  Владимир Пономарев: «У «Спартака» такая черная дыра в защите! Джику и Ву – две телеги несмазанные, их можно обыгрывать как угодно»
64

Пономарев: ЦСКА нужен был один гол, у «Спартака» в защите черная дыра.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о поражении армейцев от «Спартака» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

«Первый тайм прошел как-то по инерции, как при Челестини. А второй тайм был совсем другой. Он показал, как наши ребята умеют играть в футбол.

Бандикян оказался самым опасным в нападении. Очень хороший мальчишка, который интересно играет. Видно, что ему нравится играть в футбол. Он много импровизирует, и просто делает то, что умеет. Молодец мальчишка! Но два момента он не использовал, и третий Мусаев.

Один мяч всего надо было забить, чтобы «Спартак» скончался, потому что обороны у них нет. Там такая черная дыра у них в защите! Джику и Ву – две телеги несмазанные, которые можно обыгрывать как угодно, не бегут.

Очень обидно, что наши не забили один мяч, потому что тогда «Спартак» бы посыпался», – сказал Пономарев. 

«Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один!»

Про данного товарища!
Почему нельзя корректно высказываться ? Я бы запретил у неадекватов брать интервью.
Тогда Спортс почти некого будет публиковать
Ну а чего же не обыграли?
Не хватило мастерства обыграть данных защитников.
Наверное уровень атаки ещё ниже.))
Чем бы дитя не решилось...
Уровень атаки хуже чёрной дыры, это так, но как раз центр обороны тот же Бандикян дважды оставил не у дел - первый раз когда побежал в центр и получил мяч между обоими столпами обороны и уже перекидывал Максименко, но спас Зобнин, успевший поставить ногу. Второй раз Бандикян без помех бил из штрафной, но попал в крестовину. Тут реально заслуги защитников нет в том, что он не забил. Ну и Мусаев столько раз бил из центра по воротам, что любому другому форварду хватило бы на хет-трик - центрдефы на успевали его накрывать тут.
Связка Ву и Бабича может стать сильнейшей в РПЛ, а связка Пономарев - губерниев тупейшей на матч тв
Ответ Интересная личность
Язык как помело
Как Помело Андерсон
Вчера Джику отличный матч провёл, у Ву были огрехи, видимо мы разные матчи смотрели. Про преимущество армейцев во втором тайме согласен, но в футбол играют 2 тайма.
Дайте деду таблетку
"Там такая черная дыра у них в защите! Джику и Ву – две телеги несмазанные"
Чёрная дыра... Джику и Ву... каким-то расизмом попахивает. ))
Дед смотрит телевизор, видит в защите Спартака двух негров. Как еще их назвать? белым айсбергом?
Осмелюсь предположить, что сей заслуженный товарищ крепко бухает.
