  • Мусаев перед «Динамо»: «Могли сыграть с «Акроном» раньше – пару лишних дней нам бы не помешало. Будем и в этом графике выжимать максимум. Шансы – 50 на 50»
Мурад Мусаев считает, что «Краснодар» и «Динамо» имеют равные шансы на выход в Суперфинал FONBET Кубка России.

Ответная игра финала Пути РПЛ пройдет в Краснодаре и начнется в 20:30 по московскому времени. В первом матче команды сыграли вничью – 0:0.

– У «Краснодара» было на два дня меньше времени на подготовку по сравнению с «Динамо». Это как‑то может сказаться?

– Скажется это или нет, я не знаю. Мы увидим на поле, но согласен, что это странно. Команды должны быть в одинаковых условиях. И сейчас бы нам пару дней лишних не помешало. Могли бы сыграть с «Акроном» на один‑два дня раньше. Это было бы кстати. Но что есть, то есть. Будем выжимать максимум и в этом графике.

Не хотел бы сейчас много говорить о «Динамо». Мы ждали две схемы, они могли выйти в три центральных защитника и в два. Но видим, что сегодня два. Единственное, что и Глебов может спускаться пятым в низком блоке. Но, по большому счету, это не имеет большого значения. Мы должны быть готовы сыграть против любой схемы, против любого сочетания футболистов.

Игры с «Динамо» проходят всегда интересно, в ожесточенной борьбе. Шансы – 50 на 50, будет тяжелый матч, – сказал главный тренер «Краснодара».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
