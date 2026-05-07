Валерий Овчинников: «Талалаев может справиться с «Зенитом», он не хуже Семака. Но не думаю, что они обратят внимание на россиянина. На 90% уверен, что притащат заморского тренера»

Валерий Овчинников: Талалаев справится с «Зенитом», он не хуже Семака.

Экс-тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что Андрей Талалаев справился бы с работой в «Зените ».

«Талалаев может справиться со всеми – в том числе с «Зенитом». Семак же справлялся там, а Талалаев не хуже него. Думаю, он навел бы порядок среди бразильцев в плане дисциплины. Просто к Семаку они уже привыкли. Тут новая метла мела бы по-новому, пришлось бы снова доказывать право играть в основном составе.

Кто-то правильно и грамотно раскручивает Талалаева. Элемент пиара есть обязательно. Тем более, что этот сезон для него успешный, а если попадет в тройку – это сказка. Но не думаю, что «Зенит» дальше обратит внимание на россиянина. На 90% уверен, что притащат заморского тренера», – сказал Овчинников.