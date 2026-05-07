  • Гусев о том, будет ли матч с «Краснодаром» самым важным в его карьере: «Для «Динамо» в сезоне – абсолютно точно. Слова мотивации тут лишние»
Гусев о том, будет ли матч с «Краснодаром» самым важным в его карьере: «Для «Динамо» в сезоне – абсолютно точно. Слова мотивации тут лишние»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев заявил, что сегодняшний матч с «Краснодаром» будет важнейшим для бело-голубых в нынешнем сезоне.

Ответный матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдет в Краснодаре начнется в 20:30 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 0:0.

– Для вас это самый важный матч в карьере?

– Конечно, да. Для «Динамо» в сезоне? Абсолютно точно.

– Как‑то меняется настрой на эту игру? Что вы говорите своим футболистам перед таким матчем?

– Здесь много говорить не надо. Я думаю, главное здесь осознание каждого футболиста, тренерского штаба, что за матч предстоит. Поэтому слова мотивации тут лишние. Либо внутри и в голове игрок осознает, что для него значит этот матч, либо нет.

– Часто ротируются вратари, в этом матче выйдет Лунев. С чем это связано?

– В первую очередь с опытом его. Опять же, я полагаюсь на мнение тренера вратарей. Пообщавшись с ним, приняли решение, что Луня должен начинать игру.

Все знают сильные стороны «Краснодара». Агрессивная команда со своими лидерами, с Кордобой, со Сперцяном. Используют много длинных передач, много фланговой игры. Можно перечислять много их достоинств, – сказал Гусев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
