Владимир Пономарев: «У «Спартака» такая черная дыра в защите! Джику и Ву – две телеги несмазанные, их можно обыгрывать как угодно»

Пономарев: ЦСКА нужен был один гол, у «Спартака» в защите черная дыра.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о поражении армейцев от «Спартака » в финале Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

«Первый тайм прошел как-то по инерции, как при Челестини . А второй тайм был совсем другой. Он показал, как наши ребята умеют играть в футбол.

Бандикян оказался самым опасным в нападении. Очень хороший мальчишка, который интересно играет. Видно, что ему нравится играть в футбол. Он много импровизирует, и просто делает то, что умеет. Молодец мальчишка! Но два момента он не использовал, и третий Мусаев .

Один мяч всего надо было забить, чтобы «Спартак» скончался, потому что обороны у них нет. Там такая черная дыра у них в защите! Джику и Ву – две телеги несмазанные, которые можно обыгрывать как угодно, не бегут.

Очень обидно, что наши не забили один мяч, потому что тогда «Спартак» бы посыпался», – сказал Пономарев.