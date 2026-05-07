«Реал» применит к Вальверде и Тчуамени внутренний регламент клуба. Возможные наказания по нему – штраф, отстранение, расторжение контракта или продажа (Мельчор Руис)
Стало известно, какие меры «Реал» может применить по отношению к Федерико Вальверде и Орельену Тчуамени.
Ранее сообщалось, что футболисты подрались во время командной тренировки, в результате чего уругваец был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки.
«Реал» начнет дисциплинарное разбирательство против игроков и намерен применить максимально возможное наказание.
Помимо этого, клуб также намерен применить по отношению к игрокам внутренний регламент, пишет журналист COPE Мельчор Руис.
Согласно этому документу, «тяжкие проступки» могут повлечь за собой отстранение и лишение зарплаты на срок от 3 до 10 матчей, а за «очень тяжкие проступки» грозит наказание в виде отстранения и лишения зарплаты на 11-20 матчей или даже дисциплинарное увольнение – расторжение контракта, не предполагающее выплаты компенсации или предварительного уведомления.
Кроме того, внутренний регламент «Реала» гласит, что «в моменты высокой напряженности» серьезные проступки могут привести к продаже игрока за «непрофессиональное поведение».
Вальверде обвинил Тчуамени в сливе их вчерашней ссоры, француз просил его остановиться, а затем ударил. Уругваец потерял сознание, его вывезли на инвалидном кресле
Перес сказал Чуамени, что тот может ещё раз ему вдарить.
Нужна просто жесткая рука.