Канисарес о «Реале»: «Корабль, плывущий по течению, без курса и капитана. Я бы скорее отдал повязку Куртуа, чем Винисиусу»
Бывший голкипер «Реала» Сантьяго Канисарес сравнил мадридский клуб с кораблем, плывущим по течению.
Сообщалось, что во время сегодняшней тренировки «Реала» Орельен Тчуамени подрался с Федерико Вальверде, в результате чего уругваец был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия, и впоследствии Вальверде обвинил Тчуамени в том, что он рассказал об их ссоре журналистам, что и привело к драке. Клуб провел экстренное совещание сразу после инцидента.
Ранее также появлялась информация о конфликтах между другими игроками «Реала».
«[«Реал» напоминает] корабль, плывущий по течению, без маршрута, без курса и конкретного капитана.
Капитаном был Дани Карвахаль. До него было два других капитана – Лука Модрич и Тони Кроос. Мы говорим о людях, которые отличались безупречным поведением и профессионализмом. Уход Крооса, снижение роли Модрича и травмы Карвахаля [в прошлом сезоне] оставили команду без лидеров, способных улаживать трудные ситуации.
Тренер не добивается выдающихся результатов, а президент принимает не лучшие решения с точки зрения спортивных результатов и поведения. Если бы мне пришлось вручить повязку Винисиусу или Куртуа, я бы куда охотнее отдал ее Тибо, исходя из профессионализма и спортивного мастерства.
В раздевалке постоянно возникают какие-то проблемы. При сильном тренере игрок, который создает проблемы, просто не попадет в заявку. Профессионализм заразителен, но об апатии можно сказать то же самое», – сказал Канисарес.
АХАХА
Вот это анекдот. Ну тогда да, нет никаких вопросов)
Когда капитан - либо плакса, либо носатый любитель чужих девушек, либо истеричный ветеран с чм головного мозга, либо (как выяснилось сегодня) обиженка-забияка (теперь ещё и со швами).
Среди всех этих кандидатов я бы вообще Тчуамени бы отдал повязку (даже после сегодняшнего инцидента, если конечно дело обстоит именно так, как описывают журналисты)