  • Вальверде пропустит класико после драки с Тчуамени – по рекомендации врачей. Уругваец не будет тренироваться и играть как минимум неделю (El Mundo)
Пострадавший в драке Вальверде не сыграет в класико.

Федерико Вальверде пропустит матч с «Барселоной» после драки с Орельеном Тчуамени.

Ранее сообщалось, что футболисты подрались во время командной тренировки, в результате чего уругваец был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки.

«Реал» начнет дисциплинарное разбирательство против игроков и намерен применить максимально возможное наказание.

По информации El Mundo, Вальверде пропустит класико, которое состоится 10 мая – такую рекомендацию дали врачи после нескольких тестов. Ожидается, что уругваец не будет тренироваться и играть как минимум неделю.

Напомним, что «Барсе» достаточно не проиграть «Мадриду» на «Камп Ноу», чтобы обеспечить титул в Ла Лиге.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Mundo
И так половина команды в лазарете, а они друг друга калечат. Клуб в цирк превратился🤡
Ответ KorbenDaIlas
Рыба гниет с головы. До этого состояния Перес довел клуб
Ответ Дворовый футболист
Бесспорно, лучший президент в истории, и так сильно закапывается. Смеялись над Барселоной и её шапито, теперь очередь Реала позориться
Вальверде нужно лишить капитанской повязки. Он ее попросту не достоин. В этом сезоне он и Алонсо сливал, оплеуху в матче с Бенфикой сопернику прописал, ящик после замены пинал, Баэну снес безрассудно в дерби, теперь вот спровоцировал драку. Вот перейдет капитанская повязка Винни, тогда еще веселее станет ))
Ответ DaniOs
Комментарий удален пользователем
Ответ Wizard Harry
К его футбольным качествам вопросов нет. Вопросы к его психоэмоциональному состоянию. Не должен капитан провоцировать драку и участвовать в ней. Он первый кто должен такие конфликты улаживать.
И кого Реал ТВ обвинит в этом? Это ж явные происки врагов. Почему до сих пор молчат?
Ответ Evgen Vynokurov
Тчуамени объявят агентом Негрейры. Но так как он «правильной» расы, то использовали его, конечно же, «в тёмную»…ой, ну вы поняли
Ответ Evgen Vynokurov
Арбитров))
Кто капитан в Реале в этом сезоне?! Ах да, свой воспитанник Карвахаль, который не хочет пропустить ЧМ и из-за этого при камерах критикует Трента за недоработку. Уже исходя из этого можно понять атмосферу в команде. Вместо того, чтобы попытаться объединить коллектив.
Вообще, какой-то дом 2 происходит в Реале.
Чувствую, в очередной раз разгромно проиграют Барсе.
Ответ ernar11
Карвахаль вообще расстроил, Вальверде ещё больше.
Ответ ernar11
5:0 гарантировано
Реалу, конечно, нужна была встряска, но не сотрясение же
молодец Тчуамени. выхлестнул сильнейшего игрока команды
Ответ человек-муравей человек-физрук
Ты вообще не смотришь матчи и не разбираешься в составе Реала, если каблука считаешь сильнейшим игроком.
Ответ ShamilK
Его же на руках носили и ЗМ пророчили глоры реала, а уже даже не лучший в команде?))
Такую дичь в раздевалках даже хоккеисты не творят
Ответ T622222
они дерутся сразу в игре
Ответ T622222
ну уж тоже не выдумывай, что в футболе есть драки в команде, что в хоккее
Друг Чуамени, ввали еще Винисиусу!
На Реал ТВ говорят, что руки не было и что раздевалка Негрейры!
Бей своих, чтобы чужие поржали
