Трамп о билетах за 1000 долларов на 1-й матч США на ЧМ-2026: «Не знал. Я бы тоже не стал столько платить, честно говоря»

Трамп: я бы не стал платить 1000 долларов за билет на матч ЧМ.

Президент США Дональд Трамп высказался о ценах на билеты на матчи чемпионата мира-2026.

Чтобы посетить первый матч сборной США на домашнем турнире – против команды Парагвая – зрителям придется заплатить 1000 долларов.

«Я не знал об этой цифре. Я, конечно, хотел бы быть там, но, честно говоря, я бы тоже не стал столько платить», – сказал Трамп.

Инфантино о ЧМ: «Лично принесу хот-дог и колу, если кто-то купит билет за 2 млн долларов на финал. ФИФА применяет рыночные цены – в США билеты перепродают гораздо дороже»

ФИФА за два месяца до ЧМ-2026 ввела новую, более дорогую категорию билетов – на первые ряды нижнего яруса