  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Трамп о билетах за 1000 долларов на 1-й матч США на ЧМ-2026: «Не знал. Я бы тоже не стал столько платить, честно говоря»
28

Трамп о билетах за 1000 долларов на 1-й матч США на ЧМ-2026: «Не знал. Я бы тоже не стал столько платить, честно говоря»

Трамп: я бы не стал платить 1000 долларов за билет на матч ЧМ.

Президент США Дональд Трамп высказался о ценах на билеты на матчи чемпионата мира-2026. 

Чтобы посетить первый матч сборной США на домашнем турнире – против команды Парагвая – зрителям придется заплатить 1000 долларов. 

«Я не знал об этой цифре. Я, конечно, хотел бы быть там, но, честно говоря, я бы тоже не стал столько платить», – сказал Трамп. 

Инфантино о ЧМ: «Лично принесу хот-дог и колу, если кто-то купит билет за 2 млн долларов на финал. ФИФА применяет рыночные цены – в США билеты перепродают гораздо дороже»

ФИФА за два месяца до ЧМ-2026 ввела новую, более дорогую категорию билетов – на первые ряды нижнего яруса

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37872 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: New York Post
logoЧМ-2026
logoДональд Трамп
logoденьги
logoСборная США по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
logoболельщики
logoМЛС
logoФИФА
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
«но, такие дела..» - добавил глава государства 😁
Ответ suii3
«но, такие дела..» - добавил глава государства 😁
Вот такие вот дела в общем то собственно говоря
Теперь он скупит все билеты и будет перепродовать в 10 раз дороже
МАГА!
Ответ Растин Кол
Теперь он скупит все билеты и будет перепродовать в 10 раз дороже МАГА!
Недооцениваете вы его, он это сделал на сумме 100 долларов за билет, теперь-то они и стоят 1000 баксов!
Пусть введёт пошлину 60000% на билет для иностранных болельщиков
то есть не только нашего обманывают?
Трамп был в ярости когда узнал
Стадионы будут полупустые. Никто не поедет. Половину стран не пускают из-за визовых ограничений. Другая половина сама не поедет. Никто не хочет иметь дело со всякими айсами.
Полгода назад все носились с лотореей и предвкушали дикие цены. Уже сейчас на сборную Франции можно купить билеты по 500 , а на всякие кот дивуар по 230 долларов.
Бителов полно. Перекуры уже поняли, как лоханулись и понемногу снижают цену. Пока по доллару в день, но ближе к началу будут продавать намного дешевле.
Города ноют, что фифа заранее забранировала много номеров в гостиницах, с целью перепродажи, а сейчас отказываются от этого. Например фифа забронировала 2000 номеров в Филадельфии, и буквально пару дней назад отказалась от брони.
Чемпионат будет самым провальным за последнее время. Меня не удивит, если даже на Бразилии и Германии будут полупустые стадионы.
Ответ Andrei Lisavets
Стадионы будут полупустые. Никто не поедет. Половину стран не пускают из-за визовых ограничений. Другая половина сама не поедет. Никто не хочет иметь дело со всякими айсами. Полгода назад все носились с лотореей и предвкушали дикие цены. Уже сейчас на сборную Франции можно купить билеты по 500 , а на всякие кот дивуар по 230 долларов. Бителов полно. Перекуры уже поняли, как лоханулись и понемногу снижают цену. Пока по доллару в день, но ближе к началу будут продавать намного дешевле. Города ноют, что фифа заранее забранировала много номеров в гостиницах, с целью перепродажи, а сейчас отказываются от этого. Например фифа забронировала 2000 номеров в Филадельфии, и буквально пару дней назад отказалась от брони. Чемпионат будет самым провальным за последнее время. Меня не удивит, если даже на Бразилии и Германии будут полупустые стадионы.
Нагонют хобо, пенсионеров с домов престарелых, сектор дадут задержаным АйСе нелегалам (будут хорошо вести - разыграют три гринкарты). Остальное дорисует ии. Фифе заплотют трофейным танкером. Картинка на фоксе будет что надо.
Ответ Kirsan Sumbayev
Нагонют хобо, пенсионеров с домов престарелых, сектор дадут задержаным АйСе нелегалам (будут хорошо вести - разыграют три гринкарты). Остальное дорисует ии. Фифе заплотют трофейным танкером. Картинка на фоксе будет что надо.
На фоксе никто и не в курсе про какой-то там чемпионат мира по европейскому футболу. Там все смотрят американский футбол.
Если только на остров Эпштейна - добавил президент
Удар в спину Инфантино от братана Трампа=))
Да тема отработанная. За 2 дня до матча будут по 10 отдавать
Абсолютный чемпион мира по «врубанию дурака» 🤡
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ничья «Ливерпуля» и «Челси», победы «Сити», «Баварии» и «Интера», «Каролина» в финале Востока, Чимаев проиграл Стрикленду и другие новости
23 минуты назад
Спаллетти о «Юве»: «Невозможно заменить 18 из 25 игроков, они должны развиваться. Клуб потратил немало денег за два сезона»
сегодня, 05:16
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Пармы», «Милан» сыграет с «Аталантой»
сегодня, 05:01
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
сегодня, 04:31
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Чемпионат России. «Зенит» примет «Сочи», «Локо» против «Балтики», в понедельник «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Рубином»
сегодня, 03:38
Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
сегодня, 03:23
Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
сегодня, 03:08
Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
сегодня, 01:25
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
10 минут назад
Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
22 минуты назад
«Парма» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
40 минут назад
Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
50 минут назад
«Вест Хэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:27
«Ахмат» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 04:51
Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»
сегодня, 04:41
«Зенит» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
сегодня, 04:16
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
сегодня, 04:04
«Оренбург» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
сегодня, 03:48
Рекомендуем