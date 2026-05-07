Юрий Заварзин: «Потусторонние чудеса существуют. «Спартак» приглашал белого мага с разрешения Романцева. Прошли вокруг поля, обстучали все штанги, а в матче сгорели»

Экс-гендиректор «Спартака»: мы приглашали белого мага перед матчем.

Бывший генеральный директор «Спартака » и «Динамо » Юрий Заварзин рассказал, как красно-белые обращались к экстрасенсу.

«Я не верю в проклятие «Динамо». Но есть колдуны и другие, которых по-разному называют. Потусторонние чудеса существуют.

Когда я руководил в «Спартаке», мы с разрешения Олега Романцева приглашали белого мага Юрия Лонго. Мы его взяли с собой в Италию, чтобы он провел психологический сеанс с некоторыми футболистами. Эти колдуны – еще и психологи. Они такую историю расскажут, что заплачешь.

Насколько помню, мы тогда играли на «Сан-Сиро» (вероятно, имеется ввиду матч с «Интером» в Лиге чемпионов в 1998 году, «Спартак» проиграл 1:2 – Спортс’’). Прошли тогда вокруг поля, обстучали все штанги. А в матче сгорели! Мне Лонго говорит: «Ну, Юрий Владимирович, не получилось», – сказал Заварзин.