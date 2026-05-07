Анри о финале ЛЧ: «Арсенал» может сделать то, что мне не удалось. «ПСЖ» может убивать по-разному – посмотрим, что мы можем сделать против них»

Анри об «Арсенале» в финале ЛЧ: они могут сделать то, чего я не смог.

Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри поделился мыслями о предстоящем матче «канониров» с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

«ПСЖ» вышел в финал ЛЧ по итогам противостояния с «Баварией» (5:4, 1:1), а «Арсенал» победил «Атлетико» (1:1, 1:0). Финальный матч турнира пройдет 30 мая в Будапеште.

«Мы не в том положении, чтобы выбирать [соперника]. Мы еще не достигли уровня этих парней, с этим придется смириться. Я очень рад, что мы вышли в финал, посмотрим, что мы сможем сделать против них, потому что это выдающаяся команда. Мы здесь не для того, чтобы привередничать – давайте просто будем надеяться, что мы сможем обыграть «ПСЖ», хотя это будет очень сложно.

Я проснулся с улыбкой, потому что прошло 20 лет с тех пор, как мы [в последний раз] дошли до финала. Мы боремся за победу в АПЛ , мы уже 22 года ее не выигрываем.

Мы до сих пор не проигрывали в еврокубках [в этом сезоне] и не так много пропускаем – это что-то да значит. Однако у «ПСЖ» есть опыт победы в этом турнире, и они ничего не будут бояться. Надеюсь, что мы проявим смелость, но нам нужно обыграть действующих чемпионов – мы знаем, что это будет нелегко.

Обычно я не слишком нервничаю, но думаю, что перед этим финалом буду волноваться, ведь они могут сделать то, что не удалось мне самому. Вы хотите, чтобы ваша команда побеждала, хотите это испытать. Надеюсь, это произойдет, но посмотрите, как играл «ПСЖ » – они могут убить вас по-разному, забить больше голов, или нейтрализовать вас.

У них есть все, но «Арсенал » проявил стойкость, и когда мы создаем моменты, то забиваем. Это будет сложно, но поживем – увидим», – сказал Анри в эфире CBS Sports.