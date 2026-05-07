Экс-вратарь «Ланса» Вармюз о выносах Сафонова в аут: «Это не совпадение, а тактический ход, Энрике перехитрил «Баварию». Что-то позволяет ему вдохновлять своих игроков на любые идеи»

Вармюз о выносах Сафонова в аут: это тактический ход, Энрике перехитрил «Баварию».

Бывший вратарь «Ланса», дортмундской «Боруссии» и «Монако» Гийом Вармюз поделился предположением о том, почему голкипер «ПСЖ » Матвей Сафонов часто выбивал мяч в аут в противостоянии с «Баварией».

Парижане победили мюнхенцев по сумме двух матчей в полуфинале Лиги чемпионов (5:4, 1:1).

«Когда я увидел, что Сафонов так много раз выбивает мяч [за пределы поля], я понял, что это не совпадение. Да, игра ногами – не самая сильная его сторона, но когда это происходит четыре или пять раз... Постепенно стало понятно, что это был чисто тактический ход.

Вот где видна исключительная точность Луиса Энрике. Он анализировал каждый аспект минута за минутой, чтобы найти решения для своей команды. Он определил цель, Олисе , и это сработало, потому что мы почти не видели его по сравнению с первым матчем. Он перехитрил «Баварию».

Попросив Сафонова выбивать, он нашел аспект игры, который позволил ему нейтрализовать одну из сильных сторон соперника. Это подтверждает, что он уделяет очень пристальное внимание деталям. Это может показаться удивительным, но в случае с Энрике нет ничего удивительного.

Я вижу такое впервые. Ни один тренер никогда не просил своего вратаря делать это. Если бы кто-нибудь попросил меня делать это, когда я играл, честно говоря, у меня были бы сомнения. Но у Луиса Энрике есть нечто особенное, что позволяет ему вдохновлять своих игроков на любые идеи», – сказал Вармюз.

