находился там. Они будут переживать за дело. Я же давно уже про Игнашевича говорю и вижу, что сейчас многие тоже его советуют. Молодцы.

Учитывая какие отношения с Европой, не надо кормить иностранцев. Какой-то нонсенс. Я считаю, только наших надо назначать. В мое время не было иностранцев, и мы в еврокубках всех обыгрывали. Мы возили «Штутгарт», возили «Вердер». Хотя Бремен обладал сумасшедшим составом – почти одни сборники», – сказал Ковач.