  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе громко смеялся, уезжая с базы «Реала» после сегодняшней тренировки. Тчуамени подрался с Вальверде в раздевалке
Видео
111

Мбаппе громко смеялся, уезжая с базы «Реала» после сегодняшней тренировки. Тчуамени подрался с Вальверде в раздевалке

Мбаппе смеялся, уезжая с тренировки «Реала», на которой произошла драка игроков.

Килиан Мбаппе смеялся, уезжая с тренировки «Реала», на которой подрались Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени.

Ранее сообщалось, что футболисты подрались во время командной тренировки, в результате чего Вальверде был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки.

Также утверждалось, что Вальверде обвинил Тчуамени в утечке их вчерашнего конфликта в СМИ. В ходе драки уругваец потерял сознание, его вывезли на инвалидном кресле.

После тренировки «Реала» в программе El Chiringuito показали видео отъезда Мбаппе с тренировочной базы «Реала» – сидя за рулем автомобиля, француз громко смеялся.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37876 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ВидеоСпортс’‘
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
ахахаха
logoКилиан Мбаппе
logoФедерико Вальверде
видео
logoОрельен Тчуамени
logoСборная Франции по футболу
111 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Он смеялся, потому что утечка была от него
Ответ Ник Ник
Он смеялся, потому что утечка была от него
Не исключено)
Ответ Ник Ник
Он смеялся, потому что утечка была от него
И никто этого не понял. Вот и смеется.
А что грустить? С актриской развлекся, зарплата капает, еще и бои из первых рядов бесплатно смотрит. Все шикарно как раз-таки.
Ответ Олег910
А что грустить? С актриской развлекся, зарплата капает, еще и бои из первых рядов бесплатно смотрит. Все шикарно как раз-таки.
Футбольный Горбачёв, за 2 года разрушил некогда великий клуб))
Ответ Олег910
А что грустить? С актриской развлекся, зарплата капает, еще и бои из первых рядов бесплатно смотрит. Все шикарно как раз-таки.
Причем офигенного уровня поп-мма
Так люди всегда радуются после посещения цирка:)
Ответ rigobersong
Так люди всегда радуются после посещения цирка:)
А чего ему не смеяться-то.
Француз победил уругвайца.
Черные победили белых.
Про то кто действительно слил инфу о первом кипише никто так и недогадался🤭.
Отмазка, в случае поражения в Класико , тоже уже готова . Спишет на текущую непростую атмосферу внутри клуба
позабавили диктатора от души
Ответ Чемпион Людей
позабавили диктатора от души
Холопы :)
Заметили какая дружелюбная атмосфера в Реал Мадриде) Главное Алонсо уволили.
Серрано, который первый выдал инсайд про драку также сообщил, что между Тчуамени и каблуком напряжение нарастало еще после матча с Кайратом, когда последний начал ныть, что не будет играть в защите. Орельен считал, что каблучник плохо относится к Алонсо.
Жаль будет потерять Тчуамени. Настоящим мужиком и бойцом оказался.
Ответ ShamilK
Серрано, который первый выдал инсайд про драку также сообщил, что между Тчуамени и каблуком напряжение нарастало еще после матча с Кайратом, когда последний начал ныть, что не будет играть в защите. Орельен считал, что каблучник плохо относится к Алонсо. Жаль будет потерять Тчуамени. Настоящим мужиком и бойцом оказался.
Жаль не жаль - драться нельзя. Тем более Вальверде топчик и наш капитан жиес.
Лучше бы Винисиус набил будку
Ответ Дядя ТУРА
Жаль не жаль - драться нельзя. Тем более Вальверде топчик и наш капитан жиес. Лучше бы Винисиус набил будку
Продать бы Виньку в Аль Хиляль
Я думал, Челси - главный цирк и посмешище последнее время, но Мадрид бросил вызов 💪🤣
Ответ Burel
Я думал, Челси - главный цирк и посмешище последнее время, но Мадрид бросил вызов 💪🤣
Ну Мадрид ниже второго не опустится при всем этом шоу, а на каком там месте Челси?
Ответ artpal
Ну Мадрид ниже второго не опустится при всем этом шоу, а на каком там месте Челси?
Это лишь говорит о качестве ла лиги. Другим клубам нельзя столько тратить, в апл финансы у всех
Вспомнил где я его видел - в Анапе на набережной...
Главное, чтобы диктатор Мбаппе был счастлив)) Развалил весь Реал, а ПСЖ стал командой без диктатора.
Я бы тоже смеялся если получал такое деньги
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» применит к Вальверде и Тчуамени внутренний регламент клуба. Возможные наказания по нему – штраф, отстранение, расторжение контракта или продажа (Мельчор Руис)
7 мая, 17:09
Вальверде наложили швы на лицо после драки с Тчуамени, Арбелоа был с ним в больнице. Конфликт начался из-за того, что Феде отказался пожать руку Орельену в раздевалке (As)
7 мая, 14:26
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
24 минуты назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
11 минут назад
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
23 минуты назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
41 минуту назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
51 минуту назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:27
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Рекомендуем