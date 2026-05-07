Канисарес о «Реале»: «Корабль, плывущий по течению, без курса и капитана. Я бы скорее отдал повязку Куртуа, чем Винисиусу»

Бывший голкипер «Реала» Сантьяго Канисарес сравнил мадридский клуб с кораблем, плывущим по течению.

Сообщалось, что во время сегодняшней тренировки «Реала» Орельен Тчуамени подрался с Федерико Вальверде, в результате чего уругваец был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия, и впоследствии Вальверде обвинил Тчуамени в том, что он рассказал об их ссоре журналистам, что и привело к драке. Клуб провел экстренное совещание сразу после инцидента.

Ранее также появлялась информация о конфликтах между другими игроками «Реала».

«[«Реал» напоминает] корабль, плывущий по течению, без маршрута, без курса и конкретного капитана.

Капитаном был Дани Карвахаль. До него было два других капитана – Лука Модрич и Тони Кроос. Мы говорим о людях, которые отличались безупречным поведением и профессионализмом. Уход Крооса, снижение роли Модрича и травмы Карвахаля [в прошлом сезоне] оставили команду без лидеров, способных улаживать трудные ситуации.

Тренер не добивается выдающихся результатов, а президент принимает не лучшие решения с точки зрения спортивных результатов и поведения. Если бы мне пришлось вручить повязку Винисиусу или Куртуа, я бы куда охотнее отдал ее Тибо, исходя из профессионализма и спортивного мастерства.

В раздевалке постоянно возникают какие-то проблемы. При сильном тренере игрок, который создает проблемы, просто не попадет в заявку. Профессионализм заразителен, но об апатии можно сказать то же самое», – сказал Канисарес.

Источник: Marca
Титаник…
У капитана Врунгеля корабль назывался победа, но со временем П и О отвалились
Интересно тогда кто айсбергом оказался.
А что, капитан риалки - винипух?

АХАХА

Вот это анекдот. Ну тогда да, нет никаких вопросов)
В Реале капитана выбирают не за лидерские качества, а по времени нахождения в клубе
Если Карвахаль и Куртуа не сыграют, то капитаном будет Винисиус?
Самое смешное и грустное, что скоро главная опухоль Реала - Винисиус, будет выходить капитаном на постоянной основе, хотя его после Класико и поведения на поле все последние годы, должны были пинком под зад выкинуть из клуба.
Вообще в удивительное время клуб живёт.
Когда капитан - либо плакса, либо носатый любитель чужих девушек, либо истеричный ветеран с чм головного мозга, либо (как выяснилось сегодня) обиженка-забияка (теперь ещё и со швами).

Среди всех этих кандидатов я бы вообще Тчуамени бы отдал повязку (даже после сегодняшнего инцидента, если конечно дело обстоит именно так, как описывают журналисты)
В АПЛ капитанами бывали и любители чужих жен, и даже снох..ну ничего, справлялись как то.
Девушка живет в счастливом браке. Ей помереть с де брюйне надо было всем назло? Или она сама вместо вас решит, как ей лучше?
Из свинисиуса капитан как из редакторов спортса редакторы 😀
Какую же базу выдал Канисарес. Все по фактам разложил, но пытался как-то смягчить нарратив. Можно было бы куда жестче проехаться по всем пунктам. В этом смысле легенды МЮ просто топ! Вообще не боятся жестко пройтись
Корабль сильно пафосно - дырявый баркас более уместно
Реал, это как старик у моря
Мбаппе и вино на выход. Так будет лучше для Реала
Тренер винисиус назначит капитаном куртуа! Всё хорошо, Реал течёт в правильном течении
