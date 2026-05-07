  • Александр Петров хотел бы сыграть Месси: «Он живет по совершенно другим законам, принимает супернестандартные решения. Интересно понять, что у него в голове»
Актер Александр Петров рассказал, что хотел бы сыграть роль Лионеля Месси  в кино.

– У вас есть возможность сыграть любого футболиста в истории. Кто это будет?

– Я уже играл Стрельцова. Назову его. Либо Лионеля Месси.

– Почему именно он?

– Мне кажется, он интересный внутренне человек. Он живет по каким-то совершенно другим законам, которые очень интересно почувствовать, понять, что у него в голове происходит.

Вот этот его взгляд на футбольное поле и на жизнь, принятие супернестандартных решений. Интересно на него посмотреть и в жизни, какой он вообще, – сказал Петров.

Иван Янковский хотел бы сыграть Роналдиньо: «Надо было бы покраситься и сделать зубы, наверное, но было бы прикольно»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Этому "гению" актерского цеха можно доверить играть только Антоху Заболотного или Саню Соболева!
Ответ Ростовский Гусь
Саню Соболева может хорошо сыграть Игорь Николаев
Ответ funnynerd21
Я так понимаю, саундтрек про «русалку» пойдёт бонусом?🐬
А мне вот интересно понять, что в голове у людей, которые Петрова брали на роль Стрельцова
Ответ funnynerd21
Деньги..это супермедийное лицо и как бы его там не поносили - он по прежнему очень популярен, хоть я и в край не понимаю почему именно..
Ответ funnynerd21
Как будто в российском кинематографе это кого-то волнует. Все всегда по одной схеме. Берут Петрова, который "играет" полицейского с Рублёвки, называют его Стрельцовым/Пушкиным/любая другая историческая личность и остальное никого не волнует
"О нет,только не он!Устал уже смотреть на него"-Месси😁
Ага.А Бурунов Гвардиолу конечно же.Лапорту Деревянко пускай возьмёт на себя👍👍👍
Ответ Отчим Стифлера
Ну за Бурунова уверен, он на отлично сыграет
Месси с Рублёвки.
Янковский - Роналдиньо, Петров - Месси. Роналду, походу, достанется Прилучному. А снимет это всё Сарик Андреасян
Эфиоп из Жмурок отлично бы сыграл Мбаппе
Ответ Александр Сандалов
Григорий Сиятвинда )
Суареса мог бы сыграть Кологривый
Это плохо, как бы после этого Месси не сменил расу, гендер и вид спорта
