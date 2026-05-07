Депутат Свищев: «Сафонов и Головин – наши послы мира в международном футболе. Матвей в шаге от второй победы в ЛЧ – гордимся, что он играет в основе «ПСЖ»

Депутат Свищев: Сафонов и Головин – наши послы мира в международном футболе.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал выход Матвея Сафонова в финал Лиги чемпионов в составе «ПСЖ ».

В полуфинале турнира «ПСЖ» победил «Баварию» по сумме двух матчей (5:4, 1:1). В финале парижская команда сыграет с «Арсеналом».

«Команде Сафонова удалось выйти в финал. В «ПСЖ» он играет в основном составе, чем мы гордимся.

Матвей в шаге от уникального достижения – второй победы в Лиге чемпионов для российского футболиста. Будем этого ждать.

Сафонов и Головин – это наши послы мира в международном футболе», – сказал Свищев.