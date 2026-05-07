  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-вратарь «Ланса» Вармюз о выносах Сафонова в аут: «Это не совпадение, а тактический ход, Энрике перехитрил «Баварию». Что-то позволяет ему вдохновлять своих игроков на любые идеи»
15

Экс-вратарь «Ланса» Вармюз о выносах Сафонова в аут: «Это не совпадение, а тактический ход, Энрике перехитрил «Баварию». Что-то позволяет ему вдохновлять своих игроков на любые идеи»

Вармюз о выносах Сафонова в аут: это тактический ход, Энрике перехитрил «Баварию».

Бывший вратарь «Ланса», дортмундской «Боруссии» и «Монако» Гийом Вармюз поделился предположением о том, почему голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов часто выбивал мяч в аут в противостоянии с «Баварией». 

Парижане победили мюнхенцев по сумме двух матчей в полуфинале Лиги чемпионов (5:4, 1:1). 

«Когда я увидел, что Сафонов так много раз выбивает мяч [за пределы поля], я понял, что это не совпадение. Да, игра ногами – не самая сильная его сторона, но когда это происходит четыре или пять раз... Постепенно стало понятно, что это был чисто тактический ход.

Вот где видна исключительная точность Луиса Энрике. Он анализировал каждый аспект минута за минутой, чтобы найти решения для своей команды. Он определил цель, Олисе, и это сработало, потому что мы почти не видели его по сравнению с первым матчем. Он перехитрил «Баварию».

Попросив Сафонова выбивать, он нашел аспект игры, который позволил ему нейтрализовать одну из сильных сторон соперника. Это подтверждает, что он уделяет очень пристальное внимание деталям. Это может показаться удивительным, но в случае с Энрике нет ничего удивительного. 

Я вижу такое впервые. Ни один тренер никогда не просил своего вратаря делать это. Если бы кто-нибудь попросил меня делать это, когда я играл, честно говоря, у меня были бы сомнения. Но у Луиса Энрике есть нечто особенное, что позволяет ему вдохновлять своих игроков на любые идеи», – сказал Вармюз.

Сафонов специально лупил в ауты с «Баварией»? Очень сомнительная теория

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37735 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Le Parisien
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoМатвей Сафонов
logoЛига чемпионов УЕФА
Гийом Вармюз
logoБавария
logoМайкл Олисе
logoЛуис Энрике
logoтактика
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Гийом, щас тебе лысый мальчик в очках расскажет за тактику и нарисует стрелочки😎
А меня за такие выносы выгнали с футбольной секции...)))
Ответ Sledim
А меня за такие выносы выгнали с футбольной секции...)))
Непонятый гений)
Ответ Sledim
А меня за такие выносы выгнали с футбольной секции...)))
Ты просто не объяснил, что тебя тренер просил.
И только наши "эксперты" будут обсирать своего же вратаря, говоря, что он не специально так делал, а просто он по-другому не может
Так понятно что специально. Они и с центра так же разыгрывают.
Это ещё долго обсуждать будут? Ну каким нужно быть сумасшедшим, чтобы верить что 10 выносов в одну и ту же точку это просто вратарь мажет 😂
Матфей, видишь у чужого углового флажка суслика? А он там есть!
Даже в 26-й ФИФЕ, задолго до матча с Баварией, ПСЖ, начиная с центра поля, выбивает мяч в аут, причем аккурат в ту же точку. Так что замысел точно есть, и о нем было известно давно, просто в этом матче идею довели до абсолюта.
Про Вармюза не слышал лет 20
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
40 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
55 минут назад
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
56 минут назад
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
3 минуты назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
13 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
29 минут назад
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Защитник «Родины» Бессмертный об РПЛ: «Будем биться и кусаться. У нас некоторые игроки по качеству даже намного лучше тех, кто сейчас в Премьер-лиге»
сегодня, 02:49
«Судьба чемпионства решится в последнем туре: «Краснодар» победит «Динамо», «Сочи» проиграет «Зениту». Гришин об РПЛ
сегодня, 02:35
Рекомендуем