Депутат Свищев: «Сафонов и Головин – наши послы мира в международном футболе. Матвей в шаге от второй победы в ЛЧ – гордимся, что он играет в основе «ПСЖ»
Депутат Свищев: Сафонов и Головин – наши послы мира в международном футболе.
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал выход Матвея Сафонова в финал Лиги чемпионов в составе «ПСЖ».
В полуфинале турнира «ПСЖ» победил «Баварию» по сумме двух матчей (5:4, 1:1). В финале парижская команда сыграет с «Арсеналом».
«Команде Сафонова удалось выйти в финал. В «ПСЖ» он играет в основном составе, чем мы гордимся.
Матвей в шаге от уникального достижения – второй победы в Лиге чемпионов для российского футболиста. Будем этого ждать.
Сафонов и Головин – это наши послы мира в международном футболе», – сказал Свищев.
ПСЖ
Арсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Что у него в голове?Хлебушек?
Наверное.
Прошла зима, настало лето.
Спасибо партии за это
А это нормальные пацаны,которые ни в каких путингах замечены не были.