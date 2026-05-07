Владимир Пономарев: «У «Спартака» такая черная дыра в защите! Джику и Ву – две телеги несмазанные, их можно обыгрывать как угодно»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о поражении армейцев от «Спартака» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).
«Первый тайм прошел как-то по инерции, как при Челестини. А второй тайм был совсем другой. Он показал, как наши ребята умеют играть в футбол.
Бандикян оказался самым опасным в нападении. Очень хороший мальчишка, который интересно играет. Видно, что ему нравится играть в футбол. Он много импровизирует, и просто делает то, что умеет. Молодец мальчишка! Но два момента он не использовал, и третий Мусаев.
Один мяч всего надо было забить, чтобы «Спартак» скончался, потому что обороны у них нет. Там такая черная дыра у них в защите! Джику и Ву – две телеги несмазанные, которые можно обыгрывать как угодно, не бегут.
Очень обидно, что наши не забили один мяч, потому что тогда «Спартак» бы посыпался», – сказал Пономарев.
Про данного товарища!
Наверное уровень атаки ещё ниже.))
Чем бы дитя не решилось...
Чёрная дыра... Джику и Ву... каким-то расизмом попахивает. ))
