Юрий Заварзин: «Потусторонние чудеса существуют. «Спартак» приглашал белого мага с разрешения Романцева. Прошли вокруг поля, обстучали все штанги, а в матче сгорели»
Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин рассказал, как красно-белые обращались к экстрасенсу.
«Я не верю в проклятие «Динамо». Но есть колдуны и другие, которых по-разному называют. Потусторонние чудеса существуют.
Когда я руководил в «Спартаке», мы с разрешения Олега Романцева приглашали белого мага Юрия Лонго. Мы его взяли с собой в Италию, чтобы он провел психологический сеанс с некоторыми футболистами. Эти колдуны – еще и психологи. Они такую историю расскажут, что заплачешь.
Насколько помню, мы тогда играли на «Сан-Сиро» (вероятно, имеется ввиду матч с «Интером» в Лиге чемпионов в 1998 году, «Спартак» проиграл 1:2 – Спортс’’). Прошли тогда вокруг поля, обстучали все штанги. А в матче сгорели! Мне Лонго говорит: «Ну, Юрий Владимирович, не получилось», – сказал Заварзин.
Я, кстати, был на ответном матче на стадионе Динамо. Там чудо-Зубастик всё порешал.