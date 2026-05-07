Александр Петров хотел бы сыграть Месси: «Он живет по совершенно другим законам, принимает супернестандартные решения. Интересно понять, что у него в голове»

Александр Петров: хотел бы сыграть Месси – он интересен внутренне.

Актер Александр Петров рассказал, что хотел бы сыграть роль Лионеля Месси в кино.

– У вас есть возможность сыграть любого футболиста в истории. Кто это будет?

– Я уже играл Стрельцова . Назову его. Либо Лионеля Месси.

– Почему именно он?

– Мне кажется, он интересный внутренне человек. Он живет по каким-то совершенно другим законам, которые очень интересно почувствовать, понять, что у него в голове происходит.

Вот этот его взгляд на футбольное поле и на жизнь, принятие супернестандартных решений. Интересно на него посмотреть и в жизни, какой он вообще, – сказал Петров.

