  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Свищев: «Сафонов и Головин – наши послы мира в международном футболе. Матвей в шаге от второй победы в ЛЧ – гордимся, что он играет в основе «ПСЖ»
26

Депутат Свищев: «Сафонов и Головин – наши послы мира в международном футболе. Матвей в шаге от второй победы в ЛЧ – гордимся, что он играет в основе «ПСЖ»

Депутат Свищев: Сафонов и Головин – наши послы мира в международном футболе.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал выход Матвея Сафонова в финал Лиги чемпионов в составе «ПСЖ».

В полуфинале турнира «ПСЖ» победил «Баварию» по сумме двух матчей (5:4, 1:1). В финале парижская команда сыграет с «Арсеналом».

«Команде Сафонова удалось выйти в финал. В «ПСЖ» он играет в основном составе, чем мы гордимся.

Матвей в шаге от уникального достижения – второй победы в Лиге чемпионов для российского футболиста. Будем этого ждать.

Сафонов и Головин – это наши послы мира в международном футболе», – сказал Свищев.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37874 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoПСЖ
logoМатвей Сафонов
Государственная дума
logoСборная России по футболу
logoПолитика
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАлександр Головин
logoМонако
logoДмитрий Свищев
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как нужно примазаться к чужим достижениям, так депутаты и чиновники тут как тут
Ответ Log in
Как нужно примазаться к чужим достижениям, так депутаты и чиновники тут как тут
Причем большинство вопило, что нечего к врагам переходить два года назад
Ответ Log in
Как нужно примазаться к чужим достижениям, так депутаты и чиновники тут как тут
При этом еще и отжимают бизнес у того, кто реально к данному достижению причастен
Никакие они не ваши, не надо примазываться к чужим достижениям. Ваши это Исинбаева, которая сидит на всех стульях сразу и Роднина, которую прямо переполняет ненависть к народу
Ответ alexey102rus
Никакие они не ваши, не надо примазываться к чужим достижениям. Ваши это Исинбаева, которая сидит на всех стульях сразу и Роднина, которую прямо переполняет ненависть к народу
Ты забыл Журову и Валуева, вот эти тоже их "голуби мира"
Ответ Максим Прокофьев
Ты забыл Журову и Валуева, вот эти тоже их "голуби мира"
Не стал всех перечислять, чтобы не забыть кого-нибудь "заслуженного"
Сафонов и Головин – наши послы мира...
Что у него в голове?Хлебушек?
Ответ Сергей Круг
Сафонов и Головин – наши послы мира... Что у него в голове?Хлебушек?
Капуста, если ты понимаешь какая
Ответ Сергей Круг
Сафонов и Головин – наши послы мира... Что у него в голове?Хлебушек?
Ну что Вы, Артемий Панарин - вроде нормальной ориентации, и в голове Свищева не был.
Наверное.
Не он ли до этого базарил, что не надо расхваливать тех, кто за границу свалил играть?
Спасибо за это депутатам Государственной Думы Российской Федерации, правительству, Президенту, Роскомнадзору и депутату Свищеву лично, без них ничего бы не получилось.

Прошла зима, настало лето.
Спасибо партии за это
Ваш-это Санька Овечкин.
А это нормальные пацаны,которые ни в каких путингах замечены не были.
Не знает что такое спорт, лишь примазаться
хоть к чему то примазаться за бугром
Заметьте, что выросли они в конкурентных условиях, закручивание лимита ни к чему хорошему не приведет.
Сафонов и Головин два профессиональных футболиста которые получают деньги за свою работу.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
23 минуты назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
10 минут назад
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
22 минуты назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
40 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
50 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:27
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Рекомендуем