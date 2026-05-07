Валерий Овчинников: «Талалаев может справиться с «Зенитом», он не хуже Семака. Но не думаю, что они обратят внимание на россиянина. На 90% уверен, что притащат заморского тренера»
Экс-тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что Андрей Талалаев справился бы с работой в «Зените».
«Талалаев может справиться со всеми – в том числе с «Зенитом». Семак же справлялся там, а Талалаев не хуже него. Думаю, он навел бы порядок среди бразильцев в плане дисциплины. Просто к Семаку они уже привыкли. Тут новая метла мела бы по-новому, пришлось бы снова доказывать право играть в основном составе.
Кто-то правильно и грамотно раскручивает Талалаева. Элемент пиара есть обязательно. Тем более, что этот сезон для него успешный, а если попадет в тройку – это сказка. Но не думаю, что «Зенит» дальше обратит внимание на россиянина. На 90% уверен, что притащат заморского тренера», – сказал Овчинников.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
— Чем лучше?
— Чем Семак!
Ну, а если серьезно, то Семак в "Зените" не после "Реала" (Мадрид), а прирожденный тренер топ-клубов у нас в стране один - Мостовой. По крайней мере, он так думает и он точно согласен с вашим высказыванием.