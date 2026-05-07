Канисарес о «Реале»: «Корабль, плывущий по течению, без курса и капитана. Я бы скорее отдал повязку Куртуа, чем Винисиусу»

Канисарес о «Реале»: корабль, плывущий по течению без курса и капитана.

Бывший голкипер «Реала» Сантьяго Канисарес сравнил мадридский клуб с кораблем, плывущим по течению.

Сообщалось , что во время сегодняшней тренировки «Реала» Орельен Тчуамени подрался с Федерико Вальверде , в результате чего уругваец был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы . Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия, и впоследствии Вальверде обвинил Тчуамени в том, что он рассказал об их ссоре журналистам, что и привело к драке. Клуб провел экстренное совещание сразу после инцидента.

Ранее также появлялась информация о конфликтах между другими игроками «Реала ».

«[«Реал» напоминает] корабль, плывущий по течению, без маршрута, без курса и конкретного капитана.

Капитаном был Дани Карвахаль . До него было два других капитана – Лука Модрич и Тони Кроос. Мы говорим о людях, которые отличались безупречным поведением и профессионализмом. Уход Крооса, снижение роли Модрича и травмы Карвахаля [в прошлом сезоне] оставили команду без лидеров, способных улаживать трудные ситуации.

Тренер не добивается выдающихся результатов, а президент принимает не лучшие решения с точки зрения спортивных результатов и поведения. Если бы мне пришлось вручить повязку Винисиусу или Куртуа, я бы куда охотнее отдал ее Тибо, исходя из профессионализма и спортивного мастерства.

В раздевалке постоянно возникают какие-то проблемы. При сильном тренере игрок, который создает проблемы, просто не попадет в заявку. Профессионализм заразителен, но об апатии можно сказать то же самое», – сказал Канисарес.