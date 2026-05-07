Александр Петров хотел бы сыграть Месси: «Он живет по совершенно другим законам, принимает супернестандартные решения. Интересно понять, что у него в голове»
Актер Александр Петров рассказал, что хотел бы сыграть роль Лионеля Месси в кино.
– У вас есть возможность сыграть любого футболиста в истории. Кто это будет?
– Я уже играл Стрельцова. Назову его. Либо Лионеля Месси.
– Почему именно он?
– Мне кажется, он интересный внутренне человек. Он живет по каким-то совершенно другим законам, которые очень интересно почувствовать, понять, что у него в голове происходит.
Вот этот его взгляд на футбольное поле и на жизнь, принятие супернестандартных решений. Интересно на него посмотреть и в жизни, какой он вообще, – сказал Петров.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Этому "гению" актерского цеха можно доверить играть только Антоху Заболотного или Саню Соболева!
Саню Соболева может хорошо сыграть Игорь Николаев
Я так понимаю, саундтрек про «русалку» пойдёт бонусом?🐬
А мне вот интересно понять, что в голове у людей, которые Петрова брали на роль Стрельцова
Деньги..это супермедийное лицо и как бы его там не поносили - он по прежнему очень популярен, хоть я и в край не понимаю почему именно..
Как будто в российском кинематографе это кого-то волнует. Все всегда по одной схеме. Берут Петрова, который "играет" полицейского с Рублёвки, называют его Стрельцовым/Пушкиным/любая другая историческая личность и остальное никого не волнует
"О нет,только не он!Устал уже смотреть на него"-Месси😁
Ага.А Бурунов Гвардиолу конечно же.Лапорту Деревянко пускай возьмёт на себя👍👍👍
Ну за Бурунова уверен, он на отлично сыграет
Месси с Рублёвки.
Янковский - Роналдиньо, Петров - Месси. Роналду, походу, достанется Прилучному. А снимет это всё Сарик Андреасян
Эфиоп из Жмурок отлично бы сыграл Мбаппе
Григорий Сиятвинда )
Суареса мог бы сыграть Кологривый
Бездарщина..
Это плохо, как бы после этого Месси не сменил расу, гендер и вид спорта
