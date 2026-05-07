Трамп о билетах за 1000 долларов на 1-й матч США на ЧМ-2026: «Не знал. Я бы тоже не стал столько платить, честно говоря»
Президент США Дональд Трамп высказался о ценах на билеты на матчи чемпионата мира-2026.
Чтобы посетить первый матч сборной США на домашнем турнире – против команды Парагвая – зрителям придется заплатить 1000 долларов.
«Я не знал об этой цифре. Я, конечно, хотел бы быть там, но, честно говоря, я бы тоже не стал столько платить», – сказал Трамп.
Инфантино о ЧМ: «Лично принесу хот-дог и колу, если кто-то купит билет за 2 млн долларов на финал. ФИФА применяет рыночные цены – в США билеты перепродают гораздо дороже»
ФИФА за два месяца до ЧМ-2026 ввела новую, более дорогую категорию билетов – на первые ряды нижнего яруса
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: New York Post
Полгода назад все носились с лотореей и предвкушали дикие цены. Уже сейчас на сборную Франции можно купить билеты по 500 , а на всякие кот дивуар по 230 долларов.
Бителов полно. Перекуры уже поняли, как лоханулись и понемногу снижают цену. Пока по доллару в день, но ближе к началу будут продавать намного дешевле.
Города ноют, что фифа заранее забранировала много номеров в гостиницах, с целью перепродажи, а сейчас отказываются от этого. Например фифа забронировала 2000 номеров в Филадельфии, и буквально пару дней назад отказалась от брони.
Чемпионат будет самым провальным за последнее время. Меня не удивит, если даже на Бразилии и Германии будут полупустые стадионы.