  Валентин Ковач: «ЦСКА нужны свои тренеры. Учитывая какие отношения с Европой, не надо кормить иностранцев. Челестини заработал на наших налогах и свалил, ему было плевать на клуб»
Валентин Ковач: «ЦСКА нужны свои тренеры. Учитывая какие отношения с Европой, не надо кормить иностранцев. Челестини заработал на наших налогах и свалил, ему было плевать на клуб»

Бывший защитник ЦСКА Валентин Ковач ответил на вопрос о том, нужен ли армейцам иностранный тренер после увольнения Фабио Челестини.

«Честно, я не понимаю, кто руководит всей системой в ЦСКА. Гинер, Бабаев, Орешкин? Что они хотят от ЦСКА? Я понимаю, что хочет «Газпром» от «Зенита». Это же армейский клуб. Хотя, наверное, осталось только одно название. Но все понимают, какая сейчас ситуация в стране и мире. А мы приглашаем иностранца и платим бешеные деньги.

Уверен, ребята в ЦСКА, я имею в виду игроков, могли сделать больше. Но им этого не дал сделать тренерский штаб вместе с Челестини. Должна быть система. А у него никакой системы не было.

Когда меня пригласили в ЦСКА в 81-м, там были Чесноков, Тарханов, Глушаков, Швецов и так далее. Нам все говорили, что мы вторая сборная СССР. Главный тренер Базилевич работал по конспектам Лобановского. Но под критерии Лобановского надо подбирать игроков-лыжников. Мы их так называли, потому что они носились туда-сюда.

Поэтому к любой системе нужны подобающие игроки, а не просто набор футболистов. У Челестини получилось так, что он просил денег и делал трансферы. В итоге заработал денег, дали неустойку в 500 тысяч и свалил. Заработал на наших налогах. Ему плевать было на ЦСКА. Нужны свои тренеры, а не иностранцы а не иностранцы. Кто делал историю ЦСКА, кто находился там. Они будут переживать за дело. Я же давно уже про Игнашевича говорю и вижу, что сейчас многие тоже его советуют. Молодцы.

Учитывая какие отношения с Европой, не надо кормить иностранцев. Какой-то нонсенс. Я считаю, только наших надо назначать. В мое время не было иностранцев, и мы в еврокубках всех обыгрывали. Мы возили «Штутгарт», возили «Вердер». Хотя Бремен обладал сумасшедшим составом – почти одни сборники», – сказал Ковач. 

Федотову не плевать видимо, но денег он тоже хотел, аж в CAS собирался. Так может дело не в национальности, а в больном воображении, а ему подвержен любой вне расы, религии и национальности
Под «своими» он хорватов имеет ввиду?
"дали неустойку в 500 тысяч" - это вообще копеечная неустойка
"и свалил" - не свалил, а уволили
"Нужны свои тренеры, а не иностранцы" - поправьте меня, но кажется, что у ЦСКА 2/3 сезонов тренеры были отечественными, или околоотечественными
"не надо кормить иностранцев" - конечно, пусть иностранцев кормят финалисты ЛЧ
"Базилевич работал по конспектам Лобановского. Но под критерии Лобановского надо..." - так значит отечественные тренеры ТОЖЕ ЛАЖАЮТ?!
"В мое время не было иностранцев, и мы в еврокубках всех обыгрывали. Мы возили «Штутгарт», возили «Вердер»" - да и "Барсу" (иногда), а "дальше то что?"(с). Какие трофеи?
Ответ Dooomer
В их возили,возили. Как сыграли? 0-4 про**али🤦‍♂️
забыл упомянуть, что в свободное время от обыгрывания всех в еврокубках в 84 году из высшей лиги вылетели при непосредственном его участии
У простых россиян с Европой хорошие отношения и не только с Европой. Также как и у простых граждан во всем мире хорошие отношения с Россией.
Да чего там, вон на конспектах Ташуева сам Гвардиола учился...
Очень пользительная речь Ковача )). В печку ее😜. Без советов спеца разберутся .
Сколько Кубков чемпионов у советских команд, которые "в еврокубках всех обыгрывали?"
Валя тоже наплевал на ЦСКА, когда такой себе гол забил в ворота бывшего клуба в Олимпийском в переходном турнире. Помним.
Запарили с этим бредом про кормить кого то.Мне лично плевать кто накормлен,Челлистини или Юран к примеру. Вообще плевать. Иностранцы платят налоги как и все и спасибо им что не игнорируют нашу страну.
