Анри о финале ЛЧ: «Арсенал» может сделать то, что мне не удалось. «ПСЖ» может убивать по-разному – посмотрим, что мы можем сделать против них»
Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри поделился мыслями о предстоящем матче «канониров» с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.
«ПСЖ» вышел в финал ЛЧ по итогам противостояния с «Баварией» (5:4, 1:1), а «Арсенал» победил «Атлетико» (1:1, 1:0). Финальный матч турнира пройдет 30 мая в Будапеште.
«Мы не в том положении, чтобы выбирать [соперника]. Мы еще не достигли уровня этих парней, с этим придется смириться. Я очень рад, что мы вышли в финал, посмотрим, что мы сможем сделать против них, потому что это выдающаяся команда. Мы здесь не для того, чтобы привередничать – давайте просто будем надеяться, что мы сможем обыграть «ПСЖ», хотя это будет очень сложно.
Я проснулся с улыбкой, потому что прошло 20 лет с тех пор, как мы [в последний раз] дошли до финала. Мы боремся за победу в АПЛ, мы уже 22 года ее не выигрываем.
Мы до сих пор не проигрывали в еврокубках [в этом сезоне] и не так много пропускаем – это что-то да значит. Однако у «ПСЖ» есть опыт победы в этом турнире, и они ничего не будут бояться. Надеюсь, что мы проявим смелость, но нам нужно обыграть действующих чемпионов – мы знаем, что это будет нелегко.
Обычно я не слишком нервничаю, но думаю, что перед этим финалом буду волноваться, ведь они могут сделать то, что не удалось мне самому. Вы хотите, чтобы ваша команда побеждала, хотите это испытать. Надеюсь, это произойдет, но посмотрите, как играл «ПСЖ» – они могут убить вас по-разному, забить больше голов, или нейтрализовать вас.
У них есть все, но «Арсенал» проявил стойкость, и когда мы создаем моменты, то забиваем. Это будет сложно, но поживем – увидим», – сказал Анри в эфире CBS Sports.
А то как умеет арсенал убивать игру, никто сейчас не умеет. А Париж.. Париж силен, но я бы не переоценивал их. В лиге1 они не показывают свой максимум никогда. В групповом этаже как показывает практика второй год - тоже. По весне были безнадежные челси с Ливерпулем. И дыр дыр с Баварией. Я не знаю как оценивать эту команду на данный момент. Наверное против Баварии по второму матчу надо оценивать , тогда это цепкий соперник играющий по результату. А как понять эту команду против такого же цепкого арсенала играющего уже полгода на результат?
Псж вряд ли сможет показать весь свой атакующий потенциал в финале как это было в прошлом году, арсенал запросто может зацементировать все позади, благо есть кем. Арсенал больше половины сезона действительно мало вообще кого либо подпускал к своим воротам. Будь то Бавария по осени или сити с остальной апл. Конкретно на данный момент похоже что псж подвёл себя идеально к маю, в отличие от арсенала.
Но это один единственный матч и арсенал может сыграть более, чем компактно, организованно и прагматично.
Мой прогноз ничья 0-0, 1-1 и серия пенальти. Я не вижу фаворита в этом матче. В двухматчевом - ставил бы на более гибкого Энрике.
Так что ждать игры без центра поля естественно нет смысла.
Вообще даже интересно будет глянуть, что попытается сделать Арсенал. Потому что команда Энрике в этой ЛЧ была хороша играя как первым, так и вторым номером.
А ПСЖ будет 78 минут ***** щёлкать?
Навряд ли