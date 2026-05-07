  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» применит к Вальверде и Тчуамени внутренний регламент клуба. Возможные наказания по нему – штраф, отстранение, расторжение контракта или продажа (Мельчор Руис)
98

«Реал» применит к Вальверде и Тчуамени внутренний регламент клуба. Возможные наказания по нему – штраф, отстранение, расторжение контракта или продажа (Мельчор Руис)

У «Реала» есть право уволить Вальверде и Тчуамени после драки.

Стало известно, какие меры «Реал» может применить по отношению к Федерико Вальверде и Орельену Тчуамени.

Ранее сообщалось, что футболисты подрались во время командной тренировки, в результате чего уругваец был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки.

«Реал» начнет дисциплинарное разбирательство против игроков и намерен применить максимально возможное наказание.

Помимо этого, клуб также намерен применить по отношению к игрокам внутренний регламент, пишет журналист COPE Мельчор Руис.

Согласно этому документу, «тяжкие проступки» могут повлечь за собой отстранение и лишение зарплаты на срок от 3 до 10 матчей, а за «очень тяжкие проступки» грозит наказание в виде отстранения и лишения зарплаты на 11-20 матчей или даже дисциплинарное увольнение – расторжение контракта, не предполагающее выплаты компенсации или предварительного уведомления. 

Кроме того, внутренний регламент «Реала» гласит, что «в моменты высокой напряженности» серьезные проступки могут привести к продаже игрока за «непрофессиональное поведение». 

Вальверде обвинил Тчуамени в сливе их вчерашней ссоры, француз просил его остановиться, а затем ударил. Уругваец потерял сознание, его вывезли на инвалидном кресле

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37874 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Мельчора Руиса
logoФедерико Вальверде
logoРеал Мадрид
logoОрельен Тчуамени
logoЛа Лига
logoпроисшествия
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Уругвая по футболу
logoвозможные трансферы
logoденьги
98 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Почему же молчит знаменитый клубный телеканал? Столько фактуры, обсуждай сколько влезет!
Ответ Ебздрогыч
Почему же молчит знаменитый клубный телеканал? Столько фактуры, обсуждай сколько влезет!
Так судейство четкое было, нокаут Вальверде зафиксирован
Ответ Ебздрогыч
Почему же молчит знаменитый клубный телеканал? Столько фактуры, обсуждай сколько влезет!
Так тут нет судейской темы, тут свои друг друга мочат, поэтому можно ошибиться и не ту сторону облить помоями, поэтому выжидают момента чтоб определиться с жертвой травли.
Расторжение контрактов точно не будет)Общая стоимость двух футболистов примерно 200 лямов.В реале не дураки сидят)
Ответ Тимак Капарзо
Расторжение контрактов точно не будет)Общая стоимость двух футболистов примерно 200 лямов.В реале не дураки сидят)
Такие не дураки, что покупает мастантуоно за 70 миллионов, который мяч обработать не может. Такие не дураки, что сливают топового Хакими и покупают Одриосолу за 40 миллионов.
Ответ Тимак Капарзо
Расторжение контрактов точно не будет)Общая стоимость двух футболистов примерно 200 лямов.В реале не дураки сидят)
Да их и в случае продажи заменить некем. Чуамени может и не самый выдающийся опорник, но никого лучше и нет на рынке. А Вальверде железный боевой конь, все остальные переломанные по 20 раз за сезон
Вальверде пришёл в себя, после потери сознания, и уверяет всех, что играет за «Барселону».
Перес сказал Чуамени, что тот может ещё раз ему вдарить.
Короче на 3 матча их отстранят да и все. По сути столько в сезоне игр и осталось, а там чм, лето и уже новый сезон
Ответ Ares
Короче на 3 матча их отстранят да и все. По сути столько в сезоне игр и осталось, а там чм, лето и уже новый сезон
А кто в класико-то играть будет? Гюлер тоже травмирован, если я не ошибаюсь.
Ответ med-a-lion
А кто в класико-то играть будет? Гюлер тоже травмирован, если я не ошибаюсь.
Да плевать на это Классико боже. Проиграем 6:0 - что поменяется то. Ещё раз макнут в лужу нас и все
Последние новости в Реале — как смотреть за мексиканским сериалом, все время появляется что-то новенькое
Не смешите, кто в здравом уме Вальверде продаст, альтернатив на рынке просто нет:) А вот Чучамечу под шумок могут слить, хотя вряд ли это его братишкам понравится:)
Ответ rigobersong
Не смешите, кто в здравом уме Вальверде продаст, альтернатив на рынке просто нет:) А вот Чучамечу под шумок могут слить, хотя вряд ли это его братишкам понравится:)
Как раз таки бегунков на рынке может найти, а вот опорники - штучный товар
Ответ Bazilic
Как раз таки бегунков на рынке может найти, а вот опорники - штучный товар
Хрена себе «бегунок» 🤡
Будут смотреть камеры, но руку Тчуамени могут не увидеть.
Вальверде продадите и тогда третье место в чемпионате за счастье будет
Да там всю команду разгонять надо, если честно. Ультратоксичное стадо, а не коллектив
Ответ Фанат Дзюбы
Да там всю команду разгонять надо, если честно. Ультратоксичное стадо, а не коллектив
Почти это же стадо 2 года назад давало неплохой результат.

Нужна просто жесткая рука.
Ответ Фанат Дзюбы
Да там всю команду разгонять надо, если честно. Ультратоксичное стадо, а не коллектив
Этот костяк недавно лч брал)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
23 минуты назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
10 минут назад
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
22 минуты назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
40 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
50 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:27
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Рекомендуем