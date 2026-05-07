  • Юрий Заварзин: «Потусторонние чудеса существуют. «Спартак» приглашал белого мага с разрешения Романцева. Прошли вокруг поля, обстучали все штанги, а в матче сгорели»
Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин рассказал, как красно-белые обращались к экстрасенсу. 

«Я не верю в проклятие «Динамо». Но есть колдуны и другие, которых по-разному называют. Потусторонние чудеса существуют.

Когда я руководил в «Спартаке», мы с разрешения Олега Романцева приглашали белого мага Юрия Лонго. Мы его взяли с собой в Италию, чтобы он провел психологический сеанс с некоторыми футболистами. Эти колдуны – еще и психологи. Они такую историю расскажут, что заплачешь.

Насколько помню, мы тогда играли на «Сан-Сиро» (вероятно, имеется ввиду матч с «Интером» в Лиге чемпионов в 1998 году, «Спартак» проиграл 1:2 – Спортс’’). Прошли тогда вокруг поля, обстучали все штанги. А в матче сгорели! Мне Лонго говорит: «Ну, Юрий Владимирович, не получилось», – сказал Заварзин.

64 комментария
Зарема мелко плавала со своими гороскопами и буквами «р».
Ответ Доктор Верховцев
Но если учесть, что у ИнтеРа оба гола забил Роналдо, то может быть в этом что-то и есть.
а как на счет такого демонического обряда под названием "тренировки" и еще один такой сатанинский культ, как "тактический разбор соперника" ? не пробовали прибегать к таким радикальным штукам?
Хорош! =)
А Бердыев барана резал на поле.
Гендальф?
"Ждите меня с первым лучом солнца, я приду на пятый день, с востока."
Саруман. К Гендальфу тётя Ася позже подъехала. Потому и не прокатило — обманул негодяй.
Мне Лонго говорит: «Ну, Юрий Владимирович, не получилось...
Стоит мужик у букмекерского окна на ипподроме и думает, на какую бы лошадь поставить. Тут подходит к нему старая кобыла и говорит: «Ставь на меня, мужик. Я хоть и старенькая, но раньше чемпионкой была, и сегодня в отличной форме! На меня больше никто не ставит, выиграю забег – сорвешь большой куш!» . Подумал-подумал мужик и поставил на кобылу все деньги. Начинается заезд, кобыла дергается с места, делает несколько шагов, падает на землю и больше не поднимается. Мужик подходит к ней после забега с угрожающим видом. Кобыла смотрит на него виновато и шепелявит: «Ну не шмогла я, не шмогла»...
Справедливости ради, тот Интер с пиковым Рональдо и другими мегазвёздами был в тот момент в тройке лучших клубов мира, и проиграть ему в гостях всего лишь 1:2 - это было и вправду почти чудо.

Я, кстати, был на ответном матче на стадионе Динамо. Там чудо-Зубастик всё порешал.
Проиграли на сан-сиро Интеру с Роналдо 1-2 - сгорели, говорит. Вот это был уровень футбола ...
Эпоха МММ и иных финансовых пирамид. Неудивительно, что во всякую хрень верили )))
Как здорово, что эпоха шарлатанов канула в лету, и можно смотреть научно-правдивую Битву Экстрасенсов, вот уже 20-й год и 25-й сезон (сам только что в Вики глянул, просьба больным меня не считать). :)
А когда в Динамо работал , вокруг маяка шествие не устраивали?
три тысячи кругов
Ну, тому Интеру проиграть в гостях 1:2 это не совсем "сгореть". Ливерпуль показал, как оно без колдуна)
Стадион обошли по часовой стрелке или против? Наверняка перепутали стороны.
А может не с той ноги идти начали. Тут уж Заварзин виноват, не проконтролировал.
