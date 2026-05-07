Мбаппе громко смеялся, уезжая с базы «Реала» после сегодняшней тренировки. Тчуамени подрался с Вальверде в раздевалке

Мбаппе смеялся, уезжая с тренировки «Реала», на которой произошла драка игроков.

Килиан Мбаппе смеялся, уезжая с тренировки «Реала», на которой подрались Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени .

Ранее сообщалось , что футболисты подрались во время командной тренировки, в результате чего Вальверде был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки.

Также утверждалось, что Вальверде обвинил Тчуамени в утечке их вчерашнего конфликта в СМИ. В ходе драки уругваец потерял сознание, его вывезли на инвалидном кресле.

После тренировки «Реала » в программе El Chiringuito показали видео отъезда Мбаппе с тренировочной базы «Реала» – сидя за рулем автомобиля, француз громко смеялся.