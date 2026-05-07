  • Валерий Овчинников: «Талалаев может справиться с «Зенитом», он не хуже Семака. Но не думаю, что они обратят внимание на россиянина. На 90% уверен, что притащат заморского тренера»
31

Экс-тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что Андрей Талалаев справился бы с работой в «Зените». 

«Талалаев может справиться со всеми – в том числе с «Зенитом». Семак же справлялся там, а Талалаев не хуже него. Думаю, он навел бы порядок среди бразильцев в плане дисциплины. Просто к Семаку они уже привыкли. Тут новая метла мела бы по-новому, пришлось бы снова доказывать право играть в основном составе.

Кто-то правильно и грамотно раскручивает Талалаева. Элемент пиара есть обязательно. Тем более, что этот сезон для него успешный, а если попадет в тройку – это сказка. Но не думаю, что «Зенит» дальше обратит внимание на россиянина. На 90% уверен, что притащат заморского тренера», – сказал Овчинников.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Зачем Зениту душевно больной?
Ответ Кирилл.С-Пб
И зачем нам мнение какого-то Овчинникову?
Дурачок какой-то, Талалаев своим поведением себя закапывает, да и зачем Зениту менять Семака сейчас?
Ответ Дмитрий9779
Борман не дооценивает ЧСВ бразильцев. Они дружно Талалаева обломают. В них вбухано слишком много денег, чтобы их строить как ноунеймов из Балтики.
Ответ Evgen Vynokurov
Дело даже не в деньгах. Бразильцы конечно будут вместе, группой в девять человек и сами решат, как им допустим решать проблемы с талалаевым. Гонор талалая на бразильцев бесполезен, он для них пустое место и никто. Талалай в Зените и года бы не протянул, выгнали бы досрочно. А у Семака характер отношения к игрокам совсем другой, он более тактичен и спокоен, полный антипод талалаю.
Талалаев может только быковать. На тех, кто слабее.
— Талалаев лучше чем Семак!
— Чем лучше?
— Чем Семак!
Кое кто забыл, что у Семака контракт до 2030 года! Никто его увольнять не будет за второе место!
Ответ Z-7478
А жаль...
справиться-это разорвать контракт с Венделом при опоздании? -и т п -сам полетит за ними
На Талалаева точно внимания обращать не будут, при любом исходе для Семака.
Не каждый тренер может работать с сильными игроками, как и не каждый тренер может выжимать максимум из средних игроков. Каждому своё. Есть тренера для топов, а есть для других команд. Тренер для середняков, не будет успешным в топ клубе, как и наоборот, тренер топ клуба, вряд ли сможет быть успешным в середняке.
Ответ MAXIMum1
Спорим, что вы лояльны к начальству? И очень-очень лояльны к детям начальства?)

Ну, а если серьезно, то Семак в "Зените" не после "Реала" (Мадрид), а прирожденный тренер топ-клубов у нас в стране один - Мостовой. По крайней мере, он так думает и он точно согласен с вашим высказыванием.
Для Зенита сейчас Талалай/Слуцкий априори определённые репутационные потери. Все инфоСМИ с армией местных хомячков все внимание будут посвящать не результатам работы, а "конфронтационному взляду" одного и "качалке Слуцкого". Вспомним, когда Зенит подписал Гонду, как долго местная школота демонстрировала свой отрицательный уровень IQ. Другое дело, что Семаку надо осторожно перетряхнуть свой ТШ. Уход Низелика/его жены заметно сказался на результатах.
"Во вражеской штрафной зарыты ваши деньги — идите и откопайте их" - мотивировал Борман своих подопечных. Борман не знал, что клад с деньгами давно забрал Бенн Ганн ака Штирлиц.
