«Реал» применит к Вальверде и Тчуамени внутренний регламент клуба. Возможные наказания по нему – штраф, отстранение, расторжение контракта или продажа (Мельчор Руис)

У «Реала» есть право уволить Вальверде и Тчуамени после драки.

Стало известно, какие меры «Реал» может применить по отношению к Федерико Вальверде и Орельену Тчуамени .

Ранее сообщалось , что футболисты подрались во время командной тренировки, в результате чего уругваец был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы . Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки.

«Реал» начнет дисциплинарное разбирательство против игроков и намерен применить максимально возможное наказание.

Помимо этого, клуб также намерен применить по отношению к игрокам внутренний регламент, пишет журналист COPE Мельчор Руис.

Согласно этому документу, «тяжкие проступки» могут повлечь за собой отстранение и лишение зарплаты на срок от 3 до 10 матчей, а за «очень тяжкие проступки» грозит наказание в виде отстранения и лишения зарплаты на 11-20 матчей или даже дисциплинарное увольнение – расторжение контракта, не предполагающее выплаты компенсации или предварительного уведомления.

Кроме того, внутренний регламент «Реала » гласит, что «в моменты высокой напряженности» серьезные проступки могут привести к продаже игрока за «непрофессиональное поведение».

Вальверде обвинил Тчуамени в сливе их вчерашней ссоры, француз просил его остановиться, а затем ударил. Уругваец потерял сознание, его вывезли на инвалидном кресле