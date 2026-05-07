Вальверде пропустит класико после драки с Тчуамени – по рекомендации врачей. Уругваец не будет тренироваться и играть как минимум неделю (El Mundo)
Федерико Вальверде пропустит матч с «Барселоной» после драки с Орельеном Тчуамени.
Ранее сообщалось, что футболисты подрались во время командной тренировки, в результате чего уругваец был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки.
«Реал» начнет дисциплинарное разбирательство против игроков и намерен применить максимально возможное наказание.
По информации El Mundo, Вальверде пропустит класико, которое состоится 10 мая – такую рекомендацию дали врачи после нескольких тестов. Ожидается, что уругваец не будет тренироваться и играть как минимум неделю.
Напомним, что «Барсе» достаточно не проиграть «Мадриду» на «Камп Ноу», чтобы обеспечить титул в Ла Лиге.
Вообще, какой-то дом 2 происходит в Реале.
Чувствую, в очередной раз разгромно проиграют Барсе.